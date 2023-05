Arvostelussa SodaStream Art

SodaStream Art on erinomainen hiilihapotuslaite keittiöön. Ilman johtoa toimiva malli on helppokäyttöinen sekä tyylikäs. Laitteen ainoa heikompi puoli on sen hinta, sillä nykyisellään se on selvästi kalliimpi kuin valmistajan Terra-malli. Lisäksi kustannuksia lisää hiilidioksidipullo, joka ei valitettavasti sisälly myyntipakettiin.

Pika-arviossa SodaStream Art

Raikkaat kuplavedet ovat nousseet yhä suositummiksi juomiksi. Kaupasta erikseen hankittavat vichyt ja muut hiilihappojuomat menettävät kuitenkin happonsa harmillisen nopeasti, jolloin maku laimenee hetkessä. Tähän markkinarakoon on iskenyt SodaStream, joka on jo vuosien ajan ollut synonyymi hiilihapotuslaitteille. Nappasimmekin täten kesän alla arvosteluun SodaStream Art -mallin.

SodaStream Art on myynnissä useilla suomalaisilla jälleenmyyjillä mustana sekä valkoisena vaihtoehtona. Mallin hintalappu pyörii noin sadan euron kieppeillä.

Hinnoittelu ei ole täysin ongelmaton, sillä valmistajalla on useita eri malleja tarjolla. Edullisin SodaStream Terra maksaa lähes puolet vähemmän, kun taas kookkaampi SodaStream Duo on saatavissa kutakuinkin samaan hintaan. Duon erikoisuus on mahdollisuus hiilihapottaa myös lasipulloihin.

Valitettavasti myyntipaketti itsessään ei sisällä kaasusylinteriä, joten tämä on hankittava erikseen. Kaasupullo maksaa noin 25 euroa, mutta uuteen vaihtaessa hinta putoaa kymppiin. Yhdellä pullolla saa täytettyä noin 60 litran edestä juotavaa.

Käyttöönotto itsessään on erittäin helppoa, sillä muutamalla selkeällä välivaiheella varustettu ohje opastaa alkuun sujuvasti. Käytännössä laitteen takana olevan irrotettavan kannen alle täytyy vain asettaa hiilidioksidisäiliö, minkä jälkeen pääseekin jo liikkeelle.

SodaStream Artin erikoisuus on sen vivullinen muotoilu. Mitoiltaan (42,5 x 14,5 x 24,5 cm) kompaktin mallin sivussa olevaa vipua vetämällä saa hapotettua vettään haluamansa määrän. Ohjeet suosittelevat kolmesta viiteen sekunnin mittaista painallusta, mutta ainakin omat makunystyräni pitivät eniten maksimimäärästä.

Juomapullon asettaminen onnistuu näppärän lukitusmekanismin avulla helposti. Kunhan muovipullon on asettanut paikalleen, voi lukittautumisen tuntea konkreettisesti. Seuraavaksi on vain painettava pullon eteenpäin, minkä jälkeen on hapotuksen aika. Lopuksi pullon saa vedettyä itseään kohti ja otettua laitteesta. Poikkeuksellisesti SodaStream Artin olisi suonut olevan jopa muutaman sentin korkeampi, sillä nykyisellään pullon saaminen koneesta vaatii hieman kyljelleen kellauttamista, jotta pullonpohja ei osu pöydänpintaan.

Muilta osin muotoilu on erittäin onnistunutta ja tyylikästä. SodaStream Art on kapea ja sulavalinjainen hiilihapotuslaite, joka sopii kaikenlaisiin keittiöihin. Lisäksi sen johdottomuus tarjoaa runsaasti vapauksia. Kun laitetta ei tarvitse kytkeä pistorasiaan, voi sopivan paikan etsimisessä käyttää mielikuvitusta. Tämän ansiosta sen voi hyvin ottaa mökillä esimerkiksi terassille. Tosin pullon vesi on kuitenkin täytettävä aina erikseen, joten täysin auvoiseksi tämä ei asioita tee.

Myyntipakettiin sisältyy yksi korkillinen muovipullo, jota voi käyttää sellaisenaan tai tarjoiluastiana. Pullo on konepesunkestävä ja kierrätettävä. Valmistaja lupaa sen kestävän 1-70 asteista lämpöä. On tosin hyvä huomata, että muovikaan ei kestä ikuisesti, joten pullon ajoittaisesta vaihtamisesta on hyvä pitää huolta. Arvostelumallin mukana tulleen putelin parasta ennen -päiväys on kuitenkin vasta vuonna 2025, joten akuutista asiasta ei ole kyse. Pulloon mahtuu litran verran juotavaa, mutta hapotusta varten voi laittaa vain 0,84 litraa.

Vaikka hiilihapotuslaitteet keskittyvät veteen, voi niillä tehdä runsaasti erilaisia juomia. Valtaosa jälleenmyyjistä tarjoaa useita erilaisia makutiivisteitä, joiden avulla saa sekoitettua esimerkiksi Pepsi Maxia, 7 Upia, Xstream Energy -energiajuomaa, Lipton Peach -mehua sekä monia muita virvoitusjuomia. 440 millilitran pullot maksavat yleensä noin 7-8 euroa, ja niistä saa keskimäärin kahdeksan litraa juotavaa.

Litrahinta onkin limppareissa varsin kohdillaan, vaikka makuelämys ei täysin "oikealle" limonadille pärjääkään. Esimerkiksi 7 Up maistuu hieman peruspulloa makuaineisemmalle. Oman suosikkilimun makua kannattaakin kokeilla, sillä kaikki juomat eivät ole täysin tasaveroisia.

Vastapainoksi säilyvyys on erinomainen, sillä tiiviste säilyy avaamattomana huoneenlämmössä ja avattuna jääkaapissa lähes loputtomasti. Tämän ansiosta niistä piisaa apua esimerkiksi tilanteisiin, jolloin ei esimerkiksi flunssan takia viitsisi lähteä kauppaan hakemaan juotavaa.

Yhteenveto

Kokonaisuutena SodaStream Art on tyylikäs ja näppärä hiilihapotuslaite niin isompiin kuin pienempiinkin keittiöihin. Mallin sulavalinjainen muotoilu näyttää tyylikkäältä, minkä lisäksi sillä valmistettuihin kuplavesiin tykästyy nopeasti.

Olisimme kuitenkin halunneet nähdä myyntipakettiin sisältyvän hiilidioksidipullon, sillä nyt sen hankinta lisää ostokustannusta merkittävästi.

Osta, jos...

Haluat tyylikkään hiilihapotuskoneen

SodaStream Artin muotoilu on erittäin onnistunut ja laite näyttää keittiötasolle todella sulavalta. Lisäksi johdottomuus tuo runsaasti modernia tyyliä.

Arvostat helppokäyttöisyyttä

Aseta vedellä täytetty pullo paikalleen ja vedä vivusta muutaman kerran sekunti kerrallaan. Tämän jälkeen hapotettu juomasi on valmis. Laitteen käyttö onnistuu vaivatta keneltä vain.

Älä osta, jos...

Etsit edullista mallia

SodaStream Art on selvästi kalliimpi kuin valmistajan SodaStream Terra. Jos etsit vähäiseen käyttöön yksinkertaista perusmallia, Terra voi hyvinkin olla riittävän hyvä vaihtoehto.