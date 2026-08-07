Según se informa, Sony está colocando etiquetas con un «aviso importante» en las consolas PS5, en las que advierte a los compradores que la producción de discos terminará en 2028

Según se informa, Sony ha comenzado a colocar etiquetas en las cajas de la PS5 para informar a los compradores sobre su plan de dejar de producir discos físicos.

Al parecer, la etiqueta incluye un "aviso importante" para los consumidores.

El plan de Sony entrará en vigor en enero de 2028.

Según se informa, Sony está notificando a los consumidores su decisión de poner fin a la producción de discos físicos en menos de dos años, mediante nuevas etiquetas en las consolas PS5.

Como informa VGC, el usuario de X y creador de contenido Behind the Games publicó una foto de lo que, según afirma, es una nueva etiqueta en la parte posterior de una caja de PS5 que alerta a los compradores sobre su plan de poner fin a la producción de discos de videojuegos para enero de 2028.

«AVISO IMPORTANTE: A partir de enero de 2028, los juegos de PlayStation recién lanzados estarán disponibles para su compra en PlayStation Store y en tiendas minoristas únicamente en formato digital», reza supuestamente el mensaje. «Los discos de los juegos lanzados antes de enero de 2028 podrán seguir reproduciéndose en esta consola».

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Behind the Games agregó que la foto no es suya, sino que proviene de una «fuente confiable», pero es importante mencionar que la etiqueta aún no ha sido verificada.

⚠️ Ya están empezando a llegar remesas de consolas PS5 a las tiendas con este mensaje en la caja:AVISO IMPORTANTE: A partir de enero de 2028, los nuevos lanzamientos de juegos para PlayStation estarán disponibles para su compra en PlayStation Store y a través de minoristas… pic.twitter.com/E7dpJSnFb2August 5, 2026

Sony dio a conocer su plan el mes pasado y recibió una reacción abrumadoramente negativa por parte de los fans de PlayStation. Organizaciones como la Asociación de Minoristas del Entretenimiento (ERA) también han condenado el plan, calificándolo de «un triunfo de la conveniencia corporativa sobre la libre elección del consumidor».

Tras permanecer en silencio ante las críticas durante semanas, el director financiero de Sony, Lin Tao, abordó la situación durante el anuncio de resultados del primer trimestre de 2026 de la empresa, confirmando que están avanzando "con cautela" con su decisión (vía IGN).

"Hay varias razones por las que tomamos esta decisión, siendo la principal que la digitalización de los contenidos en general ha ido avanzando; ese es el factor más importante. No es solo para PlayStation, sino para todo tipo de contenido; la digitalización está avanzando", dijo Tao.

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"Por eso, al pensar en el futuro, le dedicamos mucho tiempo y reflexión, lo consideramos con cautela, llegamos a esta conclusión y vamos a seguir adelante con cautela".

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