Arvostelussa Apple MacBook Pro 13" (M1, 2020)

MacBook Pro 13" (M1, 2020) on Applen kiinnostavimpia läppäreitä vuosikausiin. Uusi M1-järjestelmäpiiri tarjoaa poikkeuksellisen hyvän akkukeston sekä suorituskyvyn. Ainoastaan entisellään pysynyt muotoilu jää harmittamaan.

Kahden minuutin pika-arvio

MacBook Pro 13" (M1, 2020) on Applen toinen parannus pienimpään MacBook Pro -malliin tämän vuoden aikana. Siinä missä ensimmäinen kasvojenkohotus tarjosi pieniä teknisiä parannuksia, tällä kertaa yhtiö lupaa todellista mullistusta.

Syy on selvä: MacBook Pro 13" sisältää MacBook Airin (M1, 2020) ja Mac minin (M1, 2020) tavoin marraskuun 10. päivä julkistetun M1-piirin. Kyseessä on Applen kokonaan itse luoma 5 nm:n teknologiaan perustuva prosessori, jossa on mukana integroitu näytönohjain.

Apple lupaa uuden piirin tarjoavan parempaa suorituskykyä sekä pidemmän akkukeston kuin vanhat Intel-pohjaiset mallit.

Valmistaja ei säästele ylisanoissaan. Applen mukaan uutuusmalli on maailman nopein kannettava laite, joka on jopa kolme kertaa nopeampi kuin vastaavat Windows-läppärit ja 2,8-kertaa vikkelämpi kuin edellisen sukupolven MacBook Pro. Kun puheet ovat tällä tasolla, niissä on syytä olla katetta.

Onneksi näin hyvin pitkälti onkin. Olipa kyseessä laitteelle suunnitellut tai Intel-pohjaisille malleille luodut sovellukset, suorituskyky on erinomaisella tolalla. Jos säikähdit päätöstä siirtyä kokonaan uusiin prosessoreihin, huolen voi onneksi unohtaa.

Uusi malli kustantaa edullisimmillaan Suomessa 1 479 €, jolla saa 256 gigatavun tallennustilan sekä 8 gigatavua RAM-muistia. Suositushinta onkin siis pysynyt ennallaan. Kookkaammalla kovalevyllä varustettu versio nostaa hinnan hiukan 1 700 euron yläpuolelle.

MacBook Pro 13 (M1, 2020) on onnistunut ja kiinnostava lisäys MacBook Pro -mallistoon. Siinä missä viimevuotinen 16-tuumainen malli mullisti muotoilun, näytön, kaiuttimet sekä näppäimistön, pienempi versio vie laitteen sisuskalut täysin uudelle tasolle.

M1-suoritin tarjoaa valtaisan loikan suorituskykyyn ja akkukestoon. Samalla se kuitenkin pyörittää niin jo julkaistuja kuin upouusiakin sovelluksia ongelmitta. Kun nämä yhdistetään kilpailukykyiseen hintalappuun, on lopputuloksena todellinen kärkivaihtoehto 13-tuumaisten läppäreiden taistoon.

Jos olet jo menettänyt sydämesi 13-tuumaisten MacBook Pro -mallien tuntumalle ja muotoilulle, saat rahallesi parhaan mahdollisen vastineen. Olisimme kuitenkin toivoneet Applelta pientä kokeilunhalua muotoilun suhteen, joka on pysynyt ennallaan.

Hinta ja saatavuus

MacBook Pro 13" (M1, 2020) hinta lähtee liikkeelle 1 479 eurosta, jolla saa 256 gigatavun tallennustilan ja 8 gigatavua RAM-muistia. Kallein on 512 gigatavun kovalevyllinen ja 16 gigatavun RAM-muistillinen versio, jolloin hinta nousee 1 939 euroon. Maailmalla on lisäksi tarjolla peräti kahden teratavun versio, mutta tätä ei Suomeen näillä näkymin ole luvassa.

Hankkipa laitteesta minkä tahansa version, sisältää se M1-piirin.

Pro-mallin ohella huomion kiinnittää uusi MacBook Air (M1, 2020), jonka sisällä ruksuttaa sama M1-suoritin yhdessä 512 gigatavun tallennustilan ja samaisen kahdeksan gigatavun RAM-muistin kanssa. Tällöin hintalappu on vain 1 429 €.

Yleensä emme rinnastaisi MacBook Prota ja MacBook Airia, mutta tällä kertaa on aihetta poikkeukselle. Laitteiden ominaisuudet ovat hyvin lähellä toisiaan, ja kun Air-mallissa on aiemmin Pro-läppäreille yksinoikeutena kuulunut P3-väriskaala, monille Air on hintansa ja ominaisuuksiensa puolesta parempi hankinta.

Merkittävimmän eron laitteiden välillä tekevät tuulettimet, joita ei ole Airissa ollenkaan. Tämän ansiosta MacBook Air suoriutuu raskaista tehtävistä edullisempaa mallia pidempään ennen kuumentumista hillitseviä rajoituksia.

Mikäli käytät läppäriäsi isoihin renderöintiprojekteihin, on MacBook Pro 13":n lisähinta perusteltu.

Tekniset tiedot Suoritin: Apple M1 (8 ydintä)

Näytönohjain: Integroitu 8-ytiminen

RAM: 8 Gt (PDDR4X-4266 MHz SDRAM)

Näyttö: 13,3", 2 560 x 1 600, Retina, taustavalaistu LED, IPS, 500 nitiä

Tallennustila: 256 Gt SSD

Liitännät: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm kuulokeliitäntä

Liitettävyys: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 720p FaceTime HD

Paino: 1,4 kg

Mitat: 304,1 x 212,4 x 15,6 mm

Muotoilu

MacBook Pro 13" (M1, 2020) on Applen kiinnostavimpia tuotoksia pitkään aikaan. Innostuksen takana on M1-piiri, mutta se ei kuitenkaan ole ensimmäinen asia johon kiinnität huomiota pakettia avatessa.

Ensimmäisenä katse osuu muotoiluun. Uusi MacBook Pro on kooltaan (15,6 x 304,1 x 212,4 mm) ja 1,4 kilon painollaan lähes identtinen edeltäjiensä kanssa. Se näyttää ja tuntuu hyvinkin tutulta aiempia malleja käyttäneille. Mikäli siis odotit uutta tuulahdusta muotoiluun, joudut valitettavasti pettymään.

Ratkaisu tuntuu ohitetulta mahdollisuudelta. Kun Apple on korostanut alusta asti uutuusmallin mullistavuutta yhdessä macOS Big Sur -käyttöjärjestelmän kanssa, olisi voinut kuvitella yhtiön kruunaavan uudistuneen paketin myös tuoreella muotoilulla.

Apple sekä monet MacBook-fanit todennäköisesti perustelevat ratkaisu jo valmiiksi täydellisellä lopputuloksella, minkä vuoksi uudistuksille ei ole tarvetta. Väittämä olisi myös monin tavoin ymmärrettävä, sillä 13-tuumainen MacBook Pro on ohut, kevyt ja kauttaaltaan komea. Samalla kilpailevat Dell ja HP eivät kuitenkaan ole jääneet tuleen makaamaan. Kun vaihtoehdot tarjoavat superohuita reunuksia tai hybridilaitteen, tuntuu MacBook Pro 13" (M1, 2020) hitusen vanhentuneelta.

Monien mielestä Apple on keskittynyt iPhonen kehittämiseen Mac- ja MacBook-laitteiden kustannuksella. Voisitko kuvitella, että Apple olisi pitänyt puhelimiensa ulkonäön identtisenä vuodesta 2016 lähtien? Näin on kuitenkin käytännössä tehty 13-tuumaisten MacBook Pro -läppäreiden kohdalla.

Se on sääli, sillä muut osa-alueet porskuttavat entistä vahvemmin. M1-suoritin sekä käyttöjärjestelmän uudistukset osoittavat, että Apple on jälleen kiinnostunut viemään MacBookejaan uudelle tasolle.

Kaiken keskellä on silti sanottava, ettei MacBook Pro 13" (M1, 2020) ole pöllömmän näköinen läppäri. Se on vain perin tuttu ja turvallinen.

Mukana on jälleen TouchBar, joka on näytön yläreunassa kulkeva kapea kosketuspaneeli. Se esittelee tarvittavia pikatoimintoja ja oikopolkuja sovelluskohtaisesti, joten painikkeet ovat aina tilanteeseen sopivia.

Kun ominaisuus ilmestyi ensimmäisen kerran neljä vuotta sitten, sai se perin ristiriitaisen vastaanoton. Ajan saatossa on kuitenkin päästy poimimaan kehitystyön hedelmiä, ja nykyisellään se on yhä näppärämpi lisätyökalu arkeen.

Näppäimistö on edelleen tuttu Magic Keyboard, joka nähtiin jo aiemmin tänä vuonna ilmestyneessä 13-tuumaisessa MacBook Prossa. Jo tuolloin muutos sai ansaittua kiitosta, sillä nykyinen näppäimistö on merkittävästi edeltäjäänsä luotettavampi ja miellyttävämpi. Kirjoittaminen on erittäin mukavaa.

Retina-näyttö tekee niin ikään paluun. 2 560 x 1 600 -resoluutio takaa terävän kuvan, mutta tällä saralla Apple on jäänyt HP:n ja Dellin jalkoihin. Kilpailijoiden vieläkin korkeammat resoluutiot eivät jää käytössä huomaamatta.

Kilpailijoiden parannuksista huolimatta MacBook Pro 13" (M1, 2020) tarjoaa kirkkaan ja eloisan kuvan. Se tukee P3-väriskaalaa, joka tuo entistä paremmin eri sävyt esille. Ominaisuus on erityisesti valokuvaajille sekä videoita editoiville elintärkeä. Tosin tässä kohtaa on huomautettava, että myös edullisempi MacBook Air (M1, 2020) tarjoaa saman P3-ominaisuuden, minkä vuoksi se saattaa monille olla hintansa vuoksi perustellumpi valinta kuin arvokkaampi Pro-malli.

Liitäntöjen osalta 13-tuumainen MacBook Pro tyytyy edelleen vain kahteen Thunderbolt 3 -paikkaan, jotka on sijoitettu laitteen molemmin puolin. Oikeassa sivustassa on lisäksi paikka kuulokeliitännälle.

Liitäntöjen vähäisyydestä huolimatta on ilo huomata, että Applen päätös luopua Intel-prosessoreista ei ole tarkoittanut Thunderbolt-liitännän katoamista. Pelko oli aiheellinen, sillä Thunderbolt on niin ikään Intelin luomus.

Mukana ei valitettavasti ole USB-väyliä tai muistikortinlukijaa. Tämä on sääli, sillä esimerkiksi kuvien siirtäminen vaatii tämän vuoksi erillisen lisämuuntimen. Ero esimerkiksi Dellin USB-C- ja USB-A-väyliin on merkittävä tappio Applelle.

SUORITUSKYKYTESTI Näin MacBook Pro 13" (M1, 2020) pärjäsi testeissämme: Cinebench: 1 491 (yhdellä ytimellä); 7 768 (moniydin)

Geekbench 5: 1 732 (yhdellä ytimellä); 7 590 (moniydin)

Akkutesti (TechRadarin elokuvatesti): 13 tuntia ja 22 minuuttia

Suorituskyky

Arvostelujakson aikana olimme erityisen vakuuttuneita 13-tuumaisen MacBookin (M1, 2020) suorituskyvystä. Apple ylisti uuden M1-suorittimen pystyvän 2,8-kertaiseen nopeuteen Xcode-ohjelmistoympäristöllä rakennettujen sovellusten kanssa. 3D-renderöinnin kerrottiin olevan lähes kuusi kertaa nopeampaa kuin aiemmin, minkä lisäksi Shadow of the Tomb Raider -pelin pitäisi pyöriä liki kolme kertaa paremmin kuin aiemmin.

Otimme puheet melkoisen epäilevästi vastaan, sillä Apple on vertailukohtiensa kanssa melko epämääräinen. Esimerkiksi näytönohjaimen tehoja verrattiin edellisen sukupolven MacBook Prohon, joka pyörii 8. sukupolven Intel-prosessorilla ja integroidulla näytönohjaimella.

Testijakson aikana pääsimme perehtymään suorituskykyyn tarkemmin. Käytimme niin M1-suorittimelle suunniteltuja kuin vanhempia Intel Macille tehtyjä sovelluksia, ja molemmissa tapauksissa homma sujui kuin rasvattu. Avasimme samanaikaisesti useita raskaita ohjelmia ja vaihtelimme niiden välillä, mutta hyvästä yrityksestä huolimatta macOS Big Sur ei köhinyt kertaakaan. Ohjelmien avautuminen ja vaihtuminen onnistuu todella ripeästi.

Vaikka Apple on siirtynyt ARM-pohjaisiin M1-piireihin, tarjoaa sen Rosetta-työkalu edelleen pääsyn vanhoihin sovelluksiin. Myös Microsoftilla on Surface Pro X:n kaltaisia ARM:n päällä pyöriviä läppäreitä, toimivat ne ainoastaan sellaisten sovellusten kanssa, jotka voi käynnistää Microsoft Storesta. Tämä on merkittävä rajoitus.

Kun Apple on löytänyt keinon pyörittää lähes kaikkia vanhoja Mac-sovelluksia sekä tuhansia iOS-applikaatioita, saa se Microsoftin kompuroinnin näyttämään entistä pahemmalta.

Toisin kuin MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro 13" (M1, 2020) sisältää edelleen tuulettimet. Ne pyörähtävät kunnolla käyntiin työnteon käydessä raskaaksi. Kovemman käytön huomaa myös laitteen pohjasta, joka kuumenee varsin selvästi käytössä. Onneksi kokonaisuutena sekä tuulettimien hurina että lämpeneminen ovat sen verran harvinaisia ilmiöitä, ettei niitä huomaa kuin toisinaan.

Tuulettimien mukanaolo takaa, että MacBook Pro 13" (M1, 2020) pärjää korvassa käytössä paremmin ja pidempään kuin uusi Air-malli, joka joutuu rajoittamaan suorituskykyään lämpötilan noustessa. Tämän vuoksi Pro-malli sopii esimerkiksi monimutkaista 3D-animaatioita tekevälle paremmin.

Suorituskykytestien tulokset puhuvat puolestaan. Jo aiemmin vuotaneet väitteet M1-suorittimen ylivertaisuudesta 11. sukupolven Intel-prosessoreihin verrattuna osoittautuu todeksi. Esimerkiksi Cinebench R23 -moniydintestissä MacBook Pro 13" (M1, 2020) saalisti huimat 7 768 pistettä. Tulos on merkittävästi parempi kuin kuusiytimisen ja 9. sukupolven Intel-suorittimella pyörivän MacBook Pro 16:n vastaava. Kun huomioi isomman mallin maksavan vielä merkittävästi enemmän sekä sisältävän erillisen näytönohjaimen, on MacBook Pro 13" (M1, 2020) -mallin tulos huikaiseva.

Samanlaisia tuloksia antaa myös Geekbench 5:n tulokset. M1-suoritin keräsi yhdellä ytimellä 1 732 pistettä ja moniydintestissä 7 590 pistettä, mikä on selvästi enemmän kuin 2,0 GHz:n Intel Core i5-1038NG7 -suorittimen 1 268 ja 4 490. Uudessa prosessorissa on toki tuplasti enemmän ytimiä, mikä mahdollistaa huomattavasti paremman pistesaaliin.

Kun veimme M1-piirin testiajoon Final Cut Pro -editointiohjelmaan, huomasimme sen kykenevän 8K-videoiden editointiin vaivattomasti. Ainoa kauneusvirhe ilmeni yhdestä kaatumiskerrasta, jonka sai aikaan efektien ja tekstien lisäys, mutta emme saaneet tätä toistumaan. Todennäköisesti kyseessä oli siis yksittäinen poikkeustapaus.

Kaikkinensa videoeditoinnin sujuvuus 13-tuumaisella MacBook Prolla on uskomaton suoritus. Mukana on lisäksi todellakin mahdollisuus editoida 8K-laatuista sisältöä.

Akkukesto

Apple väittää MacBook Pro 13" (M1, 2020) -mallin tarjoavan Mac-historian parhaan akkukeston. Mainospuheet lupaavat 17 tuntia langatonta verkkoselausta ja jopa 20 tuntia videotoistoa, mikä tarkoittaa huimaa 10 tunnin parannusta aiempaan.

Lupaukset ovat kovia eivätkä täysin luontevia, sillä MacBook Pro hankittaneen ennemmin kovaan työntekoon kuin kevyeen surffailuun. Joka tapauksessa testimme osoittavat lukemien olevan varsin lähellä totuutta.

TechRadarin omassa akkutestissä pyöritimme 1080p-resoluution videota 50 prosentin kirkkaudella niin kauan, että akku viimein tyhjeni. MacBook Pro 13" jaksoi 13 tunnin ja 22 minuutin ajan. Vaikka lukema jää Applen lupauksista, on se silti erittäin vaikuttava suoritus. Esimerkiksi aiemmin tänä vuonna julkaistu malli kesti vain 8 tuntia ja 31 minuuttia ennen uuvahdusta.

Parannusta on siis lähes viiden tunnin verran. Samalla se päihittää vertailukohdista 16-tuumaisen MacBook Pron 11 tuntia ja 41 minuuttia sekä Dell XPS 13:n vajaat 10 tuntia.

Uutuusmallin akkukeston hienous korostui käyttöönotossa. Kun otimme laitteen paketista, pääsimme käyttämään sitä suoraan ilman tarvetta lataukselle. Ensimmäisen kerran piuhalle tuli tarvetta vasta parin päivän jälkeen. Tuolloinen käyttö oli tosin erittäin kevyttä, eli lähinnä verkkoselausta ja sähköpostien käsittelyä. Kovempi käyttö luonnollisesti kuluttaa akkua selvästi enemmän.

Osta, jos...

Haluat tehokkaan ja pienen MacBookin

MacBook Pro 13" (M1, 2020) ottaa merkittävän teholoikan M1-suorittimensa ansiosta. Laitteen suorituskyky on suorastaan häkellyttävää.

Haluat loistavan akkukeston

Normaalisti tehokkaat läppärit eivät tarjoa kummoista akkukestoa, mutta MacBook Pro 13" (M1, 2020) pärjää tehoistaan huolimatta vaivatta koko työpäivän ajan.

Haluat editoida UHD-videoita

Applen uutuusmallin suorituskyky pärjää vaivaa 4K-materiaalin kanssa, eikä 8K ole sekään kummoinen ongelma. Tämä jos jokin tekee vaikutuksen.

Älä osta, jos...

Budjettisi on tiukka

Vaikka MacBook Pro 13" on edullisin MacBook Pro, on se silti todella kallis. Vaihtoehtoinen MacBook Air (M1, 2020) tarjoaa lähes vastaavan suorituskyvyn selvästi huokeampaan hintaan.

Haluat graafista ilotulitusta

Tehoistaan huolimatta MacBook Pro 13" luottaa integroituun näytönohjaimeen. Tämän vuoksi se ei saa graafisesta suorituskyvystä kaikkea toivottua irti.