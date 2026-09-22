La nueva Asus ROG Xbox Ally X20 luce espectacular

La Asus ROG Xbox Ally X20 se siente como la consola portátil para juegos de PC del futuro. Una versión mejorada de la Ally X original de Xbox, se perfila como una de las consolas portátiles más atractivas, ergonómicas y con un rendimiento excepcional . NUestro compañero Rob Dwair tuvo la oportunidad de ponerle las manos encima, en Gamescom.

Nos cuenta que, "como alguien que nunca se ha adentrado de lleno en el mundo de las consolas portátiles para PC —prácticamente ninguna se adapta bien a mis manos por ser voluminosas y pesadas—, incluso un breve tiempo con la versión más novedosa y llamativa de las consolas portátiles Xbox de Asus me ha dejado una huella imborrable. Una que podría convertirme en un fanático de las consolas portátiles para PC".

Se hablará mucho de su precio y de las opciones de compra ($1,299.99 por separado o $2,299.99 en un paquete con las nuevas gafas ROG XREAL R1), pero después de experimentar todas sus mejoras y características, y ver cómo funcionan los juegos, realmente podría ser un éxito.

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Se ve y se siente bien

(Image credit: Future)

Aunque s e sabe que este dispositivo portátil es similar a su predecesor, desde el punto de vista del diseño, "es un placer sostenerlo y usarlo", nos dice Rob.

Su forma general es la misma que la del Ally X original, pero el nuevo acabado translúcido es una maravilla. Le da un aire casi de compartimento del motor y logra que destaque entre sus competidores, en su mayoría blancos y negros.

Los detalles dorados son aún más fantásticos en persona y de cerca que en las fotos, con los anillos alrededor de cada joystick y el brillo de los cuatro pequeños botones en la parte frontal, así como la placa 'ROG 20th Anniversary' y la franja en la parte posterior que realmente resaltan sobre la estética predominantemente negra.

(Image credit: Future)

La parte trasera translúcida ofrece un agarre increíble; no necesitarás una funda externa. Como alguien que siempre se preocupa por eso con los mandos y los teléfonos, esto me pareció excelente; las aletas de goma táctiles del mando facilitan un agarre firme.

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Los controles siguen siendo excelentes, con botones frontales redondeados, gatillos y botones superiores muy agradables al tacto, así como joysticks con tecnología de magnetorresistencia de túnel (TMR) que ofrecen una mejora notable respecto a los joysticks analógicos de su predecesor. Sin embargo, me hubiera gustado ver también tecnología de botones con microinterruptores en el X20 como una mejora similar.

Sin embargo, la verdadera estrella es, por supuesto, esa pantalla ligeramente más grande, pero mucho mejor. Con un aumento de 0,4 pulgadas y un enorme salto cualitativo gracias a la tecnología de panel OLED , la nueva pantalla ofrece colores vibrantes y un contraste excepcional. La mejora en la gama cromática y el HDR que ofrece brindan una experiencia visual inigualable, y con un brillo de hasta 1400 nits, tendrás una visión nítida en cualquier situación.

Pero tiene las agallas para igualar

(Image credit: Future)

El rendimiento sigue siendo excelente, al igual que en la X20; es posible que los juegos nunca se hayan visto mejor en una pantalla portátil.

El panel OLED es una delicia, con colores y contraste fantásticos, y la mejora en la frecuencia de actualización variable (VRR) de FreeSync Premium Pro es una gran ventaja. Como resultado, Forza Horizon 5 luce notablemente mejor, por un amplio margen, en comparación con la consola portátil a la que estoy más acostumbrado, mi PlayStation Portal , en cuanto a calidad de imagen y viveza, superando cómodamente los 60 fotogramas por segundo.

Usar los joysticks TMR también fue genial: cada movimiento se siente mucho más sensible, suave e instantáneo en comparación con mi Portal o un Steam Deck, y la durabilidad adicional que ofrecen los joysticks en comparación con los analógicos también es excelente.

La Asus ROG Ally X20 es un dispositivo fantástico y ofrece una vía de acceso muy atractiva a los juegos de PC portátiles; quizás una de las ofertas más completas, incluso para mí, que todavía no me he adentrado en este mundo y nunca encuentro el dispositivo adecuado.

Hasta ahora, podría ser la consola portátil para PC que más consideraría comprar si me decido a jugar en cualquier lugar. No es una transformación de la experiencia de PC portátil como la que ofrece la ROG Xbox Ally X, pero es una excelente mejora.