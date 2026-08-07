Capcom afirma que "aproximadamente el 90%" de sus ventas son digitales, y no le preocupa la desaparición de los juegos físicos

Capcom no cree que se verá afectada por el declive del mercado de los juegos físicos

La editorial de Resident Evil afirma que "aproximadamente el 90% de nuestras ventas por unidades son digitales" y que no "prevé un impacto significativo en este momento"

Sony anunció recientemente sus planes de poner fin a la producción de discos de videojuegos

Capcom reveló que el 90% de las unidades que vende corresponden a formato digital, por lo que considera poco probable verse afectada de manera significativa por el constante declive del mercado de los videojuegos físicos.

El panorama para el formato físico no luce alentador. Recientemente se dio a conocer que Sony planea poner fin a la producción de discos físicos para enero de 2028, una decisión que ha generado una fuerte división entre la compañía y la comunidad de jugadores de PlayStation.

Organizaciones como la Entertainment Retailers Association (ERA) también han criticado el plan, calificándolo como "una victoria de la conveniencia corporativa sobre la libertad de elección del consumidor", y asegurando que "la industria debería adoptar todas las formas legítimas en las que los consumidores quieran comprar videojuegos, no reducir sus opciones".

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"La distribución digital ha transformado la industria de los videojuegos y es sumamente popular, pero debería complementar al formato físico, no reemplazarlo", declaró Kim Bayley, directora ejecutiva de la ERA. "Los consumidores merecen la libertad de elegir cómo compran su entretenimiento. Eliminar los discos no representa un avance; simplemente elimina opciones. Eso es malo para los jugadores, malo para los minoristas y, en última instancia, perjudicial para la salud y preservación de la industria de los videojuegos a largo plazo".

Con Sony aparentemente firme en su decisión pese a las críticas, también han surgido especulaciones de que el PS6 podría convertirse en una consola completamente digital. Por su parte, se informa que Xbox trabaja en una función para convertir juegos físicos en versiones digitales, lo que permitiría a los jugadores digitalizar su biblioteca de juegos físicos de Xbox. Todo apunta a un futuro en el que el formato digital dominará sobre el físico; además, analistas consideran que el mercado de videojuegos de segunda mano, valuado en 7,200 millones de dólares, podría verse seriamente afectado por la decisión de Sony.

Mientras algunas compañías buscan mantener vivo el formato físico, otras, como Capcom, no consideran que la situación represente un problema para la empresa, al menos por ahora.

Durante su más reciente sesión de preguntas y respuestas con inversionistas (vía IGN), la desarrolladora de Resident Evil respondió a una consulta sobre si estos recientes cambios en el mercado de los videojuegos físicos tendrían algún impacto en su negocio.

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"Aproximadamente el 90% de nuestras ventas por unidades corresponden al formato digital", afirmó Capcom. "Por el momento, no anticipamos un impacto significativo".

En sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre, la compañía también informó que Resident Evil Requiem ya superó los ocho millones de unidades vendidas, destacando que la franquicia continúa "ganando popularidad entre una amplia audiencia global, mientras que las ventas de entregas anteriores de la serie también crecieron de forma constante gracias a iniciativas de ajuste de precios". No obstante, la empresa no especificó cuántas de esas ventas corresponden al formato digital y cuántas al físico.

Por otro lado, se informa que Sony ya comenzó a notificar a los consumidores sobre su decisión de dejar de fabricar discos físicos en menos de dos años mediante nuevas etiquetas colocadas en las consolas PS5.

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