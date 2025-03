Gracias al nuevo Backbone One: Xbox Edition, ya no tendremos que esperar a una consola portátil dedicada a Xbox

Se reveló el Backbone One: Xbox Edition

Se trata de una variante especial del mando para móviles Backbone One 2nd Gen con un diseño inspirado en Xbox

Cuesta 109,99 dólares y estará disponible a través de la web de Backbone y Best Buy

¿Eres fan de Xbox? De ser así, esta noticia seguramente va a alegrar tu día, pues Backbone, el popular fabricante de periféricos anunció una nueva variante edición especial de su mando portátil Backbone One 2nd Gen.

El Backbone One: Xbox Edition es, como su nombre indica, parte de la colaboración de la marca con Xbox. Se distingue por su llamativa carcasa verde translúcida, que deja entrever las placas de circuito impreso negras interiores, que recuerdan especialmente a la nostálgica versión Crystal Green de la Xbox original.

(Image credit: Backbone)

El botón de captura de pantalla del mando también ha sido sustituido por un nuevo botón Xbox, adornado con el logotipo de la marca. Es un diseño bastante llamativo en general, aunque sinceramente, habría preferido algo con algunos cambios más. Añadir los icónicos colores azul, amarillo, rojo y verde de los botones del mando inalámbrico Xbox habría mejorado sin duda el aspecto y habría ayudado realmente a vender ese elemento Xbox.

No obstante, el Backbone One es excelente no sólo para juegos móviles nativos en títulos como Call of Duty: Warzone Mobile o Zenless Zone Zero, sino también para Xbox Cloud Gaming como parte de Xbox Game Pass Ultimate. Llevo tiempo esperando la rumoreada consola portátil de Xbox, pero esta podría llenar ese hueco para mí, sobre todo teniendo en cuenta su relativamente modesto precio de 109,99 dólares.

Sin embargo, puede que sea un poco difícil hacerse con el mando, ya que sólo estará disponible a través del sitio web de Backbone y Best Buy.

También puedes leer...