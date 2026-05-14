Ya estaba convencido de que compraría el Steam Controller en cuanto estuviera disponible, pero esta función secreta no ha hecho más que confirmar mi futura compra
Y es la función más ridícula que haya existido jamás
- Varios usuarios en línea han descubierto un easter egg en el Steam Controller
- El Steam Controller emite un grito de Wilhelm cuando se deja caer
- No está claro cómo lo implementó Valve, pero podría ser a través de un altavoz integrado o de motores hápticos
El Steam Controller de Valve es considerado uno de los mejores controladores para PC del mercado por muchas razones, y acaba de sumarse otra a la lista que justifica aún más su alta calificación.
En Reddit, los usuarios han descubierto un easter egg en el Steam Controller, ya que el controlador literalmente emite un grito de Wilhelm cuando se cae. El grito de Wilhelm es un famoso efecto de sonido utilizado en el cine, a menudo cuando los personajes secundarios caen hacia su perdición. Se puede escuchar en películas como Star Wars, Indiana Jones, El Señor de los Anillos y muchas, muchas otras. A continuación, puedes escuchar algunos ejemplos.
Esta característica ya ha sido confirmada por otros usuarios y por PC Gamer.
No se trata en absoluto de una característica revolucionaria, sino que es simplemente un detalle divertido y uno de los trucos más originales que he visto en un accesorio para videojuegos. Al parecer, Valve quiere que todos los usuarios del Steam Controller traten el control con cuidado, pero supongo que todos querremos dejarlo caer al menos una vez, solo para ver qué pasa.
Tampoco está del todo claro cómo Valve ha logrado esto; ¿podría ser que el espíritu del grito original de Wilhelm esté viviendo dentro del control? Probablemente no, pero apostaría a que hay un altavoz integrado amortiguado por la carcasa del control (lo que explicaría por qué es bastante silencioso) o motores hápticos, que pueden producir sonido.
Apparently, the new Steam Controller sometimes does the Wilhelm scream when dropped while in Big Picture Mode. from r/Steam
Es una función un poco tonta, claro, pero es otra pequeña ventaja más que explica por qué el Steam Controller ha recibido tan buenas críticas, especialmente entre los jugadores de PC y aquellos que esperan con ansias la próxima Steam Machine, cuyo lanzamiento podría ser inminente tras sufrir retrasos debido a la crisis de la memoria RAM.
Desafortunadamente, el Steam Controller no es fácil de conseguir en este momento, ya que los revendedores han obligado a Valve a implementar un sistema de reservación para comprarlo, pero estoy dispuesto a esperar pacientemente en la fila.
Se unirá a mi control 8BitDo Ultimate 2 como mi opción preferida al usar mi PC principal para juegos, mi PC dedicada a SteamOS (en realidad, Bazzite) y mi Nintendo Switch 2. Ahora, si me disculpan, volveré a mi tarea de estar atento al correo electrónico de mi reserva.
- Isaiah WilliamsStaff Writer, Computing