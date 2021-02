Breath of the Wild 2: julkaisupäivä, uutiset ja trailerit seuraavasta Zelda-seikkailusta

Nintendon vahvistama The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 on onnistunut säilyttämään salaisuuksien verhon varsin onnistuneesti. Vaikka kyseessä on Nintendo Switch -konsolin odotetuin peli, ei siitä tiedetä vielä juuri mitään.

Teos paljastettiin vuoden 2019 E3-messuilla. Nintendo on perinteisesti saanut pidettyä salaisuutensa varsin hyvin piilossa, ja kun koronapandemiakin on aiheuttanut omia erikoisuuksiaan, seuraavan tietoiskun ajankohta on epävarmaa.

The Legend of Zelda -sarja täyttää tänä vuonna 35 vuotta, joten Nintendon voisi hyvinkin olettaa juhlistavan tapahtumaa erilaisin tavoin. Sarjan ensimmäinen osa julkaistiin helmikuussa 1986, joten alkuvuosi vaikuttaa ennakkoon hyvinkin mahdolliselta ajankohdalta paljastuksille.

Juhlavuosikaan tuskin saa Nintendoa lepsuilemaan laatuvaatimustensa kanssa. Ensimmäinen Breath of the Wild on monien kirjoissa yhä paras Switch-peli, joten odotukset kakkososan suhteen ovat korkealla. Nintendo halunneekin varmistaa, että Breath of the Wild 2 todella vastaa huutoon.

Uuden Zelda-osan ympärillä pyörii valtava määrä kysymyksiä. Milloin se julkaistaan? Minkälainen tarina siinä on? Ilmestyykö tehokkaampi Nintendo Switch 2 samalla? Kysymyksiä siis riittää, mutta vastauksia on tällä erää huomattavasti vähemmän. Keräsimme kaiken toistaiseksi ilmoitetun sekä vuotaneen tiedon The Legend of Zelda: Breath of the WIld 2:sta yhteen paikkaan.

Lyhyesti

Mikä se on? Breath of the Wild 2 on jatkoa vuonna 2017 ilmestyneelle Zelda-pelille

Breath of the Wild 2 on jatkoa vuonna 2017 ilmestyneelle Zelda-pelille Mille se julkaistaan? Nintendo Switch

Nintendo Switch Milloin se julkaistaan? Ei tiedossa, mutta uskomme julkaisun sijoittuvan loppuvuoteen 2021

Julkaisupäivä

Nintendo ei ole kertonut Breath of the Wild 2:sta juuri mitään muuta kuin sen, että peli on parhaillaan kehityksessä. Varsinaiset tiedot ovat pysyneet julkistustraileria sekä hajanaisia irtokommentteja lukuun ottamatta hyvin salassa. Julkaisuajankohdasta ei ole kerrottu mitään varsinaista.

Twitter-käyttäjä Sabi uutisoi vuonna 2019, että Breath of the Wild 2:n oli määrä ilmestyä vuonna 2020. Samassa yhteydessä kuitenkin korostettiin, että "Zeldojen julkaisupäivät ovat perinteisesti viivästyneet kehitystyön tai julkisuuden vuoksi".

Samainen käyttäjä uutisoi myöhemmin, että teos todella viivästyi. Toistaiseksi eletään alkuvuotta 2021, eikä Breath of the Wild 2:n julkaisusta ole vielä hiiskuttu.

Botw2 taking longer than anticipated back during e3 2019, so it doesn’t seem to be this year’s holiday release, which adds more credence to the major title I was referencing on a tweet the other day. Neither are set in stone yet so take some salt. The more likely one has.. tiresJanuary 31, 2020

Yksittäisten vuotajien tietoihin kannattaa aina suhtautua varauksella, mutta Sabi on perinteisesti ollut varsin hyvin perillä väitteidensä kanssa. Hän vuoti valtaosan Nintendon E3 2019 -esityksestä ennen tapahtumaa, minkä jälkeen Nintendo uhkasi käyttäjää mahdollisilla oikeusseuraamuksilla.

Nintendon on jo pitkän aikaa huhuttu kehittävän tehokkaampaa Nintendo Switch Pro -konsolia. Breath of the Wild 2:n on arveltu olevan teoksen julkaisupeli, mikä tarkoittaisi todennäköisesti ilmestymistä loppuvuodesta 2021 tai alkuvuodesta 2022. Tämä on kuitenkin pelkkää spekulaatiota, sillä Nintendo ei ole kommentoinut mahdollista uutta Switch-konsolia millään tavoin. Lisäksi Breath of the Wild 2:n julkaisua ei ainakaan julkisesti ole sidottu mihinkään muuhun aikatauluun.

Trailerit

Breath of the Wild 2:n ensimmäinen videomaistiainen julkaistiin E3 2019 -messuilla. Videolla Zelda ja Link tutkivat maanalaista luolastoa, jossa on salaperäisiä riimuja, hohkavia käsiä sekä internetin hullaannuttanut hiustyyli. Kaikkinensa kiusoitteluvideo oli erittäin tyylikäs ja erinomainen tapa saada fanit innostumaan.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 -traileri on vain 82 sekuntia pitkä, eikä se sisällä lainkaan dialogia. Tästä huolimatta se tarjoaa muutamia vinkkejä tulevasta.

Ensinnäkin pätkällä nähdään soihtua kantava Link sekä Zelda pimeässä luolastossa Hyrulen maan alla. Henkiolentojen kaltaiset synkät oliot vaikuttavat asuttavan tunneleita, joihin norsumaisella ratsulla kulkeva kaksikko kulkee. Jokin säikäyttää sankariduon, minkä jälkeen nähdään pitkään kuolleena olleen olennon henkiinherääminen. Onko kyseessä kenties Ganondorfin paluu?

Video päättyy pitkään maisemakuvaan Hyrulen vehreästä ympäristöstä, jonka horisontissa näkyy Hyrulen linna. Yhtäkkiä maa tärisee ja linna katoaa savun sekä pölyn keskelle.

Tämän jälkeen ruudulle ilmestyy vielä teksti, joka vahvistaa The Legend of Zelda: Breath of the Wildin jatko-osan olevan kehityksessä.

Yleensä kehitystyön alussa ei tarjoilla näin paljoa animoitua videota. Nintendo on kuitenkin voinut ottaa pienen varaslähdön, sillä käytössä vaikuttaisi olevan sama pelimoottori kuin mitä ensimmäinen Breath of the Wild käytti.

Uutiset ja huhut

Saako Zelda tällä kertaa isomman roolin? (Image Credit: Nintendo)

Mahdollinen julkaisuikkuna?

Nintendo ei ole hiiskunut mitään pelin ilmestymisestä, mutta tunnettu vuotaja Emily Rogers kertoi GamesRadarin mukaan Twitterissä, että "teoksen saapuminen loppuvuodesta 2021 näyttäisi olevan noin 85-90 prosenttisesti varmaa".

85-90% chance that it releases around the holidays 2021.November 20, 2020

Rogers on ollut aiemmin varsin hyvin perillä Nintendon julkaisuaikataulusta. Lisäksi väite sopii hyvin yhteen muiden spekulaatioiden kanssa, jotka ovat tuomassa peliä kauppoihin vuoden 2021 loppupuoliskolla. Myös tehokkaamman Switch-konsolin arvellaan saapuvan myyntiin samoihin aikoihin.

Toistaiseksi julkaisuaikataulu on kuitenkin pelkkää huhupuhetta, joten virallista tietoa joudutaan odottamaan niin kauan kuin Nintendo haluaa. Lisäksi mahdollinen suunnitelma loppuvuoden julkaisusta voi hyvinkin muuttua, sillä pandemia aiheuttaa kehitystyössä väistämättä joitakin hidastuksia.

Hyrule Warriors ja pitkittynyt odotus

Nintendo ja Koei Tecmo Games julkaisivat The Legend of Zelda: Breath of the Wildin tarinallisen esiosan Hyrule Warriors: Age of Calamity. Teos sijoittuu sata vuotta ennen alkuperäisen pelin tapahtumia käytyyn suureen sotaan, jossa Link, Zelda ja kumppanit taistelevat valtavia vihollislaumoja vastaan.

Vaikka paluu Hyrulen maisemiin oli vuoden 2020 pelillisiä kohokohtia, saattoi se samalla lykätä uuden varsinaisen Zelda-osan julkaisua eteenpäin.

Zelda-tuottaja Eiji Aonuma kommentoi Age of Calamityn julkistuksen yhteydessä Breath of the Wild 2 -uutisten puutetta toteamalla:

“Haluamme luoda rikkaan maailman, jonka tutkiminen on vielä ykkösosaakin vaikuttavampaa. Tiimi työskentelee teoksen parissa ahkerasti, joten joudutte vielä hetken aikaa odottamaan ennen kuin kuulette lisätietoja."

Onko Switch Pro -huhut yhteydessä Breath of the Wild 2:een?

Liikkeellä on runsaasti huhuja, joiden mukaan Nintendo Switch Pro -konsoli saapuu myyntiin vuoden 2021 aikana. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa Economic Daily News ja Bloomberg, jotka molemmat kertovat tehokkaamman Switch-konsolin tarjoavan erityisesti paremman näyttöteknologian. Bloombergin mukaan Nintendo olisi tuomassa uuden konsolin kylkiäisenä runsaasti uusia pelejä.

Alkuperäinen Breath of the Wild ilmestyi Nintendo Switchin julkaisupelinä vuonna 2017, joten Breath of the Wild 2:n saapuminen tehokkaamman konsoliversion yhteydessä olisi luonnollista. Kehitystyön keston osalta on myös mainittava, että ilmestyminen vuonna 2021 vaikuttaa realistiselta.

Kuten jo sanottua, kaikki tämä on kuitenkin pelkkää huhuilua kunnes Nintendo paljastaa Nintendo Switch Pro -konsolin tai täsmentää Breath of the Wild 2:n julkaisuaikataulun.

Skyward Sword ja juhlavuosi

Amazon listasi elokuussa 2020 verkkosivuilleen Skyward Sword -osan Switchin-käännöksen. Tieto on sittemmin luonnollisesti poistettu, mutta Wiille julkaistun teoksen saapuminen Breath of the Wild 2:n alla tuntuisi järkevältä. Huhut kun ovat tuoneet BOTW2:n pääviholliseksi Skyward Swordista tuttua Demiseä.

Zelda-sarja täyttää vuonna 2021 35 vuotta, joten Nintendo saattaa hyvinkin juhlistaa pitkää taivalta useammallakin pelillä. Mikäli näin tosiaan on, saapunee ensin julkaistava peli muutaman kuukauden verran ennen jälkimmäistä teosta.

Väärinkäsitys ääninäyttelystä

Fanien piinaavasta odotuksesta kertoo kenties eniten espanjalaisesta A Coffee with Nintendo -podcastista liikkeelle lähtenyt huhu. Vitsailu lähti tosissaan liikkeelle, ja esimerkiksi IGN uutisoi miten Nintendo joutui kiistämään huhut ja lopettamaan kohun.

Ääninäyttelijöiden arveltiin vihjanneen haastattelun aikana, että he olisivat jo saaneet nauhoitukset jatko-osan suhteen valmiiksi. Tämän uskottiin tarkoittavan kehitystyön olevan merkittävästi oletettua pidemmällä. Väitteet eivät kuitenkaan pitäneet paikkansa, vaan ääninäyttelijöiden kontekstista irrotetut vitsit muuttuivat käännöksissä vääränlaisiksi. Lopulta paljastui, ettei heidän mahdollisesta roolista koko pelissä puhuttu mitään.

Peruuntunut E3 ja Marion juhlavuosi 2020

E3 2020 -tapahtuman peruuntuminen kokonaan teki Nintendon suunnitelmien arvioimisen merkittävästi aiempaa vaikeammaksi.

Samanlaisia väitteitä kertovat myös GamesBeat ja VGC, joiden mukaan koronapandemia ja etätyöskentely on aiheuttanut Nintendolle yllättäviä vaikeuksia.

Nintendo ei ole kommentoinut väitteitä. Yhtiö kuitenkin kommentoi E3-messujen peruuntumisen yhteydessä, että se "aikoo pysyä joustavana ja pitää fanit tietoisina tapahtumista sekä kehitystyön etenemisestä erilaisin tavoin". Tarkempia tietoja tästä ei ole kuitenkaan kerrottu.

On hyvin epävarmaa mikäli Breath of the Wild 2 olisi ollut ylipäätään osa Nintendon E3 Direct -lähetystä. Joka tapauksessa sarjan fanit toivoivat jonkinlaisia elonmerkkejä nähdäkseen miten projekti etenee. Pienten tiedonmurusten saaminen kerran vuoteen tuntuu monista piinaavan vähäiseltä.

Eurogamer ja Video Games Chronicle uutisoivat, että Nintendon oli tarkoitus keskittyä perutuilla E3-messuilla hyvin vahvasti Marioon. Ratkaisua perusteltiin ikonisen hahmon 35-vuotissynttäreillä.

Väitteitä on syytä pitää uskottavina, sillä Nintendo todella panosti merkittävästi Marion seikkailuihin vuoden 2020 aikana. Markkinoille tuotiin muun muassa Super Mario 3D All-Stars ja Paper Mario: Origami King, minkä lisäksi Super Mario 3D World saapui myyntiin helmikuussa 2021.

Marion juhlavuoden hengessä on hyvinkin mahdollista ja jopa todennäköistä, että Nintendolla on vastaavanlaisia ajatuksia The Legend of Zelda -sarjalle vuonna 2021. Breath of the Wild 2 olisi odotettu synttärijulkaisu, mutta pelin valmistuminen kuluvan vuoden aikana on toki vielä kysymysmerkki.

Vellovat huhut

Edellisestä virallisesta Breath of the Wild 2 -tiedosta on kulunut jo pitkä aika. Kun vahvistettua informaatiota ei saada, huhut alkavat nostaa päätään.

Erityisesti Valven toimiin keskittyneisiin huhuihin keskittynyt Tyler McVicker kommentoi vuonna 2020 striimissään (noin 11 minuutin kohdalla), että hänellä on vahvistamatonta tietoa Zeldan jatko-osasta.

McVickerin mukaan Breath of the Wild 2:n kartta olisi pohjimmiltaan samanlainen kuin ykkösosassakin, mutta ilmassa leijailevan miasman aiheuttamat tuhot olisivat lisänneet ympäristöön yksityiskohtia. Kartan kerrottiin saaneen inspiraatiota muun muassa Red Dead Redemption 2:sta.

Tästä väitteestä on kuitenkin jo pitkä aika, eikä Nintendo ole kommentoinut asiaa mitenkään. Tähän kannattaakin suhtautua melkoisella varauksella.

Pitikö pelin ilmestyä jo vuonna 2020?

Twitter-vuotaja Sabi huhuili vuonna 2019, että Breath of the Wild 2:n oli määrä saapua myyntiin vuonna 2020. Kuten yleensä asioista hyvin perillä oleva käyttäjä kuitenkin erikseen mainitsi, "Zelda-pelien julkaisu on perinteisesti viivästynyt sisäisistä tai julkisuussyistä."

Näin näyttäisikin käyneen, sillä Sabi kertoi viime vuonna, että teos todella viivästyi vuodelle 2021.

Botw2 taking longer than anticipated back during e3 2019, so it doesn’t seem to be this year’s holiday release, which adds more credence to the major title I was referencing on a tweet the other day. Neither are set in stone yet so take some salt. The more likely one has.. tiresJanuary 31, 2020

Monolith-yhteistyö

Breath of the Wild 2:n kehitystyö näyttää etenevän, vaikka tarkempia tietoja ei olekaan kerrottu. Video Games Chronicle kertoo, että peliä kehitetään yhteistyössä Monolith Softin kanssa, joka on palkannut lisäväkeä hahmomallinnukseen, konseptitaiteen luontiin sekä kartta- ja tehtäväsuunnitteluun uutta Zeldaa silmälläpitäen..

Lisäkäsien saaminen odotetun pelin kehitykseen ei voi olla pahasta. Se antaa osviittaa siitä, että ainakin kehitystyöhön panostetaan tällä hetkellä vahvasti.

Lisää avoimia työpaikkoja

Yksi Zeldaan liitetty tiedonmurunen pohjautuu Nintendon työpaikkailmoitukseen, jossa haetaan tehtävä- ja kenttäsuunnittelijaa. Paikkoja haettiin vuonna 2019, mikä viittaisi samalla kehitystyön olleen varsin aikaisessa vaiheessa. Tämän perusteella vuoden 2020 julkaisun ohittaminen ei ole erityisen suuri yllätys.

[プロジェクト採用]「『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』続編のシナリオプランナー(京都勤務)」の募集要項を掲載しました。「レベルデザイナー」も引き続き募集中です。https://t.co/ngNp4ySehx pic.twitter.com/aC8kqpe47zOctober 9, 2019

Julkaisemattomat laajennukset

Zelda-tuottaja Eiji Aonuma kertoi Kotakun haastattelussa, että alkuperäisen Breath of the Wildin oli määrä saada enemmän laajennuksia. Teokseen ilmestyi lopulta vain The Champion's Ballad ja Master Trials.

"Mietimme pitkään ajatuksia lisäsisältöpakettien suhteen. Lopulta huomasimme ideoiden määrän olevan niin suuri, että päätimme ennemmin tehdä kokonaan uuden pelin ja aloittaa nollasta."

Synkempi tunnelma

Toistaiseksi tiedämme lähinnä sen, miten vähän oikeastaan tiedämme. Huhuja on kuitenkin runsaasti, minkä lisäksi lyhyt traileri antaa osviittaa tulevasta sekä aihetta haaveilulle.

Zelda-tuottaja Eiji Aonuma kommentoi IGN:lle, että Breath of the Wild 2 on synkempi kuin ykkösosa ja kenties aavistuksen vielä Majora's Maskiakin synkempi.

Ensimmäinen traileri tukee väitettä mahdollisen Ganondorfin elvytettyä ruumista myöten. Kuvasto muistuttaa melkoisesti vuoden 2006 Twilight Princessiä, jossa Hyrule muuttui synkäksi varjokuvaksi. Muutos oli tuolloin jopa fanien toivoma, kun aiemmin julkaistu sarjakuvamainen The Legend of Zelda: Wind Waker ärsytti monia liiallisella hilpeydellään.

Onko mysteerisen voiman henkiin herättämä keho Gandondorfin tekosia? (Image Credit: Nintendo)

Pimeä vaihtoehtomaailma

Trailerin hohtava sininen käsi viittaa, että luvassa on jonkinlaista jatkoa Twilight Princess -osan synkälle maailmalle. On tiedossa, että alkuperäisen Breath of the Wildin kohdalla harkittiin muukalaisten hyökkäyksellä. Kun trailerilla nähdään varjo-otusten saapuminen, saattaa jatko-osa pohjautua visioon.

Salaperäisiä vihjeitä ääniraidassa

Zelda-fanit menevät äärimmäisyyksiin etsiessään vihjeitä tulevasta. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon u/ReroFunk, joka kasasi Inversen tietojen mukaan vihjeistä kokonaisen tarinan, jonka keskiössä on Twilight Princess -pahis Zant. Kyseessä on pimeä varjo-olento, joka palveli Ganondorfia. Taustalla on trailerin ääniraita, jonka kuuntelu takaperin heijastelee samaa biisiä joka kuultiin Zant-kohtaamisessa. Pomo totesi tappionsa hetkellä, että aikoo vielä palata jumalaisten voimien kera.

u/ReroFunk myös väittää, että demonikuningas Demise saattaa olla mukana seuraavassa Zeldassa. Demise oli Skyward Swordin loppuvastus, jonka alkuperäiseksi muodoksi paljastui Ganondorf. Alla oleva kuva Zelda-trailerista kieltämättä muistuttaa Demiseä, kun tarkemmin miettii.

Ganon, Demise vai jotain täysin muuta? (Image Credit: Nintendo)

Runsaasti luolastoja sekä isompi kartta

Breath of the Wild 2 -huhut arvelevat, että pelin kartta saattaa poiketa merkittävästi aiemmista Zelda-peleistä. Lisäksi Nintendon työpaikkailmoituksissa on haettu erikseen suunnittelijoita luolastoja sekä piilotettuja pomotaisteluita varten. Ainakin nämä tiedot enteilevät siis hyvää.

Zeldan vuoro ottaa päärooli?

Yksi tämän hetken suosituimmista faniteorioista koskee itseään Hyrulen prinsessaa. Zelda näyttäytyy trailerilla tutkimusmatkalla ja käytännöllisessä lyhyessä hiustyylissä. Kun vaatetuskin muistuttaa Linkin perinteistä pukua, saattaa kyseessä olla pelattava hahmo.

Zelda-kehittäjät ovat olleet varsin konservatiivisia hahmon suhteen, mutta kenties Breath of the Wild 2 tekee poikkeuksen. Ja jollei muuta niin toivottavasti hahmo saa aiempaa aktiivisemman roolin tarinassa.