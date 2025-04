The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered har blitt offisielt avduket, og den er allerede tilgjengelig

Spillet finnes for PC, PS5 , Xbox Series X , Xbox Series S og Xbox Game Pass

Den har blitt ombygd i Unreal Engine 5 og har helt nye karaktermodeller, omarbeidet mekanikk, et lyssystem og mer

Bethesda Softworks har offisielt avduket The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, og det er allerede spillbart.

Etter en rekke nylige lekkasjer, bekreftet tirsdagens spesialsending fra Bethesda endelig at remasteren av 2006-spillet er ekte og nå er tilgjengelig på PC, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S og Xbox Game Pass.

Standardutgaven koster 559 kroner og det er $59.99 for Deluxe Edition. Deluxe Edition kommer med basisspillet pluss tilleggsinnhold i form av nye oppdrag, rustning, hesterustning og våpen.

I følge Bethesda har spillet blitt gjenoppbygd i Unreal Engine 5 i samarbeid med Virtuos for å «oppnå våre visuelle mål» og har helt nye karaktermodeller, et nytt lyssystem som simulerer hvordan lys samhandler med omgivelsene, og en omarbeiding av spillmekanikken.

Spillet har også blitt fullstendig modernisert, sammen med brukergrensesnitt og UX, lyd og miljøer, som byer, skog og fangehull, men har fortsatt det originale spillets identitet.

«Dette er Oblivion i dets mest komplette form», sa en utvikler i sendingen.

Bethesda-sjef Todd Howard dukket også opp for å snakke om remasteren 20 år etter at originalen ble utgitt, og bekreftet også at studioet «jobber med det sjette kapittelet», altså The Elder Scrolls 6.

«...Det som er bra med The Elder Scrolls er å kunne se tilbake på alle kapitlene: Skyrim, Morrowind, Oblivion, Daggerfall, Arena. Hver av dem prøver å definere rollespill og spill i åpen verden for sin generasjon», sa han.