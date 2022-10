Arvostelussa iPad 10,9 (2022)

Apple on onnistuneesti tuonut iPadin askeleen lähemmäksi Pro-malleja, minkä vuoksi käsissä on laadukas ja monipuolinen tabletti valtaosalle käyttäjistä. Harmillisesti uusi malli ei tue Apple Pencil 2:ta, mutta muutoin kyseessä on kevyesti yksi tämän hetken parhaista tableteista.

iPad 10,9 (2022) pika-arvio

Applen uusin perusmallin iPad 10,9 (2022) on käännekohta yhtiön tablettien osalta. Vaikka kaupoissa myydään edelleen Lightning-liitännällä ja Home-painikkeella varustettua viime vuoden iPadia, se ei pysy hyllyissä enää kauaa. Yhtiön uusin malli on perusmallisten tablettien tulevaisuus, joka näyttää viimein aikuistuneen ja monipuolistuneen.

Uudesta iPadista löytyy paljon rakastettavaa aina useista värivaihtoehdoista lähtien. Muotoilultaan se lainaa Applen hyväksi havaitun linjan, jonka se esitteli vuonna 2018 julkaistulla iPad Prolla. Kaarevat reunat ja paksut valkeat reunat ovat siten historiaa, ja niiden tilalla laitteessa nähdään tasakylkiset sivut. Tehdyt muutokset ovat merkittävimmät sitten vuonna 2013 julkaistun iPad Airin.

Vakavampi ilme kielii samalla iPadin 10,9 (2022) monipuolisuudesta, sillä se pystyy paljon muuhun kuin vain sisällön katsomiseen. Olemme käyttäneet sitä testimme aikana niin verkkoselailuun, artikkelien lukemiseen, videoiden katsomiseen, palavereiden pitämiseen, juttujen ja videoiden editointiin, kuvien ja videoiden ottamiseen, piirtelyyn ja jopa alkeellisten animaatioiden tuottamiseen.

Applen tableteissa oleva iPadOS 16 -käyttöjärjestelmä mahdollistaa moniajon entistä paremmin. Sen vuoksi tableteilla voi tehdä nyt aiemmin vain läppäreille suunniteltuja tehtäviä, kuten ulkoisella asemalla olevien tiedostojen muokkaamisen.

Yhtiö tuo lisäksi uudet tabletit kauppoihin paranneltujen Smart- ja Folio-kuorien kanssa. Täysin uutena lisävarusteena tarjotaan kaksiosaista Magic Keyboard Foliota, joka on aiempaa kattavampi toimintonäppäinten ansiosta.

Uusi iPad muistuttaa ulkoisesti kovasti iPad Airia. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Perusmalli tukee nyt myös Apple Penciliä, jonka avulla laitetta voi käyttää piirustusalustana tai muistiona. Harmillisesti samainen kynä on samalla iPadin 10,9 (2022) suurimman harmituksen aihe, sillä se ei tue toisen sukupolven Apple Pencil -kynää.

Apple on pysynyt perinteissä kuitenkin tabletin kameroiden osalta. Perusmalleissa on viime vuosina ollut vain välttämättömin kameraratkaisu, eikä uusin malli poikkea linjasta. Takakamera on sentään päivitetty viime vuoden mallista, mutta edestä löytyy sama 12 megapikselin ultralaajakulmainen FaceTime-kamera. Jälkimmäisen sijainti on onneksi siirretty tabletin lyhyeltä sivulta sen pidemmälle sivulle, mikä tekee laitteen käytöstä videopuheluissa moninkertaisesti järkevämpää.

Muotoiluun, kameroihin ja järjestelmäsiruun tehdyt parannukset näkyvät tosin laitteen hinnassa, joka on 200 euroa kalliimpi kuin viime vuoden malli julkaisussa. Uusi iPad tukee myös ensimmäistä kertaa 5G:tä, mutta siitä ilosta saa maksaa jo 799 euroa.

Hinnasta huolimatta tykästyimme tähän tablettiin sen tehokkuuden, monipuolisuuden ja käytännöllisyyden vuoksi. Kysymys kuuluukin, onko tämä tabletti parempi kuin markkinoilla jo oleva reilun satasen kalliimpi iPad Air (2022)? Tämä riippuu pitkälti siitä, kuinka tärkeitä tabletin paino, kameran sijainti, suorituskyky sekä toisen sukupolven Apple Pencil ovat käyttäjälle.

Hinta ja saatavuus

64 Gt WiFi: 599 €

WiFi: 599 € 64 Gt WiFi + 5G: 799 €

WiFi + 5G: 799 € 256 Gt WiFi: 799 €

WiFi: 799 € 256 Gt WiFi + 5G: 999 €

Uusi iPad 10,9 (2022) saapui myyntiin 26. lokakuuta.

Uutukainen jättää muutaman edeltävän vuoden mallin edullisemman hinnan taakseen ja nostaa hintalappua peräti 200 eurolla. 64 Gt WiFi-versio maksaa Suomessa 599 euroa ja 5G:llä varustettu malli 799 euroa, kun viime vuonna vastaavat hinnat olivat vielä 399 ja 539 euroa.

Toisaalta uusi malli tuo mukanaan uusia ominaisuuksia ja muutoksia, jotka puoltavat kyllä hinnan puolesta. Emme siten sano, etteikö uusi iPad olisi hintansa väärti, mutta aikana, jolloin itse kukin joutuu hieman katsomaan oman kulutuksensa perään, Applen päätös nostaa hintoja tuntuu hieman kohtuuttomalta.

Testaamamme iPad 10,9 (2022) oli lisäksi 5G:llä varustettu 256 Gt tallennustilalla varustettu malli, joka maksaa suomessa jo 999 euroa.

iPad 10,9:ssä (2022) on isompi näyttö ja ohuemmat reunat. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hinta-laatusuhde: 3,5/5

Muotoilu

Täysin uusi muotoilu, joka muistuttaa iPad Airia

Laadukkaat materiaalit ja valmistus

FaceTime-kamera on sijoitettu paremmin

Touch ID -painike on hyvä korvike Home-painikkeelle

Katso, keltainen iPad! (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Isoin ero aiemman ja uuden iPadin välillä on muotoilu. Uudistunut ilme on lainattu miltei kokonaan aiemmin tänä vuonna julkaistulta iPad Airilta. Pikaisella vilkaisulla iPadia 10,9 (2022) ei erotakaan Airista, mutta siinä on silti muutamia tärkeitä eroja.

Uusi Touch ID -painike korvaa tutun Home-painikkeen iPadin kyljessä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Applen 10. sukupolven iPad on kooltaan 248,8 mm x 179,5 mm x 7 mm ja painaa 477 grammaa (5G-versio painaa 481 grammaa). Se on siten edelleen aavistuksen isompi, painavampi ja paksumpi kuin Air.

Viime vuoden malliin verrattuna uusittu muotoilu on aavistuksen lyhyempi, hivenen leveämpi ja noin puoli millimetriä ohuempi.

Tämän vuoden malli on ensimmäinen iPad, joka korvaa Lightning-liitännän USB-C:llä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samankaltaisuudet jatkuvat sen sijaan niin 12 megapikselin takakameran kuin USB-liitännän osalta. Laitteen alaosassa sijaitsevat lisäksi stereo-kaiuttimet, kun taas äänenvoimakkuuspainike sekä Touch ID sijaitsevat niin ikään samoilla paikoilla.

Viime vuoden mallissa olleet Home-painike sekä Lightning-liitäntä ovat sen sijaan kadonneet, ja kun vuoden 2021 mallit poistuvat viimein kaupoista, ne katoavat iPadien osalta pysyvästi historiaan.

Tälle mallille uusi Touch ID -virtapainike on onneksi miellyttävä tuttavuus. Järjestelmä pyytää käyttäjää rekisteröimään kaksi sormea painikkeelle, jotta laitteen avaaminen molemmissa asennoissa olisi mahdollisimman vaivatonta. Touch ID -painike toimii yhtä varmasti kuin alkuperäinen Home-painike, joten tabletin käyttö on vaivatonta.

Uudistunut muotoilu on niin ikään parempi ja kestävämpi kuin aiemmin. Laite tuntuu käsissä lisäksi kestävältä, viileältä ja sileältä olematta kuitenkaan liian liukas pudotakseen käsistä.

Muotoilu: 4/5

Näyttö

Loistava näyttöpäivitys aiemmasta

Näyttö on aavistuksen liian heijastava

Aiempaa enemmän pikseleitä

Kirkkaus on säilynyt samana

Apple iPad 10,9 (2022) toimii pienoistietokoneena Magic Keyboardin myötä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple on tuonut iPadiin 10,9 (2022) käytännössä iPad Airissa olevan LED-taustavalaistun Liquid Retina -näytön. Resoluutioltaan se on 2 360 x 1 640, joten parannusta edeltävän mallin 2 160 x 1 620 resoluutioon on varsin kivasti. Pikselitiheys on sen sijaan pysynyt molemmissa samana, 264 ppi:ssä. Samoin maksimikirkkaus on pidetty 500 nitissä ja näytössä hyödynnetään TrueTone-teknologiaa, joka säätää kirkkautta ja värilämpöä ympäristön mukaan.

Uuden iPadin näyttöä ei ole kuitenkaan laminoitu Airin lailla, joten siinä ei ole heijastusta vähentävää pinnoitetta. Eron huomaa erityisesti tuodessaan tabletin ulos.

Muutoin värikäs näyttö on tilanteesta riippumatta erinomainen. Sillä on hyvä katsoa valokuvia kuin Netflix-elokuvia, ja resoluutio tukee useita sovelluksia ilman, että teksti muuttuisi suttuiseksi. Näyttö on myös mukavan responsiivinen pelikäytössä, eivätkä nopeatempoiset pelit muutu utuisiksi.

Apple Penciliä käyttäessä näyttö imitoi myös melko vakuuttavasti paperia. Responsiivisuus auttaa myös piirtelyn osalta, eikä digitaalinen muste tuntunut koskaan seuraavan kynän perässä.

Näyttö: 4/5

Kamerat

12 MP takakamera on kaivattu päivitys

Etukameran sijainti on entistä parempi

Ei vieläkään potrettitilaa

Eikä Cinematic-kuvaustilaa

iPad 10,9:n (2022) takakamerana on 12 megapikselin laajakulma. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

12 MP laajakulma (f/1,8)

FaceTime-kamera: 12 MP ultralaajakulma (122 asteen kuvakulma, f/2,4)

Viime vuoden malliin verrattuna ainakin yksi uuden iPadin kameroista on saanut ison päivityksen. 8 megapikselin laajakulman sijaan takana on tällä kertaa 12 megapikselin f/1,8 laajakulma.

Uusi kamera on hyvin samanlainen kuin iPad Airissa ja kykenee videokuvaukseen aina 4K/60fps-laadulla.

Edessä oleva 12 megapikselin ultralaajakulma on pitkälti pysynyt samana viime vuodesta. Se tukee edelleen 1080p-videota ja tarjoaa 122-asteisen kuvakulman, jota hyödynnetään CenterStage-ominaisuuden avulla. Jälkimmäinen on ohjelmistopohjainen ratkaisu, jossa kamera seuraa liikkuvaa kohdetta ja pitää tämän keskitettynä ruudulla. Teknologia on varsin tehokas ja sai videopalavereissa olevat henkilöt ihailemaan sen tuottamaa jälkeä.

Tässä FaceTime-kameran olisi pitänyt aina sijaita. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Videopuheluiden osalta yksi suurimmista muutoksista on FaceTime-kameran sijoittaminen uuteen ja paljon parempaan paikkaan. Aiemmin, ja kaikissa muissa iPadeissa, FaceTime-kamera sijaitsee tabletin lyhyellä sivulla, kun uudessa mallissa se on tuotu pitkälle sivulle.

Toisin sanoen leveyssuunnassa tablettia käyttäessä kamera ei sijaitse enää epäintuitiivisesti iPadin vasemmassa laidassa, vaan ruudun keskellä. Ratkaisu on paljon luonnollisempi.

Harmillisesti yksikään kameroista ei tue vieläkään potrettitilaa tai uutta Cinematic-kuvaustilaa.

Kuvien laatu on päällisin puolin todella hyvä molempien kameroiden osalta. Tabletissa ei suinkaan ole Applen parhaat kamerat saati paras suoritin, mutta kuvat näyttävät siitä huolimatta teräviltä, yksityiskohtaisilta ja värisävyiltään luonnollisilta.

Kamera: 3,5/5

Kuvaesimerkkejä

Image 1 of 11 (Image credit: Future / lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Uanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff )

Pencil- ja Magic Keyboard -tuki

Ei tukea 2. sukupolven Apple Pencilille

Uusi kaksiosainen Magic Keyboard Folio tekee tabletista työkoneen

Function-painikkeet ovat tervetullut lisä

iPad 10,9 (2022) muuttuu Magic Keyboard Folion ansiosta ehdaksi työkoneeksi. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Uuden iPadin 10,9 merkit työkäytön osalta tulevat selväksi uuden Magic Keyboard Folion (299 €) myötä. Kyseessä on Applen ensimmäinen kaksiosainen Folio-suoja, joka on erinomainen lisähankinta omaan kokoelmaan jos tablettia käyttää sisällöstä nauttimisen lisäksi myös työskentelyyn.

Toinen osa Magic Keyboard Foliosta suojaa iPadin selkämystä, johon se kiinnittyy vahvojen magneettien avulla. Siinä on pieni pillerinmuotoinen reikä kameraa ja LED-salamaa varten. Suojakuori taittuu lisäksi jalustaksi, jolloin tablettia voi pitää noin 90 asteen kulmassa pöydällä.

Magic Keyboard Folio jättää luonnollisesti reiän kameralle valokuvaustarpeita varten. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Näppäimistön pitkä ja ohut magnetisoitu liuska kiinnittyy iPadin kylkeen, jossa on uusi kolmipisteinen liitäntä. Näppäimistössä on lisäksi ensimmäistä kertaa toimintonäppäimet, jotka sijaitsevat ylärivillä. Ylimääräiset painikkeet ovat kaivattu lisä, joskin oikeassa yläkulmassa sijaitseva Lock on sijoitettu turhan likelle Askelpalautinta.

Muutoin näppäimistö on avara ja kullakin painikkeella on tyydyttävä 1 mm painallusväli. Kosketuslevy on niin ikään iso ja responsiivinen.

Uuden iPadin ja Magic Keyboard Folion yhdistelmä oli lopulta niin laadukas, että käytimme uutta laitetta pääasiallisena työkoneena julkisilla matkatessa. Säädettävä jalusta mahdollistaa oikean tasapainon löytämisen helposti, minkä lisäksi näytön sai suunnattua juuri oikeaan kulmaan. Sen avulla oli myös mukava katsoa Netflixiä.

Kaksiosainen Magic Keyboard Folio antaa monipuolisemman mahdollisuuden käyttää näppäimistöä ja kuoria. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pidimme myös alkuperäisen Apple Pencilin käytöstä uudella iPadilla 10,9. Se on loistava lisävarustus piirtelyyn ja muistiinpanoihin, mikä tekee laitteen käytöstä monipuolisemman. Valitettavasti tuettu kynä edustaa ensimmäistä sukupolvea, kun kaikki muu iPadissa suorastaan huutaa seuraavaa sukupolvea aina USB-C-liitännästä lähtien.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alkuperäinen Apple Pencil on kehitetty Lightning-liitännälle, ja siinä on kirjaimellisesti Lightning-liitäntä kynän toisessa päässä. Vaikka voimme arvostaa sitä, että Apple jatkaa vanhemman laitteiston tukemista uudella iPadilla, se ei selitä sitä, miksi uusi laite ei tue myös uusinta Apple Penciliä.

Tosin taustalla on muutamia syitä, joista emme voi syyttää Applea. Apple Pencil 2:ta ladataan langattomasti, eikä uudessa iPadissa ole mahdollisuuksia siihen. Sen lisääminen tuotteeseen olisi mahdollisesti nostanut hintaa entisestään. Toisekseen kaikki alkuperäisen Apple Pencilin omistajat eivät todennäköisesti olisi halunneet maksaa 149 euroa uudesta kynästä, mutta toisaalta tätä ei olisi myöskään tarvittu, jos tuki löytyisi molemmille malleille.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vaikka ymmärrämme tämän aiheuttamat haasteet, Applen ratkaisu ei ole paras mahdollinen.

Osa harmituksestamme johtuu alkuperäisen Apple Pencilin rajoituksista. Se ei muun muassa osaa kertoa tilastaan kunnolla iPadille, emmekä esimerkiksi tienneet sen akun loppuneen ennen kuin iPad lakkasi reagoimasta siihen kokonaan.

Ainoa tapa ladata laite on käyttää Lightning-to-USB-C-adapteria, joka pakataan nykyään kaikkien alkuperäisten Apple Pencilien mukana – mikä osaltaan kielii jo ratkaisun kömpelyydestä.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aina kun ryhdyimme lataamaan kynää, pelkäsimme kadottavamme sen suojakuoren. Jäimme kaipaamaan lisäksi toisen sukupolven Pencilissä olevaa magnetisoitua liitäntää, jonka avulla sen sai kätevästi kiinni iPad Airiin tai iPad Prohon. Alkuperäisessä mallissa ei ole moista ihanuutta.

Vaikka olemme sitä mieltä, ettei Applen olisi pitänyt hylätä miljoonia alkuperäisiä Apple Pencilin käyttäjiä tai nostaa iPadin hintaa entisestään, emme usko tämän ratkaisun olevan kuitenkaan oikea.

Ääni

iPad 10,9:ssä (2022) on iPad Airista tutut Landscape Stereo -kaiuttimet, jotka ovat äänekkäät ja selkeät. Yläpää kuulostaa terävältä ja keskitaajuudet ovat niin ikään hyvät. Basson osalta kaiuttimet jäävät aavistuksen maltillisemmiksi, mutta kokonaisuus on silti hyvä niin peli- kuin elokuvakäytössä.

Suorituskyky ja akkukesto

A14 Bionic on sama kuin iPad Air 4:ssä

Parannuksia edeltävään malliin

Akku saattaa kestää koko päivän käytöstä riippuen

Vaikka tavallisesti saattaisimme olla pettyneitä siitä, että täysin uudessa mobiililaitteessa on kaksi vuotta vanha suoritin, Applen A-sarjalaiset eivät ole mitä tahansa siruja.

iPadissa oleva A14 Bionic on saanut kylkeensä noin 4 Gt RAM-muistia, jotka takaavat nopean ja moniajoon kykenevän käyttökokemuksen. Lisäksi suoritin hoitaa tehtävänsä niin videoeditoinnissa kuin pelatessa. Siinä on jopa riittävästi virtaa joihinkin AR-sovelluksiin ja -peleihin.

(Image credit: Future)

Akkukestoon ei sen sijaan ole saatu juurikaan muutoksia viime vuodesta. Onnistuimme käyttämään iPadia 10,9 (2022) noin 22 tunnin ajan, jolloin käytimme sitä parin päivän aikana töissä, työmatkoilla ja kotona.

Kesto tippuu noin 8-10 tuntiin, kun tablettia käyttää videoiden katseluun ja videopalavereihin osallistumiseen. Käyttöaika vaihtelee siten luonnollisesti pitkälti käytön mukaan.

Mukana tulevaa 20 W laturia ja USB-C-kaapelia käyttäen iPad latautuu nollasta prosentista 26 prosenttiin noin 30 minuutissa. Latausaika ei suinkaan ole nopea, mutta ainakaan laitteeseen ei tarvitse ostaa erillistä adapteria.

Suorituskyky ja akku: 4/5

Ohjelmisto

iPadOS 16 on hyvä päivitys

Ei Stage Manager -kokemusta

Lift Subject on entistä hauskempi isommalla näytöllä

iPadOS 16:n päänäyttö sisältää tuttuja piirteitä. (Image credit: Future)

iPadOS 16 vie iPadin jälleen askeleen lähemmäksi aitoa hybridilaitetta, joskaan iPadissa 10,9 (2022) ei ole yhtä käyttöjärjestelmän uusista tähtiominaisuuksista: Stage Manageria.

Stage Manager on seuraavan sukupolven työpöytä- ja moniajohallintaohjelma, jonka avulla avatut sovellukset voi pitää näkyvillä vasemmalla olevassa sarakkeessa. Käytimme sitä käyttöjärjestelmän betavaiheessa ja koimme sen olevan hyödyllinen, joskaan emme pitäneet siitä, että se pienensi samalla iPadin pääruudun kokoa.

Mutta koska uusi iPad käyttää A14 Bionic -sirua, eikä Applen uusia M1- tai M2-siruja, se ei tue kyseistä ominaisuutta.

Onneksi käyttöjärjestelmä tuo mukanaan muita mielenkiintoisia parannuksia, kuten mahdollisuuden jakaa Safarin kaikki välilehdet ryhmille.

iPadOS 16:n Lift Subjectin avulla voit irrottaa kohteen kuvasta ja liittää sen minne haluat. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Lift Subject on puolestaan äärimmäisen siisti työkalu, jonka avulla kuvassa olevan kohteen tai kohteet voi leikata irti taustasta ja liittää ne muun muassa sähköpostiin, muistioon tai viesteihin. Toimintoa tukevat käytännössä kaikki sovellukset, jotka hyväksyvät kopioinnin ja liittämisen.

(Image credit: Future)

Videoissa olevan tekstin voi puolestaan napata talteen Applen Live Text -ominaisuudella, joka kykenee myös etsimään ja kopioimaan videoilla olevan tekstin. Käytännössä työkalu lukee videoita kuin tavallisia tekstitiedostoja.

iPadOS 16:n avulla käyttäjät voivat myös peruuttaa lähetetyn sähköpostin tai tekstiviestin. Jälkimmäisiä voi lisäksi editoida jälkikäteen. Nämä toimivat hyvin, mutta niissä on luonnollisesti omat rajoitukset. Esimerkiksi lähetetyn sähköpostin voi peruuttaa ainoastaan 20 tai 30 sekunnin sisällä lähetyksestä.

Yleisesti ottaen uusi käyttöjärjestelmä toimii parempana hybridialustana, jonka avulla voi tehdä myös muutamia aiemmin vain pöytäkoneille tarkoitettuja toimintoja. Kun halusimme editoida kymmenen vuotta vanhoja videoita, liitimme tablettiin USB-C-to-USB-adapterilla vanhan ulkoisen kiintolevyn ja etsimme oikean tiedoston Adobe Premiere Rushilla. Vastaavasti kuvien siirtäminen samaiselta ulkolevyltä tabletille sujui yhtä ongelmitta.

Ohjelmisto: 4,5/5

Yhteenveto

iPad 10,9 (2022) on eittämättä uusi alku Applen suosituimmalle tabletille. Se edustaa viimein modernia tablettia miltei kaikilla osa-alueilla, jotka ovat tehneet aiemmin iPad Airista niin houkuttelevan vaihtoehdon.

Uusi sulavampi ja tyylikkäämpi muotoilu tukee iPadin työkäyttöön soveltuvaa muutosta, kun taas uudet värivaihtoehdot miellyttävät kirjavampaa laitetta kaipaavia.

Se soveltuu erinomaisesti niin viihdekäyttöön videoita katseleville kuin kevyeen työskentelyyn. A14 Bionic -siru ei ole enää luokkansa paras edustaja, mutta se on yhä äärimmäisen tehokas. Tehoja riittääkin moniin hupi- ja työkäyttöihin.

Olisimme kuitenkin toivoneet parempaa ratkaisua Apple Pencilin suhteen, vaikka muutoin tuen saaminen tabletille on erinomainen asia. Tuki uudelle mallille olisi tehnyt tabletista vain täydellisen.

Tykästyimme myös uuteen Magic Keyboard Folioon, mutta siitä lisäilosta joutuu maksamaan 299 euroa ylimääräistä.

Vaikka olemme hieman pettyneitä entistä kalliimpaan hintalappuun, iPad 10,9:n paranneltu kamera, muotoilu, suorituskyky ja monipuolisuus ovat silti hintansa väärtejä Applen tablettia kaipaavalle.

Arvosana

Attributes Notes Rating Muotoilu Erinomainen ja tunnistettava muotoilu sekä loistavat materiaalit 4/5 Näyttö Hyvä näyttöteknologia kelpaa valtaosalle käyttäjistä 4/5 Suorituskyky Apple ottaa kaiken irti vanhemmasta suorittimesta 4/5 Kamera Laadukkaat kamerat ja ominaisuudet riittävät monille 3,5/5 Akku Akku ei tarjoa mitään järisyttävää mullistusta, mutta kestää valtaosan päivästä 4/5 Ohjelmisto iPadOS on hyvä ja monipuolinen ohjelmisto, joka toimii myös työkäytössä 4,5/5 Hinta-laatusuhde Hinnannousu pudottaa pisteitä kokonaisuudesta 3,5/5

Kannattaako iPad 10,9 (2022) ostaa?

Osta jos...

Haluat hyvän iPadin kohtuullisella hinnalla

Vaikka iPad on aiempaa kalliimpi, siinä on myös laadukasta teknologiaa, hyvä muotoilu ja upea näyttö.

Haluat isomman näytön

iPad 10,9 tarjoaa perusmallien osalta isoimman näytön koskaan.

Haluat jättää Lightning-liitännän ja Home-painikkeen taaksesi

Apple on valmis jättämään omat teknologiat taakseen, kun ala siirtyy iPadin ohella käyttämään USB-C:tä.

Älä osta, jos...

Haluat edullisen tabletin

Applen hinnannosto ei tule iloisena uutisena näinä aikoina.

Haluat käyttää Applen uusinta kynää

Applen uusin iPad ei tue yhtiön parasta stylus-kynää, mikä on harmillinen puute Applelta.

Harkitse myös

(Avaa uuteen ikkunaan) Apple iPad Air (2022)

Uusin iPad Air on vakuuttavan monipuolinen ja kyvykäs tabletti. Tehokkaampi M1-siru takaa suorituskyvyn ja antaa ekstrapotkua luoville ammattilaisille ja pelaajille. Harmillisesti tabletti ei kestä kuitenkaan koko päivää virrassa. Lue arvostelu: iPad Air (2022) (Avaa uuteen ikkunaan)

(Avaa uuteen ikkunaan) Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 ja Tab S8 Plus ovat saaneet vain verrattain pieniä parannuksia vuonna 2020 julkaistuihin edeltäjiin verrattuna. Mutta jos kaipaat Android-tablettia, tämä on valintasi. Lue ensiarvio: Samsung Galaxy Tab S8 (Avaa uuteen ikkunaan)

(Avaa uuteen ikkunaan) Amazon Fire HD 8 (2022)

Amazon Fire HD 8 tarjoaa vain välttämättömimmät ominaisuudet videoiden katseluun, mutta jos olet Amazonin suurkuluttaja, Fire HD8 on luultavasti valintasi. Se on erityisesti halpaa tablettia etsiville oiva vaihtoehto.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: lokakuu 2022