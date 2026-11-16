007 First Light -säveltäjät Joe Henson ja Alexis Smith kuvailivat pelin täydellistä soundtrakia

Smithin mukaan "Musiikin pitää saada pelaaja tuntemaan olevansa osa tarinaa"

Bond-soundtrackin pitää sisältää "eskapistisia elementtejä"

007 First Light -pelin säveltäjät Joe Henson ja Alexis Smith ovat kertoneet näkemyksistään siitä, mikä tekee videopelin musiikista – ja erityisesti James Bond -pelien musiikista – erinomaisen.

TechRadar Gamingin haastattelussa kaksikko keskusteli muun muassa siitä, kuinka he sovittivat oman tunnusomaisen tyylinsä – jossa yhdistyvät syntetisaattorit ja akustiset soittimet – perinteiseen Bond-estetiikkaan.

”Etsimme aina moderneja, teemoihin perustuvia sävellyksiä, joissa on omaperäinen ote toimintagenreen”, totesi Henson.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Bond-tunnussävelmä on yksi elokuvahistorian ikonisimmista sävellyksistä. Smithin mukaan musiikin ”täytyy saada pelaaja tuntemaan, että hän elää James Bondin maailmassa”.

”James Bond -musiikissa on oltava kaikki ne eskapistiset elementit, joista aiemmin puhuimme”, Smith sanoi viitaten ”vakoiluun, juonitteluun, toimintaan ja romantiikkaan”.

Yleisesti ottaen mieleenpainuva pelimusiikki luo tunnelman, joka tempaa pelaajan mukaan tarinaan ja tekee siitä uskottavan tuntuisen.

”Erinomaisen pelimusiikin tulisi saada pelaaja tuntemaan itsensä osaksi tarinaa. Se tuo tunnelmaa pelimaailman paikkoihin ja inhimillisyyttä hahmoihin. Musiikki kehittyy tarinan edetessä, ja vaikka vuorovaikutteisuus onkin piilevää, se on silti voimakas tekijä”, hän selitti.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

The Flight -nimellä tunnettu kaksikko uskoo myös, että musiikki on keino korostaa pelin tarinaa. Smithin sanoin: ”Musiikin tulee rikastuttaa ja voimistaa tarinaa sekä korostaa pelin tunteikkaita tai jännittäviä hetkiä.”

Hän lisäsi: ”Musiikin tulisi myös kannustaa pelaajaa etenemään ja pitää hänet viihtyneenä, ilman että se käy raskaaksi tai ylivoimaiseksi.”

Henson jatkoi kertomalla, että hahmoilla ja paikoilla on aina omat toistuvat teemansa. Ne eivät ainoastaan ​​tue tarinankerrontaa, vaan luovat pelaajalle myös tuttuuden tunnetta.

”Pelitarinoiden läpäisemiseen kuluu usein viikkoja, eikä niitä pelata välttämättä yhdeltä istumalta”, hän sanoi. ”Siksi on erityisen tärkeää, että musiikki auttaa pelaajaa palaamaan nopeasti takaisin pelimaailmaan, vaikka välissä olisi kulunut muutama päivä.”

Samassa haastattelussa Henson ja Smith kertoivat, että nuoreen James Bondiin keskittyvän pelin musiikin luominen oli ”vaikeampaa kuin olisi uskonut”. Heidän täytyi nimittäin välttää ikonisten melodioiden käyttöä siihen saakka, kunnes pelaaja on ansainnut 007-statuksensa.

Säveltäjien voinee sanoa onnistuneen työssään, sillä 007 First Lightin musiikki on ehdolla parhaan alkuperäisen videopelimusiikin kategoriassa Ivors Composer Awards -palkintogaalassa, joka järjestetään Lontoon Grosvenor Housessa 17. marraskuuta 2026. Myös peli teki meihin suuren vaikutuksen, kuten 007 First Light -arvostelustamme voi lukea.