Paras halpa tabletti 2020: Enemmän vastinetta rahoillesi

Tarvitsetko kipeästi uuden tabletin, muttet halua käyttää siihen tuhatta euroa? Älä huoli, sillä juuri nyt markkinoilla on tarjolla enemmän kohtuuhintaisia vaihtoehtoja kuin koskaan aiemmin. Olemmekin löytäneet monia kohtuuhintaisia ja laadukkaita Android-tabletteja sekä vertailumme voittaneen Applen iPad 10.2:n, joka tarjoaa poikkeuksellisen hyvän hinta-laatusuhteen.

Edulliset tabletit ovat tällä hetkellä jonkinlaisessa taantumassa. Kiinnostavia julkistuksia tulee nimittäin aiempaa harvemmin ja uudistukset keskittyvät lähinnä kalleimpiin malleihin.

Jos etsit uutta tablettia, etkä ole varma hintahaarukastasi, suosittelemme lukemaan ensin listauksemme parhaista tableteista vuonna 2019. Vertailumme voittaja oli odotetusti iPad Pro 11 (2018). Valitettavasti se on myös todella kallis, joten hyvää hinta-laatusuhdetta etsivän kannattaa tutustua mieluummin tämän oppaan vaihtoehtoihin.

Applen tableteista ainoastaan iPad 10.2 mahtui mukaan listallemme hintansa puolesta, mutta jos etsit nimenomaan iPadia voit lukea niistä lisää paras iPad -oppaastamme.

Tämä listauksemme keskittyy kaikista parhaisiin edullisiin tabletteihin. Valitettavasti vaihtoehtoja ei ole turhan paljon, joten listamme on hieman totuttua niukempi. Uskomme kuitenkin, että kaikki listaamamme laitteet tarjoavat sinulle loistavan hinta-laatusuhteen.

Parhaat edulliset tabletit lyhyesti

Apple iPad 10.2 (2019) Apple iPad 9.7 (2018) Lenovo Tab 4 8 Plus Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) Huawei MediaPad M3 8

(Image credit: Apple)

1. Apple iPad 10.2 (2019)

Selvästi paras kohtuuhintainen tabletti

Paino: 483 g | Mitat: 251 x 174 x 7,5 mm | Käyttöjärjestelmä: iPadOS | Näytön koko: 10,2 tuumaa | Resoluutio: 1 620 x 2 160 pikseliä | Järjestelmäpiiri: A10 Fusion | RAM-muisti: 3 Gt | Tallennustila: 32 tai 128 Gt | microSD-paikka: Ei | Akunkesto: Jopa 10 tuntia | Takakamera: 8 MP | Etukamera: 1,2 MP

Suurempi näyttö kuin aiemmissa malleissa

Smart Keyboard -tuki

iPad Air on parempi vaihtoehto piirtämiseen

Listamme kallein vaihtoehto

iPad 10.2 on ylivoimaisesti paras tabletti peruskäyttäjälle. Se ei ole markkinoiden tehokkain vaihtoehto, mutta tarjoaa lyömättömän hinta-laatusuhteen.

Uusi iPad 10.2 korvaa teknisiltä tiedoiltaan hyvin samantapaisen iPad 9.7:n vuodelta 2018. Näyttö on kuitenkin kasvanut mukavasti 0,5 tuumalla, minkä huomaa myös käytössä.

Tabletissa on nyt myös uusi iPadOS-käyttöjärjestelmä, joka parantaa selvästi tabletin käyttökokemusta ja tekee siitä monipuolisemman. Tabletti toimii nyt sekä Apple Pencil -kosketuskynän ja Smart Keyboard -näppäimistön kanssa, joten se sopii mainiosti esimerkiksi opiskeluun.

Se antaa samanlaisen premium-vaikutelman kuin muutkin iPadit, vaikka 7,5 mm:n runko onkin hieman malliston muita tabletteja paksumpi.

iPadissa on hyvä akunkesto, se on kohtuuhintainen ja suorituskykyinen tehokkaan järjestelmäpiirinsä ansiosta. Jos etsit markkinoiden parasta tablettia arkiseen käyttöön, se on järkevin vaihtoehtosi.

Lue koko arvostelu: iPad 10.2

2. Apple iPad 9.7 (2018)

Käsittämättömän hyvä hinta-laatusuhde

Paino: 469 g | Mitat: 240 x 169,5 x 7,5 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 12 | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1 536 x 2 048 pikseliä | Suoritin: A10 Bionic | RAM: 2 Gt | Muisti: 32 Gt/128 Gt | microSD-paikka: Ei | Akunkesto: Jopa 10 tuntia | Kamera: 8 MP | Etukamera: 1,2 MP

Laadukas näyttö

Tehokas hintaansa nähden

Apple Pencil -kosketuskynä on lisävaruste

Vanhanaikainen muotoilu

Jos etsit tämän hetken parasta tablettia alle 400 eurolla, valintasi on äärimmäisen yksinkertainen. iPad 9.7 (2018) tarjoaa nimittäin ylivoimaisesti koko tablettimaailman parhaan hinta-laatusuhteen. Itse asiassa eräs toimittajakollegamme oli sitä mieltä, että se tarjoaa jopa koko tekniikka-alan parhaan hinta-laatusuhteen.

Hänen ajatuksiinsa on helppo yhtyä, sillä on todella vaikeaa keksiä mitään toista laitetta, joka tarjoaisi enemmän vastinetta rahoillesi kuin 333 euron hintainen iPad 9,7. Siinä on laadukas näyttö, tehokas A10 Bionic -suoritin, 10 tuntia kestävä akku ja Applen erinomaisesti optimoitu iOS-käyttöjärjestelmä.

Etsitpä sitten helppokäyttöistä "kotitietokonetta" vanhemmillesi tai isovanhemmillesi, edullista viihdelaitetta lapsellesi tai vaikkapa kohtuuhintaista olohuoneen hallintalaitetta älykkääseen asumiseen, iPad 9.7 on erinomainen valinta. Jos kuitenkin tarvitset tablettia, joka sopii myös muistiinpanojen tekemiseen opiskellessa, suosittelemme tutustumaan hieman tyyriimpään iPad Airiin (2019), joka tukee Smart Keyboard -näppäimistöä ja Apple Pencil -kosketuskynää.

3. Lenovo Tab 4 8 Plus

Täydellinen matkakumppani

Paino: 300 g | Mitat: 210 x 123 x 7 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 7.0 | Näytön koko: 8 tuumaa | Resoluutio: 1200 x 1920 | Prosessori: Snapdragon 625 | Muisti: 16 Gt tai 64 Gt | Akku: 4850 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 5 MP

Vahva suorituskyky

Premium-muotoilu

Naarmuuntuu helposti

Kamera voisi olla parempi

Kaikkien älypuhelinten ja tablettien maailmassa on hankala suunnitella laite, joka erottuisi joukosta persoonallisuudellaan ja laadullaan.

Lenovo Tab 4 8 Plus on kuitenkin onnistunut tehtävässä. Valmistajalle tuttuun tapaan Tab 4 8 Plus erottuu joukosta edukseen tehden keskihintaisesta Android-tabletista jälleen huomionarvoisen.

Jos siis omistat jo Android-laitteen, matkustat päivittäin julkisilla kouluun tai töihin ja haluat Amazonin tablettia hienomman laitteen, on tämä tabletti oiva valinta!

Lue koko arvostelu: Lenovo Tab 4 8 Plus

(Image credit: Future)

4. Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018)

Samsungin paras edullinen tabletti

Paino: 529 g | Mitat: 260 x 161,1 x 8 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 | Näytön koko: 10,5 tuumaa | Resoluutio: 1 200 x 1 920 | Järjestelmäpiiri: Snapdragon 450 | tallennustila: 32 Gt | Akku: 7 300 mAh | Takakamera: 8 MP | Etukamera: 5 MP

Kuulokeliitäntä

Pitkä akunkesto

Paksu muotoilu

Suorituskyvyssä on parantamisen varaa

Samsung Galaxy Tab A 10.5 on eteläkorelaisvalmistajan vastine Applen parhaille edullisille tableteille, jotka pitävät hallussaan listamme kärkeä.

Jos et kuitenkaan välitä iPadOS:stä, vaan haluat nimenomaan Androidin, Galaxy Tab A 10.5 on todennäköisesti paras vaihtoehtosi edullisessa hintaluokassa. Samsungin budjettiluokan malli tarjoaa monipuolisen Android-käyttöjärjestelmän ja suuren Full HD -näytön. Se sopiikin erinomaisesti peruskäyttäjälle esimerkiksi videoiden katsomiseen, pelien pelaamiseen tai verkon selaamiseen.

Lue koko arvostelu: Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018)

5. Huawei MediaPad M3 8

Hyvä edullinen Android-tabletti

Paino: 322 g | Mitat: 215,5 x 124,2 x 7,3 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 6.0 | Näytön koko: 8,4 tuumaa | Resoluutio: 1600 x 2560 | Prosessori: Kirin 950 | Muisti: 32 Gt/64 Gt | Akku: 5100 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 8 MP

Tehokkaat sterokaiuttimet

Ohut, kevyt ja tyylikäs alumiinirunko

Keskinkertainen kamera

Ei sovellu pelaamiseen

Huawein MediaPad M3 8.0 on yksi parhaista edullisista tableteista. Laitteessa on loistava näyttö, riittävästi tehoa ja sujuvasti toimiva Android-käyttöjärjestelmä. MediaPad tarjoaakin paljon vastinetta rahoillesi.

Yksi Huawein parhaista puolista on sen ohut ja kevyt alumiinirunko, joka on käytännöllisyytensä lisäksi myös erittäin tyylikkään näköinen.

MediaPadin näyttö on terävä ja siinä on erilaisia väriasetuksia, joiden ansiosta näytön värisävyjä saa säädettyä oman maun mukaan. Myös kaiuttimet ansaitsevat erityismaininnan, sillä niistä lähtee vaikuttavan paljon ääntä tabletin kokoon nähden.

Lue koko arvostelu: Huawei MediaPad M3 8.0