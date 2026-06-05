El nuevo Nintendo Switch 2 Grip de Belkin podría resolver mi mayor problema con los juegos portátiles

Belkin lanza dos nuevos accesorios para la Nintendo Switch 2

El Charging Grip tiene como objetivo mejorar la comodidad y prolongar la duración de la batería

Podría ayudar a resolver uno de los mayores retos de la Switch 2 en cuanto al juego portátil: las sesiones de juego más cortas

Antes del primer aniversario de la Nintendo Switch 2, el 5 de junio, Belkin amplía su gama de accesorios para la popular consola híbrida portátil con dos nuevas incorporaciones.

Aunque quizá pienses en Belkin como un fabricante de cargadores de pared, baterías externas y protectores de pantalla para tu iPhone, la marca de accesorios ha ofrecido algunos productos bastante impresionantes para la Switch 2. Ya he escrito sobre el estuche de carga para Nintendo Switch 2, que lleva varios meses en el mercado, e incluso le hemos dado al protector de pantalla de Belkin para la consola una calificación de cuatro estrellas y media de cinco.

Eso me sirve de recordatorio de que tal vez deba invertir en uno, ya que uso la Switch 2 casi exclusivamente como consola portátil. Y eso me lleva al Charging Grip de Belkin para la Switch 2, que ya está disponible por 99 $ / 69,99 £ / 149 AU$.

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La idea general es que se acopla a la Switch 2 para ofrecer una experiencia de juego más cómoda, aunque le añade un poco más de peso a la unidad. También cuenta con imanes en la parte trasera, lo que permite acoplar fácilmente un power bank, que viene incluido.

(Image credit: Belkin)

Y para mí, esa es la gran ventaja de este producto. Hemos visto otras soluciones de alimentación, incluso de Belkin, pero normalmente te ves obligado a sujetar el paquete de batería con la mano o a dejarlo colgando. En este caso, se acopla a la parte trasera y su cable incluido se conecta fácilmente a la Switch 2 para resolver una de mis mayores quejas: la duración de la batería en modo portátil.

Para sesiones de juego más largas —lo que, naturalmente, la batería ayuda a hacer posible— y para mejorar la ergonomía general, el agarre también envuelve los Joy-Cons de la Switch 2. Quizás lo más importante es que las empuñaduras son antideslizantes y aún así te permiten quitar los Joy-Cons mientras la empuñadura de carga permanece conectada a la Switch 2. Es simplemente un diseño inteligente, e incluso tiene un soporte integrado. Si también te gusta usar la Switch 2 acoplada a una pantalla más grande, como un televisor, la empuñadura no afecta la compatibilidad.

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Belkin) (Crédito de la imagen: Belkin) (Crédito de la imagen: Belkin) (Crédito de la imagen: Belkin)

Así pues, por ese precio, obtienes tanto el control para la Switch 2 como un cargador portátil de 10 000 mAh con un cable que permite una carga sencilla de tipo «enchufar y listo». Belkin afirma que el cargador portátil puede recargar la Switch 2 hasta 1,5 veces, y que puedes controlar el nivel de batería a través de una pantalla LED circular situada en el dispositivo.

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(Image credit: Belkin)

Menos tecnológica, pero no por ello menos útil, es la bolsa de viaje para Nintendo Switch 2, que no solo es una forma moderna de transportar la consola, sino que también ofrece un espacio de almacenamiento específico para los accesorios más importantes. Tiene capacidad para la Switch 2, un Pro Controller y otros accesorios. Al igual que el resto de fundas de Belkin, también incluye ranuras para hasta 10 tarjetas de juego. Vale la pena señalar que está diseñada para funcionar con el Charging Grip, lo que significa que estos dos productos van de la mano.

También tendrás espacio en el interior para otros accesorios, y tanto si eres fiel a un AirTag, un rastreador Tile o un MotoTag, hay una ranura específica para cada uno. La bolsa de viaje de Belkin para Nintendo Switch 2 ya está disponible por 49,99 $ / 29,99 £ / 54,95 AU$ en la tienda en línea de la marca y en Amazon.

(Image credit: Belkin)

Tanto la bolsa de viaje como la base de carga están disponibles en tres colores: negro, lila y verde oliva. Aunque estos dos últimos aportan un toque de color, sigo esperando que Belkin aumente la intensidad de los tonos e introduzca algunos colores más divertidos si estos accesorios tienen éxito.

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