GTA 6:n epävirallinen PC-versio tarjoaa jopa moninpelin

Asiaa ei ole videomateriaalista huolimatta täysin vahvistettu

Pelaajien välinen ääniyhteys toimii

GTA 6:n epäviralliset PC-versiot kehittyvät hurjaa vauhtia, ja uusimpana käänteenä on paljastunut pelissä toimiva moninpelitila.

X-palvelussa käyttäjä Tek on esitellyt GTA 6:n toimivaa moninpeliä lyhyellä videolla, joka näyttää pelikuvaa.

Videolla nähdään kaksi Jason-hahmoa juoksemassa ympäriinsä, ajamassa ajoneuvoja ja vuorovaikuttamassa keskenään. Suorituskyky on noin 25–30 kuvaa sekunnissa, ja kuvamateriaalin perusteella meno vaikuttaa melko sujuvalta. Tässä epävirallisessa moninpeliversiossa on myös toimiva, etäisyyteen perustuva äänikeskustelu.

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Kuten eräs Reddit-käyttäjä totesi: ”Epävirallisessa versiossa on nyt ominaisuuksia, joita virallisesta pelistä puuttuu.” Toinen käyttäjä toteaa raadollisesti, että mikäli Rockstar ei julkista PC- ja Online-versioita lähiviikkoina, epävirallisen version parissa työskentelevät tahot ehtivät ensin.

Ennen kuin innostumme liikaa, on syytä huomauttaa, ettemme voi varmistaa videon aitoutta – eli tähän tietoon kannattaa suhtautua varauksella. Lisäksi on hyvin todennäköistä, että video poistetaan tekijänoikeussyistä hyvinkin nopeasti.

Useissa sosiaalisen median julkaisuissa on viitattu Portwatchiin, joka seuraa kaikkien epävirallisten PC-käännösten edistymistä. Portwatchin mukaan video on aito, tosin sillä varauksella, että asiaa ”ei ole vielä vahvistettu julkisesta lähteestä”.

Miten näin on voinut tapahtua?

(Image credit: Rockstar Games)

Varsinaista vahvistusta asialle ei vielä ole, mutta moninpelin kehitys lienee varsin pitkällä kun ottaa huomioon, kuinka nopeasti epäviralliset PC-käännökset etenevät. Jos väite pitää paikkansa, herää kysymys siitä, miten moninpeli on toteutettu? Onko se tehty tekoälyn avulla? Vai onko pelin koodista kaivettu esiin ja aktivoitu jo valmiiksi olemassa olevia moninpeliosia?

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On hyvin epätodennäköistä, että moninpeli olisi luotu kokonaan tekoälyn avulla näin lyhyessä ajassa. Vaikka tekoäly onkin todennäköisesti ollut mukana prosessissa, toteutuksessa on todennäköisesti hyödynnetty koodia, joka löytyi vuodetusta Xbox-versiosta.

Tekoäly venyttää jo nyt rajoja siinä, miten yksinpeleihin lisätään yhteistyömoninpelejä. Esimerkiksi Deus Ex on saanut tällaisen käsittelyn, ja muitakin hankkeita on työn alla – kiitos GitHubin ”Co-op Anything” -projektin.

Jotkut pelaajat ovatkin pohtineet, voisiko tekoälyn avulla luoda GTA 6 -kokemuksen, jossa Jason ja Lucia seikkailisivat yhdessä. En kuitenkaan suosittele elättelemään liian suuria toiveita, sillä tällainen hanke toisi todennäköisesti mukanaan valtavan määrän ongelmia ja esteitä. Toiset taas uskovat, että GTA 6:lle saatetaan pystyttää yksityisiä verkkopalvelimia jo ennen kuin Rockstar itse julkaisee virallisen versionsa GTA Onlinesta.

On kuitenkin syytä huomauttaa, että nämä projektit eivät ole laillisia tai täysin riskittömiä. Esimerkiksi valheellisten versioiden lataaminen voi johtaa haittaohjelmien asentumiseen omalle koneelle.

Joka tapauksessa on hämmästyttävää, kuinka nopeasti nämä PC-projektit etenevät. Ehkäpä tämä vauhdittaa myös Rockstarin omaa työtä, jotta virallinen PC-versio sekä GTA Online saataisiin julkaistua mahdollisimman pian.