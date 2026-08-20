Se han filtrado el precio y la fecha de lanzamiento del control translúcido en color “verde OG” de Xbox, creado para celebrar su 25.º aniversario, antes de la Gamescom

Según se informa, el control inalámbrico Xbox X25 Edición Especial saldrá a la venta el 20 de octubre

El filtrador "billbil-kun" afirma que las preventas comenzarán durante la Gamescom, el 26 de agosto

El control costará 79,99 dólares / 74,99 libras esterlinas / 79,99 euros

Según se informa, el precio y la fecha de lanzamiento del control inalámbrico Xbox del 25.º aniversario de Microsoft se han filtrado en línea antes de la Gamescom 2026.

La compañía presentó el control inalámbrico Xbox X25 Edición Especial en junio, junto con la Xbox Series X25 Edición Limitada; ambos están inspirados en la Xbox original y en el "verde OG" que los jugadores recuerdan.

No habíamos sabido nada más sobre el dispositivo desde entonces, pero ahora, según el confiable filtrador "billbil-kun" de Dealabs (vía IGN), el control X25 saldrá a la venta el 20 de octubre de 2026.

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El filtrador también afirma que el control costará 79,99 $ / 74,99 £ / 79,99 € / 99,99 $ canadienses, y que las preventas comenzarán el 26 de agosto, coincidiendo con su anuncio en la Gamescom.

Sabemos que Xbox estará presente en la Gamescom, pero aún se desconocen sus planes para el Opening Night Live, donde el presentador Geoff Keighley subirá al escenario para revelar tráilers de estreno mundial de juegos nuevos y próximos.

Sin embargo, billbil-kun afirma que los detalles del control X25 se darán a conocer durante el evento, y que las preventas comenzarán poco después.

No hay detalles sobre el precio de la Xbox Series X 25 Edición Limitada. Aun así, Xbox había indicado anteriormente en una publicación de Xbox Wire que la consola y el control estarán disponibles juntos en mercados selectos como una colección de edición limitada en noviembre.

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Tanto la consola como el control presentan un magnífico color verde translúcido, lo que permite a los jugadores ver su estructura interna, con botones Xbox iluminados y la marca "Xbox 25".

"Esta es solo una de las formas en que estamos celebrando los 25 años de XBOX con ustedes, los jugadores que han hecho de XBOX lo que es hoy. Gracias", dijo Jason Ronald, vicepresidente de Próxima Generación, en la misma publicación.

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