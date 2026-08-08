Ubisoft celebra los 25 años de Ghost Recon con nuevo contenido para Wildlands y juegos gratis

¿Te lo perdiste? Este 6 de agosto se celebró el 25.º aniversario de Tom Clancy's Ghost Recon con una nueva actualización gratuita para Ghost Recon Wildlands, el regreso del evento Predator y mucho más. Si tu respuesta fue afirmativa, no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

Ubisoft celebró este jueves (6) el 25.º aniversario de Tom Clancy's Ghost Recon con una actualización gratuita de contenido para Ghost Recon Wildlands, el regreso del evento Predator y mucho más. El paquete Ghost Recon Wildlands: Last Rites ya está disponible en Ubisoft+, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows PC a través de Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam.

Desarrollado por Ubisoft Bordeaux, Last Rites presenta una misión inédita e independiente ambientada en una Bolivia oscura y opresiva. Los Ghosts se adentran en una región controlada por Los Penitentes, un culto fanático unido por la fe, el sacrificio y una violenta idea de justicia. La misión de los jugadores será dar caza a La Llorona, líder del culto, enfrentándose a peligrosos pantanos y densos bosques donde la visibilidad es reducida y el peligro acecha en todo momento.

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La actualización moderniza la experiencia de Wildlands al incorporar jugabilidad a 60 FPS y mejoras visuales para consolas de la generación actual y PC. Los jugadores podrán disfrutar de combates más fluidos, una mayor distancia de renderizado, mejoras en la iluminación y las sombras, así como una imagen más nítida con resolución optimizada para 4K.

Además, los usuarios podrán personalizar su experiencia en Ghost Recon mediante una amplia variedad de opciones de jugabilidad, dificultad, entorno e interfaz. También será posible ajustar el comportamiento de los enemigos, los valores de daño, las restricciones de armas, el fuego amigo, el clima y los elementos del HUD para adaptar el nivel de realismo, desafío e inmersión a sus preferencias.

Como parte de esta celebración, los fans también podrán revivir el icónico evento Predator y enfrentarse una vez más a la letal amenaza extraterrestre.

"Ghost Recon no estaría donde está hoy sin la pasión, la dedicación y los comentarios de su comunidad durante los últimos 25 años", afirmó Olivier Leonardi, director creativo. "Con Last Rites, quisimos crear una experiencia que honrara ese legado: algo que se sintiera auténtico para los Ghosts de toda la vida, celebrara lo que hace especial a esta franquicia y reflejara nuestro agradecimiento a los jugadores que nos han acompañado en cada etapa de este recorrido."

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Para conmemorar el aniversario, los jugadores también podrán disfrutar gratuitamente de tres de los títulos más icónicos de la franquicia. Ghost Recon Wildlands y Ghost Recon Breakpoint estarán disponibles para jugar sin costo del 6 al 10 de agosto, brindando la oportunidad de experimentar uno de los shooters tácticos militares más completos. Además, Ghost Recon: Future Soldier podrá reclamarse de forma gratuita para PC a través de Ubisoft Connect del 6 al 13 de agosto, permitiendo a los jugadores asumir el papel de Kozak y del Team Hunter en una visión futurista de la guerra.

En septiembre también estará disponible el Ghost Recon Breakpoint 25th Anniversary Bundle, que incluirá objetos gratuitos como el M4A1 Tactical Brown, el Wolf Enhanced Helmet y el Opheis Mk.II Hunter.

A partir de este jueves 6 de agosto, los interesados también podrán inscribirse en el Ghost Recon Insider Program para tener la oportunidad de ayudar a construir el próximo Ghost Recon a través de este sitio web.