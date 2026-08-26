The Witcher 3: Wild Hunt Remastered es una actualización gratuita con sistemas de juego renovados: aquí todo lo que necesitas conocer
Es hora de volver a jugar
- Se ha anunciado The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
- La actualización gratuita estará disponible el 29 de septiembre para todas las plataformas
- Esta versión remasterizada incluye hasta 40 nuevas mejoras visuales y de jugabilidad
CD Projekt Red ha anunciado *The Witcher 3: Wild Hunt Remastered*, una actualización gratuita que incluye mejoras totalmente nuevas y características de jugabilidad renovadas para su exitoso juego de rol.
Revelado durante el *Opening Night Live* en la Gamescom 2026, *The Witcher 3: Wild Hunt Remastered* llegará el próximo mes, el 29 de septiembre, a todas las plataformas disponibles y será gratuito para quienes ya tengan el juego. Además, los jugadores que solo tengan el juego base podrán obtener las dos expansiones incluidas, Hearts of Stone y Blood and Wine, sin costo adicional.
La noticia tomó por sorpresa a los fans, y el tráiler de jugabilidad está repleto de tantas características nuevas que es imposible contarlas; incluso con las imágenes, se nota que hay grandes diferencias visuales y técnicas, y no veo la hora de empezar otra partida.
Para facilitar las cosas, he elaborado una lista a continuación con todas y cada una de las nuevas mejoras mencionadas en el tráiler, ya sean gráficos mejorados, un sistema de combate renovado, un nuevo comportamiento de los monstruos o compatibilidad con la PlayStation 5 Pro. ¡En serio, hay muchísimas!
¿Qué incluye The Witcher 3: Wild Hunt Remastered?
- Las expansiones «Hearts of Stone» y «Blood and Wine» (sin costo adicional si aún no las tienes)
- Gráficos mejorados
- Combate mejorado
- Desplazamiento y movimiento mejorados
- Nuevos efectos visuales para los signos del brujo
- Manejo de monturas renovado
- Comportamientos de los monstruos mejorados
- Rediseño del árbol de habilidades
- Transmogrificación
- Modo foto ampliado
- Nuevos remates
- Soporte para mods multiplataforma
- Meditación inmersiva
- Animaciones refinadas
- Nuevo seguimiento de misiones
- Mejoras en la interfaz de usuario
- Rediseño del sistema de botín
- Desenfoque de movimiento renovado
- Nuevas funciones de accesibilidad
- Texturas actualizadas
- Rediseño del sombreado del follaje
- Modernización del tutorial
- Mejoras en HDR
- GTAO
- Navegación mejorada por los menús
- Rediseño de la iluminación global
- Nuevo modelo de sombreado
- Dispersión subsuperficial
- Nuevo mapeador de tonos
- Compatibilidad con PlayStation 5 Pro
- Compatibilidad con Xbox Play Anywhere
- Funciones exclusivas para Nintendo Switch 2
- NVIDIA DLSS 4.5
- AMD FSR 4
- Intel XESS 2.0
- Trazado de rutas en PC
- Reconstrucción de rayos en PC
- Cabello con trazado de rayos
- DX12 nativo
- Paralelización del renderizado
El anuncio también se dio a conocer justo antes de que CDPR presentara la tercera y última expansión importante del juego, Songs of the Past, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.
Por otra parte, los fans también pueden esperar con ansias The Witcher 4, cuyo lanzamiento, según ha confirmado CDPR, está previsto para 2028.
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- Demi WilliamsContributor