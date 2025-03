La próxima Xbox, podría ser simplemente una PC con una carcasa brandeada, según rumor

La próxima gran consola doméstica de Microsoft podría parecerse más a un PC

Se afirma que será "un PC en esencia, pero con una carcasa compatible con TV".

Esto lo haría bastante similar a una Steam Machine.

La próxima gran consola de Microsoft podría tener más en común con la fallida línea de sistemas Steam Machine de Valve que la Xbox Series X y la Xbox Series S.

Así lo afirmó Jez Corden, de Window Central Executive Edition, en un episodio reciente de The Xbox Two Podcast . Descartó los rumores recientes de que algunos desarrolladores de Call of Duty tienen acceso a kits de desarrollo para "la próxima Xbox", afirmando en cambio que "no existe ningún kit de desarrollo para Xbox" y que esas ideas "simplemente no son precisas".

Según Corden, la "idea general de la próxima Xbox" es que "va a ser una PC en esencia, pero con una carcasa apta para TV [...] que también tiene un conjunto específico de especificaciones en mente". Afirma que el desarrollo probablemente sería similar al desarrollo para PC, pero con especificaciones exactas que permitieran una optimización más efectiva.

Esto sería un gran cambio con respecto a Xbox Series X y Xbox Series S y, en cambio, pondría al próximo sistema Xbox más en línea con Steam Machines , PC de juegos compactas desarrolladas por Valve y varios fabricantes que fueron diseñadas para una experiencia más centrada en la televisión.

Esto podría otorgar a los jugadores una libertad mucho mayor en su Xbox, especialmente si los sistemas rumoreados funcionan con Windows. En teoría, sería posible jugar juegos de otras tiendas como Steam o Epic Games Store, lo que definitivamente estaría en línea con el impulso multiplataforma actual de Xbox .

Por otro lado, podría perjudicar en gran medida el atractivo de una consola dedicada. La Steam Machine no tuvo mucho éxito, y la mayoría de los consumidores se quedaron con consolas más fáciles de usar o se inclinaron por PCs para juegos completos y con especificaciones más altas.

Con la Nintendo Switch 2 en el horizonte y, mirando más hacia el futuro, la rumorada PS6 también en desarrollo, la próxima generación de consolas se perfila como muy interesante.