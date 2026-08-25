Todo lo anunciado en la Gamescom Opening Night Live 2026: desde el remake de Heroes of Might and Magic 3 hasta la versión remasterizada de The Witcher 3 y mucho más

¡Eso fue todo, al menos de la Gamescom Opening Night Live 2026! ¿Te lo perdiste? De ser así, no te preocupes, a continuación te compartimos todo lo que se anunció.

Desde la fecha oficial de lanzamiento del próximo juego de acción de mundo abierto y gratuito Ananta hasta nuestro primer vistazo al tan esperado DLC Songs of the Past de The Witcher 3, ofreció un sólido conjunto de tráilers —especialmente en comparación con algunos años anteriores—.

Si no pudiste ver el evento en vivo, no te preocupes por haberte perdido nada. Aquí te presentamos los anuncios más importantes en el orden en que se dieron para que estés completamente al día.

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Lista rápida de todo lo anunciado durante la Gamescom Opening Night Live 2026

Nodus Fall — nuevo juego de acción cooperativa de Hoyoverse, desarrolladora de Genshin Impact.

Rainbow Six Tactics — nuevo spin-off de estrategia que llegará en 2027.

Gears of War: E-Day — primer vistazo al villano en un nuevo tráiler cinematográfico de la historia.

Ananta — el RPG de mundo abierto free-to-play llegará el 15 de enero de 2027.

Silent Hill Townfall recibió un nuevo tráiler de historia que muestra algunos enemigos escalofriantes.

Resonance: A Plague Tale Legacy recibió otro tráiler de gameplay antes de su lanzamiento esta semana.

Sea of Remnants recibió un nuevo tráiler de gameplay que muestra adorables marionetas y acción naval.

Crimson Desert Enhanced fue anunciado con nuevo contenido.

El tráiler de Tides of Annihilation reveló nuevos detalles de la historia y gameplay.

Lofsong — anunciado para consolas y PC.

Megaman Dual Overdrive llegará en 2027 y habrá una skin de Pragmata como parte de un crossover.

Rayman Legends Retold llegará el 1 de octubre.

PUBG Ded Net fue anunciado con un nuevo tráiler de gameplay.

Control Resonant recibió un espectacular nuevo tráiler de gameplay.

El tráiler de The Blood of the Dawnwalker reveló nuevos detalles de la historia y gameplay de acción en tercera persona.

Game of Thrones: War for Westeros recibió un nuevo tráiler de gameplay que muestra a Daenerys y Jon Snow. Llegará a principios de 2027.

Dust Origins — nuevo juego de acción isométrica de Airship Syndicate.

Exodus recibió un nuevo tráiler de gameplay que presenta a un nuevo personaje: un pulpo parlante llamado Salt. Llegará el 7 de abril de 2027.

Warlock fue presentado como un nuevo juego de Dungeons & Dragons que llegará en 2027 para PC y consolas.

1001 Threads of Mizan fue presentado como un nuevo juego narrativo.

Silver Palace: House of Greed recibió un nuevo tráiler de gameplay.

Monster Hunter Outlanders — el spin-off para móviles recibió un nuevo tráiler.

Metro 2039 recibió un tráiler cinematográfico de la historia antes de su lanzamiento en febrero de 2027.

Hitman World of Assassination - The Herbalist, DLC protagonizado por la leyenda del rap Snoop Dogg, llegará gratis el 27 de agosto.

Aion 2 recibió un nuevo tráiler.

Afterworld, un nuevo juego de estrategia de Paradox Interactive, fue anunciado.

Petit Planet — el simulador de vida recibió un adorable nuevo tráiler.

Llega un nuevo aspecto de Mega Man a Pragmata. (Image credit: Gamescom)

Mewgenics: llega a las consolas el 8 de septiembre

Alien Fireteam 2 tiene un nuevo tráiler de jugabilidad

1666: Amsterdam tiene un nuevo tráiler antes de su lanzamiento en acceso anticipado hoy

Showa American Story tiene un nuevo y extravagante tráiler de jugabilidad; se lanzará en PS5 y PC este año

Road Kings tiene un nuevo tráiler que muestra mucha acción con camiones

Stage Tour — el próximo título musical al estilo Guitar Hero tiene un aspecto totalmente nuevo que muestra listas de canciones y formas de jugar antes de su lanzamiento el 10 de diciembre

Tráiler de revelación del modo multijugador de Crazy Taxi

Turok Origins tiene un nuevo tráiler cinematográfico

Gravehounds, un shooter de personajes peludos, tiene un tráiler de jugabilidad antes de su lanzamiento en 2026

Lego Skylines: tráiler de presentación del juego de construcción de ciudades con bloques de Lego

Transport Fever 3 tiene un nuevo tráiler; se lanzará el 26 de septiembre

Se anuncia Exterminauts

Path of Exile lanzará la versión completa 1.0 el 11 de diciembre; será un juego gratuito

Se revela el remake de Heroes of Might and Magic 3 en un tráiler cinematográfico que muestra el título de estrategia reinventado

Snoop Dogg se incorporará oficialmente al mundo de Hitman en el próximo contenido descargable. (Image credit: Gamescom)

No Law anunciado para 2027

Se revela Project Zeta como un nuevo MOBA por equipos

Se anuncia Cinder City con un nuevo tráiler; ya está disponible para agregarlo a la lista de deseos

Se anuncia Ontos con un espeluznante tráiler en primera persona; se lanzará en 2027

Pony Island 2: Panda Circus se lanzará el 27 de abril de 2027

Se muestra el tráiler de jugabilidad de Zoopunk

There are no Ghosts at the Grand tiene un nuevo tráiler y se lanzará en diciembre de 2026

El tráiler de Roco Kingdom confirma la prueba beta cerrada para el 27 de octubre

Se anuncia The Defiant

Se anuncia Tarae the Unbound con un tráiler de jugabilidad

Like or Die: se anuncia un peculiar battle royale en redes sociales

Final Fantasy 7 Revelation presenta un nuevo tráiler cinematográfico

Anuncio final de la Gamescom Opening Night Live 2026

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered — anunciado como una actualización gratuita con un montón de contenido nuevo

Se muestran nuevas secuencias cinematográficas de The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past

¿Qué te pareció el programa “Opening Night Live” de este año? Cuéntanoslo en los comentarios o vota en la encuesta de abajo.