Suomalaisvalmisteiset uniikit ja ekologiset digikorut saapuivat myyntiin

Digikorut sisältävät NFC-sirun

Myynnissä DIODI:n verkkosivuilla olevassa huutokaupassa

Kotimaista tyyliä ja teknologiaa yhdistävä DIODI on lanseerannut uuden digikorusarjan. Käsintehdyt korut sisältävät ohjelmoitavan NFC-sirun, mikä mahdollistaa erilaisen sisällön taltioimisen korun sisuksiin.

DIODI on suomalaisen digialan pitkäaikaisen vaikuttaja Jiri Koivuniemen luomus.

“Olen jo pitkään ollut kiinnostunut puettavasta teknologiasta ja erityisesti älykoruista. Uskon, että monenlaiset älykkäät ja jollakin tavalla digitaaliset korut, kellot ja muut pienet koriste-esineet tulevat yleistymään nopeasti ja haluan olla tässä kehityksessä mukana. Yli 30 vuoden teknologia-, viestintä- ja markkinointikokemukseni siivittämänä halusin kehittää jotain uutta ja täysin omaa. Näin syntyi ajatus DIODI-digikoruista, joissa yhdistyy todellinen ja digimaailma ainutlaatuiseksi elämykseksi.”

Digikorut on valmistettu erilaisista komponenteista sekä teknologisista osista, joten niistä jokaisen luvataan olevan uniikki yksilönsä. Lisäksi ne on valmistettu pääasiallisesti kierrätysmateriaaleista. Korun tiedot on tallennettu sen sisuksissa olevaan siruun, minkä avulla saa myös avattua erillisen digisisältösivun.

(Image credit: DIODI)

Sivustolle on mahdollista luoda omanlaisensa kokonaisuus, joka voi sisältää omia tietoja tai toimia esimerkiksi säilytyspaikkana omille kuville. Osa sisällöstä on suunnittelijan ja tekoälyn yhteinen näkemys korusta virtuaalimaailmassa. Toinen osa sisällöstä voi olla korun hankkijan omaa sisältöä. Tämä sisältö voi olla vaikkapa kuvia, upotettu video tai tekstiä yhdistettynä valmiiseen teemaan.

“Olen halunnut tehdä DIODI-digikoruista näyttäviä ja omanlaisiaan eli ne on kehitetty muoto edellä”, Koivuniemi jatkaa. “Haluan kuitenkin korun olevan kantajalleen myös hyödyllinen. Korussa olevaa tietoturvallista nfc-sirua voikin hyödyntää monin eri tavoin vaikkapa lukkojen avaamiseen, älytoimintojen käynnistämiseen tai virtuaalisena käyntikorttina toimimiseen. Kokoan jatkossa käyttöideoita DIODI-sivustolle.”

Korut ovat ostettavissa yksinomaan DIODI-verkkosivulla olevasta huutokaupasta, eikä niitä tule myyntiin muualle. Kuten huutokaupoissa aina, lopullinen hinta määrittyy kysynnän mukaan. Lähtöhinnat lähtevät liikkeelle sadasta eurosta. Sivuston mukaan suunnitelmissa on myös huutokaupan ulkopuolisia tuotteita, jotka ovat ostettavissa ennalta määritettyyn hintaan.