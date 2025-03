Marvel reveló un cast oficial de 27 personajes para su próxima película Avengers: Doomsday

Marvel Studios está haciendo en estos momentos un gran anuncio sobre el MCU

Una transmisión en directo apareció en la página de YouTube del titán de los cómics a las 11 de la mañana ET de hoy (26 de marzo).

Parece que se está revelando el reparto completo de las dos próximas películas de los Vengadores

¿Estás preparado para una nueva sorpresa de Marvel? Esperamos que si, pues un anuncio parece inminente.

Marvel está a punto de hacer un gran anuncio sobre el Universo Cinematográfico Marvel (MCU), de acuerdo con una transmisión en vivo que, bueno, ha salido en vivo en sus plataformas de medios sociales.

Ayer (25 de marzo) se rumoreaba que el gigante del cómic haría un gran anuncio hoy (26 de marzo) a las 11 de la mañana hora del Este. Y, como por arte de magia, apareció un vídeo en directo en el canal de YouTube del estudio, además de en X/Twitter, exactamente a esa hora.

Avengers: Doomsday | Cast Announce - YouTube Watch On

La retransmisión en directo comenzó con una persona desenfocada (¿eres tú, Kevin Feige, el jefe de Marvel?) entrando en escena para colocar una silla con el nombre de Chris Hemsworth. Como era de esperar, esto ha provocado un frenesí entre los fans del MCU por una posible revelación de Thor 5.

Aunque sería divertido recibir la confirmación de que otra película de Thor está en camino, no es el gran anuncio que yo esperaría que Marvel hiciera, especialmente uno al que dedicara toda una retransmisión en directo.

18 minutos después, otra silla con el nombre de Vanessa Kirby, que interpretará a Sue Storm/La Mujer Invisible en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, se colocó junto a la de Hemsworth. Momentos después, una pieza musical empezó a sonar lentamente. Y, a los 23 minutos de la retransmisión en directo, empezó a sonar el icónico tema de Los Vengadores del MCU, que no ha dejado de subir y bajar desde entonces.

También se están añadiendo más sillas periódicamente. Un minuto después de que comenzara la partitura musical de Los Vengadores, entró una tercera silla adornada con Anthony Mackie, alias el último actor en interpretar al Capitán América. En el minuto 40, se añadió la silla de Sebastian Stan (es decir, Bucky Barnes/El Soldado de Invierno).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La película de 2019 Avengers: Endgame fue la última vez que los Héroes Más Poderosos de la Tierra se reunieron en la gran pantalla (Image credit: Marvel Studios)

Eso, amigos míos, sólo puede significar una cosa: vamos a conocer el reparto completo de las dos próximas películas de los Vengadores: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

A Marvel le conviene tomar las riendas del reparto. Se espera que el rodaje de Doomsday y Secret Wars comience en abril, por lo que ha habido, y seguirá habiendo, mucha especulación sobre qué héroes podrían aparecer en una o ambas películas. Esta es la forma que tiene Marvel de adelantarse a cualquier filtración de la industria o rumoreada aparición antes de que comience la fotografía principal.

En los próximos minutos y horas se irán desvelando más detalles sobre el reparto de los proyectos de la Fase 6 de Marvel. Permanezcan atentos a TechRadar para conocer más detalles.

Mientras tanto, sigue leyendo para conocer algunos detalles exclusivos de mi reciente charla con los directores de Doomsday y Secret Wars, Joe y Anthony Russo, además de los últimos actores a los que se ha relacionado con papeles en las películas. También puedes decirme en los comentarios a quién quieres ver en la película que cierra la saga del Multiverso.

En desarrollo...

Actualización 1: Periódicamente se añaden más sillas. Un minuto después de que comenzara la banda sonora de Los Vengadores, apareció una tercera silla adornada con Anthony Mackie, alias el último actor en interpretar al Capitán América. En el minuto 40, se añadió la silla de Sebastian Stan (es decir, Bucky Barnes/El Soldado de Invierno).

Actualización 2: A las 11:50AM ET, 12:05PM ET, y 12:15PM ET respectivamente, la actual estrella de Pantera Negra Letitia Wright, que asumió el manto en Pantera Negra: Wakanda Forever, Scott Lang/Ant-Man, de Paul Rudd, y John Walker/Agente de EE. UU., de Wyatt Russell, que aparecerá en Thunderbolts* a principios de mayo, se unieron al cuarteto antes mencionado en la lista de actores confirmados.

Actualización 3: En lo que quizás sea la revelación más sorprendente del reparto hasta el momento, en punto de las 12:30 p.m. ET se ha confirmado que el antihéroe Namor de Tenoch Huerta Meija. La última vez que se le vio fue lamiéndose las heridas tras recibir una severa paliza de la Shuri de Wright en Black Panther 2. Luego, a las 12:40PM ET, "The Thing" la Mole en español de Ebon Moss-Bachrach también se añadió a la lista. En seguida, a las 12:52 p.m. ET, se reveló que el Shang-Chi de Simu Liu -sí, por fin está en otro proyecto del MCU- formando parte del reparto.

Actualización 4: Han pasado dos horas y las revelaciones siguen llegando. Esta vez (es decir, a la 1:05PM ET), Yelena Belova de Florence Pugh se ha añadido a la lista. A la 1:18 p.m. ET, se ha anunciado la presencia de "The Beast" de Kelsey Grammer (sí, el famoso personaje de X-Men que apareció por última vez en la escena de mitad de los créditos de The Marvels), así que habrá al menos un mutante en Doomsday.

Luego, a la 1:31PM ET, se anunció a Bob Reynolds/Sentry de Lewis Pullman. Eso significa que Sentry sobrevivirá a los eventos de Thunderbolts junto a Belova y Walker. ¡Spoilers, Marvel!

Actualización 5: Pisándole los talones a Pullman, Joaquin Torres/Falcón de Danny Ramírez, Johnny Storm/Antorcha Humana de Joseph Quinn y el Alexei Shoshtakov/Guardián Rojo de David Harbour han conseguido papeles en la próxima película de Marvel. También apareció el nomrbe de Winston Duke, cuyo personaje en el MCU, M'Baku, fue visto por última vez en Pantera Negra 2.

Actualización 6: Qué manera de presentar a la siguiente hornada de héroes: enciendan ese theremín, señoras y señores, porque el Loki de Tom Hiddleston (y actual salvador del multiverso) también está en Vengadores 5. Ah, y que no falten los éxitos musicales, porque suena el icónico tema de X-Men mientras el Charles Xavier/Profesor X de Patrick Stewart está de vuelta. Otra vez. ¿Por sexta vez? Eh, ¡qué más da! También Ian McKellen como Erik Lehnsherr/Magneto, pero nadie se queja de eso tampoco

Actualización 7: Las revelaciones sobre X-Men siguen llegando. Alan Cumming y Rebecca Romijn, que interpretaron a Kurt Wagner/Nightcrawler y Raven Darkholme/Mystique en la línea temporal original de X-Men de Fox, regresan para más aventuras de cómic. Mientras tanto, el Remy LeBeau/Gambito de Channing Tatum, que finalmente debutó en la gran pantalla en Deadpool and Wolverine, está a bordo.

Actualización 8: Y aquí está Reed Richards/Mister Fantástico, interpretado por Pedro Pascal, para completar Los Cuatro Fantásticos . Y, por último, pero no menos importante, la revelación del elenco de Doomsday , realizada en la Comic-Con de San Diego 2024: Robert Downey Jr., de quien ya sabíamos que interpretaría a Doom.