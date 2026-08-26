The Witcher 3: Wild Hunt Remastered es una actualización gratuita con sistemas de juego renovados: aquí todo lo que necesitas conocer

Se ha anunciado The Witcher 3: Wild Hunt Remastered

La actualización gratuita estará disponible el 29 de septiembre para todas las plataformas

Esta versión remasterizada incluye hasta 40 nuevas mejoras visuales y de jugabilidad

CD Projekt Red ha anunciado *The Witcher 3: Wild Hunt Remastered*, una actualización gratuita que incluye mejoras totalmente nuevas y características de jugabilidad renovadas para su exitoso juego de rol.

Revelado durante el *Opening Night Live* en la Gamescom 2026, *The Witcher 3: Wild Hunt Remastered* llegará el próximo mes, el 29 de septiembre, a todas las plataformas disponibles y será gratuito para quienes ya tengan el juego. Además, los jugadores que solo tengan el juego base podrán obtener las dos expansiones incluidas, Hearts of Stone y Blood and Wine, sin costo adicional.

La noticia tomó por sorpresa a los fans, y el tráiler de jugabilidad está repleto de tantas características nuevas que es imposible contarlas; incluso con las imágenes, se nota que hay grandes diferencias visuales y técnicas, y no veo la hora de empezar otra partida.

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Para facilitar las cosas, he elaborado una lista a continuación con todas y cada una de las nuevas mejoras mencionadas en el tráiler, ya sean gráficos mejorados, un sistema de combate renovado, un nuevo comportamiento de los monstruos o compatibilidad con la PlayStation 5 Pro. ¡En serio, hay muchísimas!

¿Qué incluye The Witcher 3: Wild Hunt Remastered?

Las expansiones «Hearts of Stone» y «Blood and Wine» (sin costo adicional si aún no las tienes)

Gráficos mejorados

Combate mejorado

Desplazamiento y movimiento mejorados

Nuevos efectos visuales para los signos del brujo

Manejo de monturas renovado

Comportamientos de los monstruos mejorados

Rediseño del árbol de habilidades

Transmogrificación

Modo foto ampliado

Nuevos remates

Soporte para mods multiplataforma

Meditación inmersiva

Animaciones refinadas

Nuevo seguimiento de misiones

Mejoras en la interfaz de usuario

Rediseño del sistema de botín

Desenfoque de movimiento renovado

Nuevas funciones de accesibilidad

Texturas actualizadas

Rediseño del sombreado del follaje

Modernización del tutorial

Mejoras en HDR

GTAO

Navegación mejorada por los menús

Rediseño de la iluminación global

Nuevo modelo de sombreado

Dispersión subsuperficial

Nuevo mapeador de tonos

Compatibilidad con PlayStation 5 Pro

Compatibilidad con Xbox Play Anywhere

Funciones exclusivas para Nintendo Switch 2

NVIDIA DLSS 4.5

AMD FSR 4

Intel XESS 2.0

Trazado de rutas en PC

Reconstrucción de rayos en PC

Cabello con trazado de rayos

DX12 nativo

Paralelización del renderizado

El anuncio también se dio a conocer justo antes de que CDPR presentara la tercera y última expansión importante del juego, Songs of the Past, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

Por otra parte, los fans también pueden esperar con ansias The Witcher 4, cuyo lanzamiento, según ha confirmado CDPR, está previsto para 2028.

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