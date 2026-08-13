"Seguimos reforzando el valor de PlayStation Plus": Helldivers 2 acaba de llegar a PS Plus justo a tiempo para un gran crossover con Warhammer 40,000

Helldivers 2 se ha agregado al catálogo de juegos de PlayStation Plus.

Su llegada coincide con la nueva actualización de la historia "Devoid of Liberty".

También se ha agregado al juego un nuevo Warbond de Warhammer 40,000.

Helldivers 2, el aclamado shooter multijugador de Arrowhead Game Studios, ya está disponible oficialmente en PlayStation Plus, justo a tiempo para recibir dos grandes actualizaciones.

A partir de hoy, Helldivers 2 forma parte del Catálogo de Juegos de PS Plus y está disponible para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium, lo que permitirá que llegue a todavía más jugadores después de su exitoso lanzamiento en 2024. De acuerdo con Sony, el juego ya superó los 22.9 millones de jugadores entre PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

“Los jugadores siguen reconociendo el valor de PlayStation Plus y de un Catálogo de Juegos en constante evolución, con contenido de gran calidad especialmente seleccionado para la comunidad de PlayStation”, señaló Mary Yee, vicepresidenta sénior de Marketing de Sony Interactive Entertainment, en una reciente publicación de blog.

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“Con la incorporación de Helldivers 2, un juego que ya ha sido disfrutado por millones de jugadores en todo el mundo, seguimos fortaleciendo el valor de PlayStation Plus y creando más oportunidades para que nuestros suscriptores descubran y disfruten de juegos excepcionales”.

La llegada de Helldivers 2 a PS Plus también coincide con el lanzamiento de un nuevo capítulo titulado “Devoid of Liberty”, un arco narrativo con temática de terror que “presenta las primeras señales de una amenaza de pesadilla que emerge de un misterioso vacío en la galaxia”.

El inicio de esta historia llevará a los Helldivers al vacío, mientras organismos Illuminate mutados comienzan a aparecer por el campo de batalla. Además, los jugadores se adentrarán en un nuevo bioma en el que encontrarán enemigos conocidos, aunque en nuevas formas.

Por otra parte, la actualización llega acompañada de un nuevo Warbond disponible para comprar, desarrollado en colaboración con Warhammer 40,000.

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El “Helldivers 2 x Warhammer 40,000: Castellan’s Creed Legendary Warbond” incorpora elementos icónicos del universo de Warhammer 40,000, de Games Workshop, al juego. El contenido está “inspirado en los Cadian Kasrkin, las tropas de asalto de élite del Astra Militarum de Warhammer 40,000”, e incluye nuevas armaduras, armas y patrones para vehículos.

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