Horizon Hunters Gathering estaría eliminando sus elementos de servicio en vivo tras recibir “malos comentarios”, según informes

Según se informa, "Horizon Hunters Gathering" está siendo rediseñado para eliminar sus características de servicio en vivo tras recibir comentarios negativos de los jugadores.

El juego se está transformando en un juego multijugador cooperativo tradicional con un alcance más reducido y un modo historia.

Jason Schreier, de Bloomberg, también ha revelado detalles sobre varios juegos de PlayStation con servicio en vivo que fueron cancelados.

Según se informa, Guerrilla Games está reestructurando Horizon Hunters Gathering y eliminando los elementos de servicio en vivo del juego tras recibir comentarios negativos.

Según el reportero de Bloomberg, Jason Schreier, fuentes "familiarizadas con los planes de la empresa" afirman que el estudio de Horizon Zero Dawn está eliminando las características de servicio en vivo del proyecto tras recibir comentarios «desfavorables» en las pruebas de juego, y lo está reconvirtiendo en un juego multijugador cooperativo tradicional con un modo historia "y un alcance mucho más reducido".

Dijeron que el juego aún no se ha cancelado, pero Guerrilla informó al personal en una reunión el 19 de agosto que tienen hasta diciembre para impresionar a los ejecutivos con su próximo hito, mientras que muchos desarrolladores serán reasignados a un proyecto diferente y desconocido que también será evaluado a finales de este año.

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Schreier ofreció algunos detalles más en su último video de YouTube, donde habló sobre la iniciativa de servicios en vivo de Sony y explicó que Horizon Hunters Gathering, anunciado a principios de este año, se ha sometido a pruebas de juego a lo largo del año, incluso en febrero y mayo.

Aunque aún se encuentra en desarrollo, este es el más reciente proyecto de servicio en vivo de PlayStation que no ha logrado despegar, tras varios años en los que Sony ha intentado que sus estudios propios de juegos para un solo jugador se aventuren en el género multijugador.

PlayStation's Live-Service Initiative Could Not Have Gone Worse - YouTube Watch On

Según Schreier, también se cancelaron varios proyectos más que se encontraban en desarrollo, entre ellos el muy rumoreado juego de God of War como servicio en vivo de Bluepoint, el estudio conocido por rehacer y remasterizar títulos clásicos como Shadow of the Colossus y Demon's Souls, y que cerró a principios de este año.

El estudio, que según informó Schreier también estaba interesado en desarrollar un remake de Bloodborne, ayudó a Sony Santa Monica con God of War Ragnarok y, poco después, comenzó a trabajar en un juego multijugador en línea de God of War como servicio en vivo, protagonizado por el hijo de Kratos, Atreus, quien se adentraría en el Hades.

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“No recuerdo todos los detalles ni exactamente cómo funcionaría, pero básicamente estaba diseñado para muchos jugadores”, explicó Schreier. “Así que supongo que podrían crear sus propias versiones personalizadas de Atreus o de algunos aspectos de Atreus. No estoy 100% seguro de cómo funcionaría, pero ese juego no salió adelante”.

Además, Insomniac Games, mejor conocido por sus juegos de Marvel's Spider-Man y por lanzar Marvel's Wolverine el próximo mes, estuvo desarrollando en algún momento un juego de Spider-Man en línea, que finalmente fue cancelado.

“Es uno de los estudios que ha logrado evitar la maldición de no lanzar nada durante la era de PS5”, señaló Schreier. “Pero incluso ellos adoptaron una iniciativa de juegos como servicio. Recibieron la visita del Nick Fury de PlayStation para hablar sobre un juego multijugador de Spider-Man. No llegó muy lejos y no invirtieron demasiados recursos en él.

“No gastaron mucho dinero ni tiempo en ese proyecto, por lo que han podido lanzar varios juegos durante esta generación”.

Schreier también habló sobre el cancelado juego multijugador de The Last of Us de Naughty Dog, que estuvo en desarrollo durante cuatro años y fue cancelado en 2023. A principios de este año, el director del juego, Vinit Agarwal, reveló que estaba completado en un 80% cuando se decidió cancelarlo.

La iniciativa de Sony con los juegos como servicio ha sido un camino complicado. También hemos visto casos como Concord, que fue cancelado apenas dos semanas después de su lanzamiento debido a la mala recepción, y Destiny 2, que recientemente fue retirado de servicio, cuatro años después de que la compañía de PlayStation comprara a su desarrolladora, Bungie.

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