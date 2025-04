Legendaarisen roolipelin paluu vahvistettiin: The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered on saatavissa tässä ja nyt

Bethesda Softworks vahvisti tänään tiistaina pitkään huhutun The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered -roolipelin. Teos saapui pelattavaksi samalla kertaa.

Lukuisat huhut myönnettiin tosiksi Bethesdan esityksessä. Alkujaan vuonna 2006 ilmestynyt klassikko on pelattavisssa PC:llä, PS5:llä, Xbox Series X:llä, Xbox Series S:llä ja Xbox Game Passissa.

Pelin perusversio maksaa Suomessa 54,95 € ja kattavampi Deluxe Edition -paketti 64,95 €. Jälkimmäisessä pläjäyksessä on emopelin ohella muuta sisältöä aina lisätehtävistä hevospanssareihin sekä erikoisaseisiin.

You may like