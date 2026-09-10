PlayStation vuelve a presionar el botón del autosabotaje: "rompe" lazos con Kojima Productions mientras Xbox toma el relevo, y creo que hay más de una razón detrás

PlayStation rompe relaciones con Kojima Productions para el próximo juego Physint

Hideo Kojima afirma que PlayStation intentó cancelar Physint, por lo que decidió buscar una nueva alianza

Xbox y Kojima Productions ahora tienen una alianza para Physint y futuros proyectos, incluido OD

Sony dañó su reputación en la industria del gaming con el anuncio de que dejaría de producir discos físicos para videojuegos, y la tendencia de decisiones polémicas sigue más fuerte que nunca.

PlayStation rompió relaciones con Kojima Productions para su próximo juego, Physint, y Xbox ha entrado en escena como reemplazo mediante una nueva alianza con el estudio de producción de videojuegos y cine de Hideo Kojima.

En un comunicado publicado en X, PlayStation señala: “Después de una cuidadosa consideración, hemos tomado la difícil decisión de dejar de colaborar con Kojima Productions en su proyecto, Physint. Seguimos teniendo una gran admiración por la visión de Hideo Kojima para el juego”.

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Por sí solo, este comunicado no deja muy claro por qué se produjo la separación. Sin embargo, Hideo Kojima recurrió a X para hablar personalmente sobre el asunto y señaló: “Recibimos inesperadamente un aviso de PlayStation Studios en el que nos informaban que cancelarían el proyecto Physint”, algo que encaja con la forma de actuar de PlayStation, al menos tomando en cuenta las cancelaciones de múltiples proyectos de sus estudios first-party.

“Physint es un proyecto importante tanto para mí personalmente como para Kojima Productions. Decididos a mantener vivo el proyecto, pasamos los últimos tres meses buscando incansablemente un nuevo socio. Encontramos a Xbox, un socio con quien compartimos una visión común del futuro, y hemos decidido volver a trabajar juntos”.

Como era de esperarse, Xbox está más que feliz de asociarse con el desarrollador aclamado por la crítica. Su CEO, Asha Sharma, señaló: “Nos honra que Kojima-san haya elegido a Xbox para trabajar con Kojima Productions en Physint. Su ambición por desafiar las convenciones refleja el tipo de creatividad que queremos apoyar en Xbox”.

El intento de Sony por cancelar Physint apunta a problemas mayores

(Image credit: Xbox / Kojima Productions)

Por fortuna, Physint se encuentra en buenas condiciones y su desarrollo continúa en marcha, según confirmó Kojima, quien lo describió como el “título de acción y espionaje que definirá un género” de Kojima Productions. Muchos lo han considerado como la próxima franquicia al estilo de Metal Gear desde que Kojima dejó Konami en 2015.

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Sin embargo, la pregunta más importante sigue siendo: ¿la separación entre ambas compañías se debe únicamente al intento de PlayStation por cancelar Physint? Considerando la postura de Kojima en contra de un futuro completamente digital, algo que Sony ha aprobado para sus juegos, es difícil imaginar que esto no haya influido en el colapso de la alianza.

Kojima destacó su tristeza por la decisión de Sony de dejar de producir discos físicos de juegos de PlayStation, debido a la pérdida de la propiedad, algo que describió como que una compañía de repente te dijera: “Puedes abrir la llave por cierta cantidad de dinero cada mes”.

Esto apunta a los temores relacionados con los servicios de suscripción y a que los medios solo sean accesibles mediante su uso, mientras que el acceso sencillo a nuestras películas y juegos favoritos deje de existir.

No es difícil imaginar que Kojima haya comenzado a tener dudas sobre lanzar Physint como una exclusiva de PlayStation sin discos físicos, ya que esto refleja directamente sus preocupaciones sobre un futuro completamente digital. Puede que no haya sido el factor directo detrás de la separación, pero el momento en que ocurrió (unos meses después del anuncio de Sony de eliminar los discos físicos) ciertamente no parece una coincidencia.

Está por verse si la reacción negativa ante esta nueva decisión hará que Sony dé marcha atrás, pero si la oposición de Kojima a un futuro completamente digital tiene algo que ver con la ruptura de la alianza, no sería una gran sorpresa que otros desarrolladores eventualmente hicieran lo mismo.

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