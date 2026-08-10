The Witcherin paluu Netflixiin vaikuttaa viivästyvän
Toisin kuin velhot, noiturit voivat olla ajoissa tai myöhässä.
- The Witcher -sarjan 5. kausi vaikuttaa viivästyvän vuodelle 2027
- What's on Netflix uutisoi sarjan "julkaisun viivästyneen ensi vuodelle" sen jälkeen kun "tuotos poistui kaikessa hiljaisuudessa Netflixin mainosmateriaaleista"
- Netflix ei ole vielä vahvistanut väitettä
The Witcher -sarjan fanien alkanut viikko on saanut mollivoittoisen lähdön, sillä fantasiasarjan viimeisen tuotantokauden kerrotaan viivästyneen aina ensi vuoteen asti. Viivästyksestä kertoi ensimmäiseksi Whats on Netflix.
Sivuston mukaan "tarkkasilmäiset fanit ovat huomanneet sarjan poistuneen Netflixin vuoden 2026 mainosmateriaaleista sekä tiedoista". Lähteiden saamien tietojen mukaan viides tuotantokausi todella on siirtynyt vuodelle 2027, joskaan tarkkaa julkaisuajankohtaa ei ole vielä päätetty.
5. kausi jää The Witcherin tv-sarjan päätökseksi. Geraltin, Yenneferin ja Cirin taistelu on jättänyt jo aiemmin fanit hieman kylmäksi, eikä loppukliimaksi vaikuta laittavan paremmaksi. Jos laatukäyrä ja kiinnostus osoittaisi ylöspäin, viivästys tuskin olisi tarpeen eikä sitä tehtäisi kaikessa hiljaisuudessa.
Erityisesti neljäs tuotantokausi jätti monet pettyneeksi. Myös The Witcherin 4. kauden arvostelumme antoi Netflixin rypistelylle kylmää kyytiä.
Kun viimeisen sesongin Rotten Tomatoes -arvosanakin on arvostelijoilta vain 59 % ja käyttäjiltä umpisurkea 19 %, ei laatukäyrän pitäisi voida enää ainakaan romahtaa.
Suurimmat syyt tuohtumukseen lienevät pääroolin siirtyminen Henry Cavillilta liam Hemsworthille sekä taustatarinan epämääräisyys. Nyt kun odotusaikakin vielä venyy, eivät fanit todennäköisesti ole erityisen innoissaan.
On silti syytä todeta, että toisinaan hyvää kannattaa odottaa. Esimerkiksi Apple TV:n erinomainen Severance on pitänyt tuotantokausien välillä peräti kolmen vuoden välin, joten käyttäjien maltti on palkittu. Toivottavasti The Witcher pystyy samaan.
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Viivästyksen syytä ei ole kerrottu. Toivomme sen johtuvan tuotannon tarkemmasta viimeistelystä, jotta sarja saataisiin kunnialla pakettiin. Jos kahden vuoden odotus palkitaan vain pettymyksellä, jättää se koko sarjasta pahan maun suuhun.
Netflix ei ole vielä vahvistanut tietoa, mutta tällä hetkellä odotamme The Witcherin loppuhuipennuksen olevan vasta ensi vuoden juttuja.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
- Lucy BuglassSenior Entertainment Writer