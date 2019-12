Arvostelussa 16-tuumainen MacBook Pro 2019

16-tuumainen MacBook Pro ei ole ainoastaan historian tehokkain MacBook, vaan onnistunut myös korjaamaan kaiken sen kritiikin, jota asiakkaat ovat Applelle antaneet. Samalla kannettavan hinta-laatusuhde on kehittynyt merkittävästi, sillä päivitysten hinnat ovat maltillisemmat ja jopa perusmalli riittää suurimmalle osalle käyttäjistä. Uusi MacBook Pro on Applen suurin onnistuminen vuosiin. Jos etsit markkinoiden parasta ammattikannettavaa, MacBook Pro on jälleen varteenotettava vaihtoehto.

Kahden minuutin pika-arvio

Apple on todella kuunnellut käyttäjiensä toiveita uuden MacBook Pron kohdalla, sillä se on onnistunut korjaamaan käytännössä kaikki asiat, jotka puristivat MacBook-käyttäjien kenkiä. Kone vaikuttaisikin olevan nyt ennen kaikkea selvästi luotettavampi vaihtoehto ammattikäyttäjälle.

Vaikka uusi aavistuksen suurempi näyttö onkin koneen huomattavin uudistus, pellin alla on tapahtunut tärkeämpiäkin muutoksia. Apple on nimittäin viimeinkin onnistunut korjaamaan, tai pikemminkin vaihtamaan, edellistä MacBook Pro -mallistoa vaivanneen perhoskytkinnäppäimistön. 16-tuumaiset mallit käyttävätkin perinteiseen saksikytkinmekanismiin perustuvaa näppäimistöä, jonka tuntuma muistuttaa hieman Applen pöytäkoneista tuttua Magic Keyboardia.

Vaikka uuden näppäimistön liikerata on kasvanut kokonaisen millin pidemmäksi, koneen paksuus on kasvanut vain 0,75 millimetrillä. Mitä pidempi liikerata näppäimistöllä on, sitä napakamman vasteen ja paremman tuntuman se usein antaa. Kaikkein ohuimmat kannettavat ovat usein tunnottomia, mutta 16-tuumaisen MacBookin kirjoitustuntuma on erinomainen. Se on mielestämme jopa parempi kuin Applen vanhemmissa kannettavissa.

Koneessa ei huomaa ensinäkemältä paljon uutta. (Image credit: Future)

Jos kuulut siihen käyttäjäjoukkoon, joka lykkäsi vanhan MacBook Pronsa vaihtamista uuteen näppäimistöongelmien takia, nyt on turvallinen aika päivittää työkone uudempaan. Toivomme, että 16-tuumaisen Pron näppäimistö saapuu pian myös pienempiin MacBook-malleihin.

Muihin tärkeimpiin päivityksiin kuuluvat esimerkiksi seitsemän nanometrin arkkitehtuuriin perustuvat AMD Radeon Pro 5000M -sarjan näytönohjaimet, jotka parantavat merkittävästi MacBook Pron graafista suorituskykyä. MacBook Prohon saa nyt myös ensimmäistä kertaa jopa 64 Gt:a RAM-muistia sekä käsittämättömät 8 Tt:a tallennustilaa – jos budjettisi on pohjaton. Huippuluokan komponenttipäivitysten ansiosta 16-tuumainen Pro on aito vaihtoehto myös hyvin rankkaan ammattikäyttöön.

Akun koko on kasvatettu 100 wattituntiin, joten kenno on nyt 16 wattituntia suurempi kuin aiemmissa malleissa. Akun koko ei ole mikään sattuma, sillä se on tismalleen suurin kapasiteetti, jonka Yhdysvaltain ilmailuhallinto sallii lennoilla.

Akunkesto on parantunut selvästi aiemmasta, sillä akku kesti testiemme perusteella kevyellä käytöllä Applen lupaamat 11 tuntia. Virta hupenee toki selvästi nopeammin, jos käytät konetta intensiivisempiin työtehtäviin. MacBook Pron akku peittoaa nyt jo monet kilpailijansa, kuten 8 tunnin akkukestolla varustetun Dell XPS 15:n.

16-tuumaisessa mallissa on ylivoimaisesti markkinoiden parhaat kaiuttimet. On suorastaan käsittämätöntä, kuinka hyvät ämyrit Apple on onnistunut kehittämään niin ohueen laitteeseen. Varsinkin puheääntä on niin miellyttävä kuunnella koneen sisäisistä kaiuttimista, ettemme aina jaksaneet kytkeä konetta ulkoisiin kaiuttimiin, vaan katsoimme YouTube-videoita suoraan koneelta. Myös mikrofonit ovat kehittyneet huomattavasti, sillä ne tallentavat puheäänen todella luontevasti. Ne eivät yllä Applen väittämään "ammattitasoon", mutta ovat silti selvästi paremmat kuin muissa kannettavissa.

Apple on osannut aina tehdä niin hyviä näyttöjä, että asia on vähällä unohtua kokonaan. 16-tuumaisen mallin näyttö on yksi parhaista, jonka olemme kannettavassa nähneet. Sen 3 072 x 1 920 -resoluutio vastaa 226 pikseliä tuumaa kohden ja yltää todella terävään ja tasapainoiseen kuvaan. Vaikka resoluutio jääkin hieman 4K-näytöistä, se on mielestämme hyvä kompromissi kuvanlaadun ja akunkeston välillä.

15-tuumaisen Pron resoluutio oli 2 880 x 1 800 ja pikselitiheys 220 pikseliä tuumaa kohden. Apple on siis sekä kasvattanut näytön kokoa että parantanut sen tarkkuutta. Suurempi näyttö ei ole kuitenkaan johtanut ulkokuorien merkittävään kasvamiseen, vaan ylimääräiset tuuman kymmenykset on viilattu käyttöön myös näytön mustista reunoista.

16-tuumaisesta MacBook Prosta on rehellisesti sanottuna vaikea olla pitämättä. Ainoa suurempi toive olisi useamman liitännän lisääminen. Täydellisessä maailmassa hyväksyisimme legacy-liitäntöjen puutteen ammattilaitteessa, sillä Thunderbolt-portit ovat teknisesti täysin ylivoimaisia. Käytännössä ammattilaiset eivät kuitenkaan halua välttämättä uusia koko laitteistoaan, jonka joukossa kone voi olla yksi halvimmista työvälineistä. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää siis ärsyttävien adapterien käyttäminen. Neljä liitäntää loppuvat muutenkin helposti kesken ammattikäytössä, joten toivoisimme kalliimpaan malliin kuutta Thunderbolt-porttia.

Toinen erikoinen seikka on se, että Applen ammattikannettava maksaa tismalleen saman verran kuin edellinen, samana vuonna julkaistu 15-tuumainen malli. Jos siis olet juuri ostanut uuden 15-tuumaisen MacBook Pron, et välttämättä ilahdu siitä, että Apple julkaisee yllättäen selvästi paremman mallin samalla hinnalla. Toisaalta arvostamme silti yhtiön päätöstä tuoda myyntiin mahdollisimman kehittynyt laite aiempaa paremmalla hinta-laatusuhteella.

MacBook Pro on yleisesti ottaen kehittynyt lähes kaikilla osa-alueilla ja kuunellut onnistuneesti ammattikäyttäjiensä palautetta. 16-tuumainen MacBook Pro on osoitus siitä, että kannettavilla on yhä suuri merkitys Applelle ja niiden tulevaisuus näyttää valoisalta.

Tekniset tiedot Tässä ovat meille lähetetyn 16-tuumaisen MacBook Pron (2019) tekniset tiedot: Prosessori: 2,3 GHz Intel Core i9 processor (kahdeksanytiminen, Turbo Boost jopa 4,8 GHz)

Näytönohjain: AMD Radeon Pro 5500M, 4 Gt:a GDDR6-muistia

RAM-muisti: 16 Gt (2 666 MHz DDR4)

Näyttö: 16-tuumainen 3 072 x 1 920 -Retina-näyttö (taustavalaistu LED, IPS, 500 nitin maksimikirkkaus, laaja P3-väriskaala)

Tallennustila: 1 Tt:n SSD-levy

Liitännät: 4 x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Yhteydet: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Kamera: 720p FaceTime HD -webkamera

Paino: 2 kg

Mitat: 1,62 x 35,79 x 24,59 cm

Hinta ja saatavuus

Yksi 16-tuumaisen MacBook Pron mukavimmista yllätyksistä on sen verrattain kohtuullinen hinta, vaikka se ei missään nimessä olekaan mikään edullinen kannettava.

16-tuumaisen MacBook Pron hinta alkaa 2 799 eurosta. Hinnalla saa kuusiytimisen Intel Core i7 -prosessorin, AMD Radeon Pro 5300M -näytönohjaimen 4 Gt:n muistilla, 16 Gt:a RAM-muistia ja 512 Gt:n SSD-levyn. Hinta on yllättäen tismalleen sama kuin vuonna 2019 päivitetyllä 15-tuumaisella MacBook Prolla, jossa on kuusiytiminen yhdeksännen sukupolven i7, Radeon Pro 55X 4 Gt:lla GDDR5-muistia, 16 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:n SSD-levy.

Saat siis käytännössä kaksi kertaa enemmän tallennustilaa, selvästi tehokkaamman näytönohjaimen sekä lukuisia hyödyllisiä uutuusominaisuuksia, kuten suuremman näytön, tismalleen samaan hintaan kuin aiemmin. Jos siis olet odottanut sopivaa hetkeä muutaman vuoden ikäisen MacBook Prosi päivittämiseen, kärsivällisyytesi on vihdoin palkittu.

Toisaalta näin hyvän diilin tarjoaminen ei todennäköisesti ilahduta kaikkia käyttäjiä, jotka ovat ostaneet uuden 15-tuumaisen MacBook Pron kesäkuussa 2019. Istuupa omassa pohjoismaisessa toimituksessammekin yksi päätoimittaja, joka oli vähällä vaihtaa vasta ostamansa 15-tuumaisen mallin 16-tuumaiseen Black Fridayna. Uusi malli tarjoaa yksinkertaisesti selvästi paremman hinta-laatusuhteen kuin noin puoli vuotta aiemmin paljastettu 15-tuumainen Pro.

15-tuumainen malli on nyt vedetty kokonaan pois myynnistä Applen omilta verkkosivuilta, mutta saatat löytää sitä vielä alennuksessa eri jälleenmyyjiltä. Emme silti suosittele enää hankkimaan vanhempaa näppäimistöongelmista kärsivää Prota, ellet saa sitä selvästi halvemmalla kuin 16-tuumaisia malleja.

16-tuumaisesta MacBook Prosta on saatavilla myös tehokkaampi vakiomalli, jolla kirjoitamme myös tätä arvosteluamme. Siinä on 2,3 GHz:n kahdeksanytiminen Intel Core i9 -prosessori, ADM Radeon Pro 5500M 4 Gt:n videomuistilla, 16 Gt:a RAM-muistia ja 1 Tt:n SSD-levy. Sen perushinta Suomessa on 3 299 euroa, mutta olemme nähneet mallista jo muutaman hyvän tarjouksen erityisesti Black Fridayna. Hinta on tismalleen sama kuin 15-tuumaisen mallin kalliimmalla perusversiolla.

Aiempien mallien tapaan myös 16-tuumaista MacBook Prota saa halutessaan päivitettyä niin tehokkailla komponenteilla, että kone riittää lähes mihin hyvänsä käyttöön. Siihen saa valittua tehokkaamman 2,4 GHz:n 8-ytimisen Intel Core i9:n 5,0 GHz:n Turbo Boostilla, jopa 64 Gt:a RAM-muistia, käsittämättömät 8 Tt:a SSD-tallennustilaa sekä tehokkaan AMD Radeon Pro 5500M -näytönohjaimen 8 Gt:n GDDR6-muistilla.

Kaikki päivitykset nostavat yhteishinnan päätähuimaavaan 7 239 euroon, mutta täytyy muistaa, että kyse on aidosta ammattikannettavasta. Mielestämme on hienoa, että Apple on ajatellut myös oikeita ammattikäyttäjiä, joille saatavilla olevat lisätehot voivat tarkoittaa parhaimmillaan kymmenien tuntien säästöjä työajassa. Kun alkaa laskea vaikkapa huipputason luovien ammattilaisten tai ohjelmistokehittäjien tuntiveloituksia, 5 000 euron lisäpanostus maksaa itsensä helposti takaisin koneen elinkaaren aikana.

Toisaalta harva ammattikäyttäjäkään tarvitsee kaikkia saatavilla olevia päivityksiä. Erityisesti 8 Tt:n tallennustila on varsin tarpeeton kaikille, jotka työskentelevät pääasiassa palvelinten tai huippunopeiden ulkoisten kovalevyjen kanssa. Kukapa haluaisi pitää projektin videomateriaalia kannettavan (lue: mahdollisesti putoavan) koneen sisäisessä tallennustilassa? Ilman tallennustilan päivitystä kone maksaakin parhailla mahdollisilla komponenteilla selvästi kohtuullisemmat 4 599 euroa.

Kuluttajat pärjäävät hyvin jo halvimmalla perusmallilla, valokuvaajia suosittelemme päivittämään ensimmäisenä RAM-muistin 32 Gt:uun ja videoeditoijia valitsemaan tehokkaimman näytönohjaimen. Mielestämme prosessoripäivitys on kaikkein epäoleellisin, sillä harva tehtävä on erityisen riippuvainen puhtaasta prosessoritehosta. Kahdeksanytimisen i9:n valitseminen kuusiytimisen i7:n sijaan saattaa kuitenkin olla rahanarvoinen päivitys osalle käyttäjistä.

MacBook Pro on yhä ohut mutta tehokas kannettava (Image credit: Future)

Muotoilu

16-tuumainen MacBook Pro ei näytä ensisilmäyksellä kovinkaan erilaiselta 15-tuumaiseen malliin verrattuna. Jo se itsessään on hyvä saavutus, sillä näytön kokoa on kasvatettu varsin huomaamatta.

Kannettavan ulkoiset mitat ovat kasvaneet vain aavistuksen aiempaan malliin verrattuna. 16-tuumaisen mitat ovat 1,62 x 35,79 x 24,59 cm:ä, vanhemman 15-tuumaisen puolestaan 1,55 x 34,93 x 24,07 cm. Eroa ei kuitenkaan huomaa käytännössä, ja kone mahtuu kaikkiin samoihin läppärilaukkuihin kuin 15-tuumainenkin.

Kuinka Apple siis onnistui tässä? Vastaus selviää välittömästi, kun avaat 16-tuumaisen koneen kannen. Näyttöä ympäröivät mustat reunat ovat nimittäin kaventuneet merkittävästi aiemmasta. Se ei ainoastaan mahdollista näytön koon kasvattamista, vaan saa myös koneen tuntumaan hieman modernimmalta.

Näyttö itsessään on yksinkertaisesti upea. Näyttöpaneeli on suurin sitten vuonna 2012 lopetetun 17-tuumaisen MacBook Pron. Apple onkin onneksi kuunnellut käytttäjäpalautetta ja päätttänyt asentaa suuremman näytön – tinkimätttä juurikaan kannetttavan ...kannettavuudesta.

Ohentuneet reunat auttavat pitämään MacBook Pron mitat kurissa. (Image credit: Future)

Näytön laatu on jälleen juuri niin hyvä kuin olemme Applelta tottuneet näkemään. 3 072 x 1 920 -resoluutio ei yllä aivan 4K-näyttöisten kilpailijoiden tasolle, mutta näyttää silti erinomaiselta. Värintoisto on erinomainen, joten kone soveltuu hyvin kuvankäsittelyyn tai videoiden editointiin. Kaikkein tarkimmat työt on kuitenkin yhä syytä hoitaa ulkoisella näytöllä.

Applen mukaan yksi tietokoneen myyntivalteista on myös uusi macOS Catalina -käyttöjärjestelmä, jonka Sidecar-ominaisuus mahdollistaa iPadin käyttämisen koneen kakkosnäyttönä. Monet luovat ohjelmat pystyvät myös hyödyntämään iPadia esimerkiksi piirrustuspöytänä.

Sidecarin ansiosta luova työ on entistä interaktiivisempaa ja intuitiivisempaa, mutta sen hyödyntäminen vaatii myös iPadin ostamista. Esimerkiksi Razer Blade 15 Studio Edition on integroinut kosketusnäytön suoraan koneeseen, jolloin käyttäjä ei joudu hankkimaan erillistä tablettia.

Näppäimistö on viimeinkin päivitetty uusiin kestävämpiin kytkimiin. (Image credit: Future)

Moni ilahtuu varmasti siitä, että Apple on vaihtanut lukuisista ongelmista kärsineen perhoskytkinnäppäimistönsä perinteisempään saksikytkinnäppäimistöön – jota käytetään myös Applen erillisessä Magic Keyboard -näppäimistössä.

Uudistuksen pitäisi ratkaista perhoskytkinnäppäimistöjä vaivanneet ongelmat, jotka aiheuttivat näppäimistön jumittumista tai reagoimattomuutta. Aiemmat viat johtuivat käytännössä siitä, että näppäimistön alle pääsi likaa ja pölyä, joka jumitti ennen pitkään heikommat perhoskytkimet. Nykymallissa näppäimistön alla ei itse asiassa ole suojakalvoa, jota käytettiin vielä perhoskytkinten kanssa, mutta näppäimistön pitäisi silti olla aiempaa varmatoimisempi.

Perinteisissä saksikytkimissä on luonnollisesti myös pidempi liikerata kuin aiemmassa näppäimessä. Vaikka olimmekin ehtineet tottua 15-tuumaisen MacBook Pron perhoskytkinnäppäimistöön, uuden mallin tuntuma on selvästi parempi. Pidemmästä liikeradasta huolimatta kone ei ole juurikaan aiempaa paksumpi.

Uudella näppäimistöllä on suorastaan ilo kirjoittaa. Se palauttaa juuri sopivasti ja ääni on miellyttävän matala. Kun vaihdoimme 16- ja 15-tuumaisen mallin välillä, paluu vanhaan tuntui ankealta. Jos kirjoitat paljon koneellasi, tulet todennäköisesti pitämään uusitusta näppäimistöstä.

Apple on tehnyt myös pieniä muutoksia Touch Bariin. Kosketusnäytön viereen on tuotu fyysinen esc-näppäin, ja virtapainike on erotettu Touch Barin oikealle puolelle. Siinä on integroitu sormenjälkitunnistin, joka toimii tarkasti ja nopeasti. Touch ID:ta voi käyttää niin koneen lukituksen avaamiseen, salasanoihin kuin Apple Paylla maksamiseenkin.

Touch ID:n painike on erotettu Touch Barista, joten se on entistä helpompi löytää myös katsomatta. (Image credit: Future)

Myös nuolinäppäinten asettelu on muutettu klassiseen väärinpäin olevan T:n muotoon. Näppäimet on hieman helpompi erottaa toisistaan katsomatta, mutta emme itse tulleet ajateltua muutosta sen kummemmin omassa arkikäytössämme.

Kaikki edellä mainitut seikat ovat monen kaipaamia muutoksia, jotka osoittavat sen, että Apple on viimeinkin kuunnellut käyttäjiään. Pienet muutokset parantavat MacBook Pron käytettävyyttä, mutta eivät vaadi kompromisseja koneen muotoilulta.

Sen sijaan koneen liitännät kaipaisivat mielestämme vielä pientä kehitystä. Ymmärrämme, että USB C -liitännät ovat nykyaikaa, joten koneen neljä Thunderbolt 3 -liitäntää ovat ammattikäytössä selvästi tehokkaampia kuin vanhanaikaiset portit. Pari lisäporttia ei kuitenkaan olisi pahitteeksi, sillä neljä liitäntää täyttyi omassa käytössämme yllättävän usein.

Jos esimerkiksi muokkasimme videoita, koneessa oli kiinni virtakaapeli, näyttöpiuha, ulkoinen kovalevy äänitiedostoille ja toinen ulkoinen kovalevy videotiedostoille. Monella ammattikäyttäjällä tarpeita olisi varmasti enemmänkin. Perinteinen kuuloke/mikrofoniliitäntä on onneksi säilytetty, joten saat koneeseen kiinni headsetin tai langalliset kuulokkeet.

Moni ammattilainen kaipaisi koneeseen luonnollisesti myös SD-korttilukijaa, mutta sellaista ei Applen mukaan ole tulossa enää mihinkään kannettavaan. Kuvaajat saavat siis tottua käyttämään adaptereita tai kameraan liitettäviä ulkoisia kovalevyjä.

Kaikki tällaiset ratkaisut ovat osoitus siitä, että Apple asettaa muotoilun käytettävyyden edelle myös ammattikäyttöön tarkoitetussa kannettavassaan. Ymmärrämme sen vielä jollain tasolla MacBook Airin kohdalla, mutta MacBook Pron Windows-kilpailijat tarjoavat selvästi kattavammat liitännät.

Liitännät ovat Applelle tuttuun tapaan melko rajalliset. (Image credit: Future)

Benchmark-testit Näin 16-tuumainen MacBook Pro selvisi benchmark-testeissämme: Cinebench CPU: 3 157 pistettä Graphics: 122,31 fps

Geekbench 4 Single-Core: 5 375; Multi-Core: 28 332

Geekbench 5 Single-Core: 974; Multi-Core: 6 035

Akunkesto (TechRadarin oma videotesti): 11 tuntia ja 41 minuuttia

Suorituskyky

16-tuumainen MacBook Pro on selvästi historian tehokkain MacBook – etenkin, jos päätät räätälöidä siihen tehokkaammat komponentit. Herkuilla on hintansa, mutta 8-ytimisestä i9:stä, 64 Gt:n RAM-muistista ja 8 Tt:n SSD-levystä rakentuva kannettava hakee vertaistaan myös Windows-puolelta.

Oma testilaitteemme oli kuitenkin ehkäpä suosituimmaksi kokoonpanoksi valikoituva keskimalli 2,3 GHz:n 8-ytimisellä Intel Core i9 -prosessorilla, AMD Radeon Pro 5500M -näytönohjaimella, 16 Gt:n RAM-muistilla ja 1 Tt:n SSD-levyllä. Kone osoittautui silti äärimmäisen tehokkaaksi työjuhdaksi, joka sopii helposti esimerkiksi 4K-videon reaaliaikaiseen editointiin. Peruskäyttäjä selviää mielestämme selvästi edullisemmallakin vaihtoehdolla.

16-tuumainen MacBook Pro päihitti kevyesti kaikki benchmark-testit, joihin koneen asetimme. Vaikka prosessori on sama kuin tuoreimmassa 15-tuumaisessa mallissa, 16-tuumainen Pro kellotti hieman korkeamman tuloksen paremman lämmönsäätelynsä ansiosta. Uusi näytönohjain on selvästi tehokkaampi kuin edeltäjänsä ja nopeuttaa selvästi esimerkiksi renderöintiä.

MacBook Prota on ilo käyttää päivittäisessä työskentelyssä etenkin uuden macOS Catalinan ansiosta. Kaikki ohjelmat avautuvat nopeasti, eikä kuvankäsittelyssä, videoeditoinnissa tai ääntä editoidessa huomaa hidastumista edes suurempien projektien kohdalla.

Koneen äänitaso pysyi yllättävän hiljaisena myös kovassa rasituksessa, eikä sen lämpötila noussut erityisen korkeaksi. Se on hyvä osoitus siitä, että Applen uusi lämpösuunnittelu näyttää toimivan suunnitellusti. Aiempi 15-tuumainen joutui hidastamaan prosessoria tarkoituksellisesti kovassa rasituksessa, jotta kone ei ylikuumenisi. 16-tuumainen MacBook Pro ei kuitenkaan kärsi enää samasta riesasta.

16-tuumainen MacBook Pro on vaikuttava ammattikone, mutta suorituskyky ei ole muuttunut niin merkittävästi, että uusimman 15-tuumaisen mallin ostaneilla olisi syytä päivittää uudempaan. Muille se on kuitenkin järkevä päivitys.

Touch Bar on säilytetty, mutta virtapainike ja ESC-näppäin on erotettu muusta palkista. (Image credit: Future)

Koneen sisäänrakennetut kaiuttimet ovat ylivoimaisesti markkinoiden parhaat. MacBook Prossa on kuusi kaiutinta Force Feedback -subwoofereilla. Kannettava pystyy siis toistamaan myös matalia taajuuksia aiheuttamatta ärsyttävää särinää.

Tekniikan ansiosta kaiuttimet kuulostavat selvästi kokoaan suuremmilta ja tuottavat yllättävän selkeän ja voimakkaan äänen. Jos olet tottunut peltipurkeilta kuulostaviin kaiuttimiin – tai edes edellisen 15-tuumaisen mallin tasokkaisiin ämyreihin – uusi malli tulee lyömään sinut ällikällä.

Musiikki ja videot kuulostavat niin hyviltä, että päädyimme usein katsomaan YouTube-videoita tai kuuntelemaan Spotify-soittolistoja ilman ulkoisia kaiuttimia. Hyviä kauittimia oppi arvostamaan erityisesti työmatkoilla, jonne ei viitsisi raahata erillistä Bluetooth-kaiutinta.

Ammattikäyttäjät saavat toki edelleenkin kytkeä koneen ulkoisen äänikortin kautta aktiivisiin studiomonitoreihin, mutta tasokkaat kaiuttimet ovat mainio lisä arkisimmissa tilanteissa, kun haluat katsoa nopean videon tai kuunnella podcastia työskentelysi taustalla. Mielestämme kaiuttimet ovatkin yksi koneen parhaista uudistuksista.

Toinen selvästi kehittynyt osa-alue on 16-tuumaisen MacBook Pron mikrofonitekniikka. Esimerkiksi videopuhelut kuulostivat helposti peliheadsettien tasoisilta ja suuntasivat ääntä yllättävän hyvin myös kevyessä taustamelussa. Jos puhut videopuheluitasi hiljaisessa ympäristössä, et tarvitse mielestämme erillistä headsettiä. Apple mainostaa äänenlaadun riittävän vaikka podcastien äänittämiseen, mutta suosittelemme itse ostamaan siihen tarkoitukseen mieluummin perustason dynaamisen mikrofonin.

(Image credit: Future)

Akunkesto

MacBookeissa on aina ollut verrattain hyvä akunkesto, joten osasimme odottaa myös 16-tuumaisen mallin kykenevän pitkään käyttöaikaan.

Aiempaa suurempi näyttö sai meidät pelkäämään akunkeston lyhentymistä, mutta onneksi Apple on asentanut koneeseen aiempaa suuremman akun. Uusi malli tarjoaa itse asiassa noin tunnin pidemmän käyttöajan kuin edellinen 15-tuumainen malli.

Asetimme 16-tuumaisen MacBook Pron omaan videotestiimme, jossa toistamme loopattua Full HD -elokuvaa 50 prosentin näytönkirkkaudella. Kone kesti peräti 11 tuntia ja 41 minuuttia, mikä on erinomainen tulos näin suurella näytöllä varustetulle kannettavalle.

Muutos on myös valtava edelliseen malliin verrattuna, joka ylsi vain 7 tuntiin ja 36 minuuttiin. Uusi 16-tuumainen malli selviää hyvin jo pidemmästäkin työpäivästä, jos et rasita konetta kaikkein raskaimmilla tehtävillä.

Vertailun vuoksi MacBook Pron pahin Windows-kilpailija Razer Blade 15 Studio Edition saavutti samaisessa videotestissämme vain 5 tuntia ja 28 minuuttia. MacBook Pron tulos oli siis yli kaksi kertaa parempi.

Osta 16-tuumainen MacBook Pro, jos...

Haluat markkinoiden tehokkaimman MacBookin

Apple on parantanut onnistuneesti lähes kaikki 15-tuumaisen mallin kompastuskivet ja kehittänyt merkittävästi erityisesti koneen graafista suorituskykyä. Jos etsit tehokasta ammattikannettavaa työkäyttöön, 16-tuumainen MacBook Pro on kiistatta harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

Haluat tehokannettavan, jonka akku kestää koko päivän

16-tuumaisessa MacBook Prossa on yllättävän hyvä akunkesto tehokkaista komponenteistaan ja suuremmasta näytöstään huolimatta. Kannettava selviää kevyellä käytöllä hyvin koko työpäivän ajan. Jos kuitenkin renderöit videoita tai muokkaat RAW-kuvia, saat edelleen kantaa virtalähdettä mukanasi.

Olet odottanut luotettavaa MacBook Prota

Näin lyhyen käyttökokemuksen perusteella on vielä mahdotonta arvioida koneen pitkäaikaista kestävyyttä, mutta alustavat havaintomme lupaavat hyvää. Koneen ei pitäisi enää kärsiä perhoskytkinnäppäimistöä vaivanneista ongelmista ja sen lämmönhallinta on kehittynyt selvästi aiemmasta.

Älä osta kannettavaa, jos...

Etsit kohtuuhintaista vaihtoehtoa

16-tuumaisen MacBook Pron hintalappu on mielestämme melko linjassa ominaisuuksiin nähden, mutta kannettava maksaa silti halvimmillaan lähes 2 800 euroa. Jos siis etsit tiukemman budjetin ammattikonetta, kannattaa tutustua Windows-vaihtoehtoihin.

Et välttämättä tarvitse kaikkea tehoa

Kannettavan tyyris hintalappu johtuu pääasiassa sen tehokkaista komponenteista. Jos et siis aidosti tarvitse raakaa voimaa ammattimaiseen videoeditointiin, musiikkituotantoon, 3D-mallintamiseen tai suurten RAW-kuvien muokkaamiseen, pärjäät helposti jo 13-tuumaisella MacBook Prolla tai jopa MacBook Airilla.