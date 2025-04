¡Atención gamers! Les tenemos noticias increíbles, Bethesda sorprendió con el lanzamiento oficial de The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered y ya está disponible en Game Pass.

Tras una serie de filtraciones recientes, la emisión especial de Bethesda de hoy ha confirmado finalmente que el remaster del juego de 2006 es real y ya está disponible en PC, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox Game Pass.

La edición estándar cuesta $999.00 pesos mexicanos y $1,099.00 pesos mexicanos para la Deluxe Edition. La Deluxe Edition viene con el juego base más contenido adicional en forma de nuevas misiones, armaduras, armaduras de caballo y armas.

