Monster Hunter Wilds recibe un nuevo demo, nuevas ediciones y un torneo global

¡Atención fans de Monster Hunter Wilds! Capcom los consiente con una nueva demo, pero eso no es todo, también reveló las opciones de compra y el Monster Hunter Wilds Championship - Global Exhibition que se llevará a cabo en septiembre de este año-

Recordemos que Monster Hunter Wilds ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Adéntrate en Las Tierras Prohibidas

Los jugadores interesados en Monster Hunter Wilds ya pueden acceder al nuevo demo para experimentar las primeras horas del juego en modo sin conexión, con acceso completo a la creación de personajes, los 14 tipos de armas y el contenido de la historia hasta el inicio del Capítulo 1-3: "Hacia el Bosque". Los cazadores que deseen continuar su aventura en Las Tierras Prohibidas podrán transferir sin problemas sus datos de guardado a la versión completa del juego en la misma plataforma. El demo de Monster Hunter Wilds ya está disponible para PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

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Nuevas opciones de compra

A partir de hoy, Capcom presenta nuevas opciones para los cazadores que deseen disfrutar de Monster Hunter Wilds junto con todo su contenido adiciona