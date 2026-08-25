ROG XBOX Ally X20 llega para celebrar el 20.º aniversario de Republic of Gamers

¡Atención! Las reservas para la nueva ROG Xbox Ally X20 ya están abiertas, recordemos que se trata de una consola portátil que rinde homenaje a videojuegos de hace dos décadas.

Alojada en un chasis negro translúcido con una estructura interna en un llamativo color dorado, la XBOX Ally X20 estrena la nueva pantalla Nebula HDR de ROG con un panel OLED de 7.4 pulgadas y cuenta con el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, proporcionando una gran potencia para los videojuegos.

Disponible como dispositivo independiente o en un bundle que incluye las gafas de realidad aumentada para juegos ROG XREAL R1 Edition 20, un dbrand Killswitch para la ROG XBOX Ally X20, un adaptador de 68 vatios y un estuche protector Pelican personalizado, la consola portátil está lista para jugar en cualquier lugar. La ROG XBOX Ally X20 estará disponible en la tienda en línea de ASUS a partir del 15 de octubre.

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La ROG XBOX Ally X20 es una evolución y un homenaje a todo lo que hizo especial a la ROG XBOX Ally original. Con un chasis de plástico negro translúcido, evoca una época distintiva de los videojuegos que los veteranos recordarán con cariño. Esta translucidez también permite echar un vistazo bajo la carcasa al renovado sistema de refrigeración de alto rendimiento y al increíble procesador de AMD, con un ligero toque de la estructura interna con detalles dorados. Creada en exclusiva para el 20.º aniversario de la creación de Republic of Gamers en 2006, esta edición especial de la ROG XBOX Ally X20 sin duda lucirá increíble en cualquier colección.

Ya sea en casa o fuera de ella, las gafas de realidad aumentada para videojuegos ROG XREAL R1 Edition 20 mejoran la inmersión en el juego gracias al audio de BOSE, una pantalla virtual de 171 pulgadas a cuatro metros de distancia y una pantalla micro-OLED de 240 Hz que ofrece un campo de visión (FOV) de 57°, cubriendo el 95 % del campo de visión enfocado, con un tiempo de respuesta casi instantáneo de 0,01 ms. El seguimiento nativo de 3DoF permite que la pantalla siga los movimientos de la cabeza, y el modo Anchor la mantiene fija en un lugar durante el juego.

(Image credit: Asus)

El bundle definitivo

El bundle ROG XBOX Ally X20 es una increíble pieza de coleccionista que combina la XBOX Ally X20 con una funda Killswitch personalizada, equipada con un soporte y detalles en dorado y negro para celebrar el 20.º aniversario. Esta resistente funda ofrece protección diaria para la XBOX Ally X20 y es el lugar perfecto para apoyar las manos gracias a sus agarres reforzados. dbrand también ha creado una carcasa personalizada para la parte frontal de la XBOX Ally X20, con un patrón de placa de circuitos inspirado directamente en los componentes internos del dispositivo. Las fundas para los joysticks ofrecen un mayor control y lucen el logotipo de ROG. Una funda protectora personalizada de Pelican, con cierres ROG rojos y la insignia exclusiva del 20.º aniversario, es perfecta para mantener el dispositivo y los accesorios a salvo durante el transporte, mientras que el cargador de 68 W incluido permite jugar sobre la marcha.

El bundle también incluye un par de gafas de realidad aumentada para juegos ROG XREAL R1 Edition 20. Estos lentes de realidad aumentada – que ofrecen una experiencia increíblemente inmersiva – se conectan directamente a la XBOX Ally X20 mediante un único cable USB Tipo-C®, permitiendo una configuración muy sencilla. Gracias a su perfecta integración con el Command Center y a su combinación de colores a juego en negro y dorado, esta combinación crea la estación de combate definitiva para los videojuegos móviles.

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