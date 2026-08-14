Muistikriisi iski Applen läppäreihin – suosikkimallin toimituksissa merkittäviä viiveitä
Maailmanlaajuinen kriisi ei säästä edes Applea
- Apple MacBook Air -läppärien toimitusajat venähtäneet jopa kuukauteen
- Toimitusongelmat johtuvat RAM-kriisistä
- Jos tilanne pahenee, joutuvat monet harkitsemaan siirtymistä Windows-leiriin
PC-valmistajien ongelmat jatkuvasti pahenevan RAM-kriisin kanssa ei ota laantuakseen. Uusin kiipeliin joutunut taho on Apple.
Kuten 9to5Mac ensimmäisenä uutisoi, MacBook Air -läppärien saatavuus on kärsinyt merkittävästi. Suosikkimallin toimitusajat ovat lähtökohtaisesti 2-3 viikkoa, mutta 32 gigatavun RAM-muistista haaveileva joutuu odottamaan laitettaan jopa 4-5 viikkoa. Arvioitu toimitusaika on toistettavissa Applen Suomen verkkokaupassa.
Koska jokainen pystyy itse kokeilemaan Applen verkkokaupassa erilaisten tuotteiden toimitusajan vaihtelua, on RAM-muisti helppo syytettävä. Tilanne on ollut omenalogoisella yrityksellä jo hyvän aikaa tiedossa, sillä Mac- ja iPad-laitteiden hintoja nostettiin vastikään usealla satasella. Tämä ei näytä kuitenkaan korjanneen toimitusongelmaa.
Tilanne on 9to5Macin haastattelemien tahojen mukaan niin paha, ettei vastaavaa ole koskaan aiemmin nähty. Samat haasteet koskevat luonnollisesti myös monia Windows-läppäreiden valmistajia.
Tuoreiden huhujen mukaan Apple on nostamassa iPhone 17 -puhelimen hintaa, joten murheet eivät näytä helpottavan. Mikä pahinta, RAM-kriisi ei vaikuta helpottavan lähitulevaisuudessa, joten loppulasku kohdistuu käyttäjien odotusaikaan sekä lompakkoon.
Apple ei ole tullut vuosien saatossa kovinkaan tunnetuksi innostaan laskea tuotteidensa hintoja, joten MacBookien nykyhinnat ovat todennäköisesti pysyvät. Tämä voi aiheuttaa monelle budjettiongelmia, mikä taas saattaa tehdä Windows-läppäreistä kiinnostavia vaihtoehtoja.
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Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
- Isaiah WilliamsStaff Writer, Computing