Parhaat Nintendo Switch -tarjoukset lokakuussa 2020: keräsimme kannettavan kotikonsolin edullisimmat hinnat

Nintendo Switch palautti Nintendon takaisin voittojen tielle. Siinä missä edeltäjä Wii U jäi pahasti kilpailijoidensa varjoon, uusimmalla konsolillaan myynnit ovat pysyneet alusta asti vahvoina. Maailmalla Switchin saatavuus on ollut jopa työn ja tuskan takana, kun kysyntä on ollut toimitustahtia kovempaa.

Markkinoilla on tarjolla kahta eri konsoliversiota. Perinteinen telakallinen Switch sai kaverikseen vain kannettavana konsolina toimivan Switch Liten, jonka toimintojen rajallisuus näkyy vastaavasti huokeampana hintalappuna. Toisaalta katumapäälle tuleva ei pysty muuttamaan kevyempää mallia tv-yhteensopivaksi, joten ostopäätöstä kannattaa miettiä tarkkaan.

Erot mallien välillä ovat varsin selvät. Nintendo Switchiä voit pelata niin telakan kautta televisiosta kuin pelkällä kannettavalla laitteella. Switch Liteä ei puolestaan voi yhdistää televisioon lainkaan, vaan se toimii ainoastaan pieneltä ruudultaan. Tämän vuoksi tai ansiosta se on kuitenkin pienempi, kevyempi ja edullisempi. Toisaalta Joy-Con-ohjaimet eivät irtoa laitteesta, mikä voi aiheuttaa rajoituksia joissakin peleissä.

Nintendo on tuonut markkinoille runsaasti loistavia pelejä, joista osa on saanut oman tyylikkään bundlensa. Valitettavasti nämä konsolin sekä hittipelin yhdistävät paketit ovat Suomessa pitkälti loppuunmyytyjä, eivätkä suurimmat jälleenmyyjät todennäköisesti saa enää varastoihinsa lisää esimerkiksi Animal Crossing: New Horizon -bundlea.

Tällä hetkellä horisontissa siintää lokakuun lopussa ilmestyvä Nintendo Switch Fortnite Special Edition -bundle. Ensi kevään puolella joidenkin yksinoikeusteosten – kuten kahden uuden Monster Hunterin – tapauksessa tilanne voi toivottavasti muuttua. Lisäksi erityisesti Black Fridayn aikana kannattaa pitää silmät auki siltä varalta, että jollakin jälleenmyyjällä olisikin harvinaisia konsolipaketteja nurkissa vielä pölyyntymässä.

Jos Switch tai Switch Lite on 27.11. alkavan Black Fridayn tiimellyksessä tarjouksessa, päivitämme tiedon sekä tälle listalle että erilliselle tarjoussivustollemme. Kannattaakin laittaa linkki talteen, sillä marraskuun lopussa voit saada niin konsolin kuin pelitkin huomattavasti tavallista edullisemmin.

Parhaat Switch-tarjoukset

Nintendo Switch | 329,90 € | Verkkokauppa.com

Switchin hinta on suurimmalla osalla jälleenmyyjistä noin 329 euroa. Myös Verkkokauppa.com toimittaa laitetta tällä hinnalla runsaasti, minkä lisäksi toimituskulut ovat edulliset ja myymälästä hakiessa ilmaiset.Katso tarjous

Parhaat Switch Lite -tarjoukset

Kevyt Switch Lite on saatavissa roiman 200 euron hintaan lähes kaikilta jälleenmyyjiltä. Lisäksi laite on värien puolesta huomattavasti leikkisämpi kuin perinteinen Switch. Lite-malli on saatavissa turkoosina, keltaisena, lohenpunaisena sekä tietysti harmaana.

Nintendo Switch Lite| 209 € | Gigantti

Kevyempi Switch Lite on pitänyt hintansa varsin tukevasti paikallaan. Uskomme hinnan putoavan syksyn mittaan, mutta jo tällä hetkellä roima 200 euroa on erinomainen hinta loistavasta pelivalikoimasta. Tällä hetkellä Gigantti tarjoaa parhaan hinnan sekä monipuolisen valikoiman värejä.Katso tarjous

Nintendo Switch Lite (harmaa)| 209 € | Power

Kevyempi Switch Lite on pitänyt hintansa varsin tukevasti paikallaan. Uskomme hinnan putoavan syksyn mittaan, mutta jo tällä hetkellä roima 200 euroa on erinomainen hinta loistavasta pelivalikoimasta. Tällä hetkellä Gigantti tarjoaa parhaan normaalin hinnan, mutta Switch Liten harmaa malli on saatavissa Powerista samaan hintaan erikoistarjouksessa. Tavallisesti hinta on 249 €. Kannattaa samalla kurkata 216,80 euroa maksava harvinaisempi korallinvärinen malli.Katso tarjous

Nintendo Switch Lite| 219 € | VPD

Perinteiset kivijalkamyymälät tarjoavat myös konsolia matkaan. VPD:n hinta on varsin kohdillaan muiden jälleenmyyjien kanssa, vaikka se ei Gigantin tasolle ylläkään. Silti kyseessä on hyvä hinta.Katso tarjous

Switchin parhaat pelit

Switch erottuu kilpailijoistaan vahvalla yksinoikeusteosten valikoimalla. Tarjolla on muun muassa Pokémon Sword, Pokémon Shield, Animal Crossing: New Horizon, Luigi's Mansion 3, Super Mario Odyssey, ARMS, Super Mario Maker 2 sekä paljon muuta. Olemme koonneet konsolin parhaat pelit omaksi listakseen.

