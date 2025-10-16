Apple julkisti 14-tuumaisen MacBook Pro (M5) -kannettavan

MacBook Pro ja iPad Pro ovat ensimmäiset M5-sirulliset laitteet

M5 Pro- ja M5 Max -siruja joudutaan vielä odottamaan

Applen varsin suorasukainen vihjaus ei ehtinyt kauaa vanhentua ennen virallista julkistusta. Yhtiö vahvisti tuovansa myyntiin 14-tuumaisen MacBook Pro (M5) -läppärin sekä iPad Pro (M5) -tabletin lokakuun ehtoopuolella.

MacBook Pron suurin valttikortti on sen uusi M5-siru, joka lupaa entistä paremman suorituskyvyn sekä tehokkuuden. Toisin kuin viimevuotisen MacBook Pro (M4) -läppärin kohdalla, tällä kertaa myyntin tulee kuitenkin ainoastaan 14-tuumainen versio sekä M5-siru. Se, milloin kookkaampi 16-tuumainen läppäri saati M5 Pro- ja M5 Max -sirut nähdään, on vielä epäselvää.

MacBook Pro 14" (M5) on ennakkotilattavissa Applen verkkosivuilta. Laitteen suositushinta lähtee liikkeelle 1 899 eurosta.

Ennen kuin suuntaat ostoksille, kannattaa tutustua uutuusmallin viiteen merkittävimpään yksityiskohtaan.

1. Applen M5-sirun ensiesiintyminen

Applen uusi M5-siru jatkaa M4-edeltäjän jalanjäljissä. Aiempi M4-suoritin ilmestyi toukokuussa 2024, kun taas M4 Pro sekä M4 Max nähtiin lokakuussa 2024.

Odotamme näkevämme harppauksen suorituskyvyssä, vaikkakaan suuresta vallankumouksesta ei todennäköisesti puhuta. Huhujen mukaan iPad Pro (M5) parantaa edeltäjänsä suorituskykyä yhdellä ytimellä 12 % ja moniytimellä mitattuna 15 prosentilla.

Todennäköisesti Applen tekemät muokkaukset koskevat erityisesti AI-toimintoja, jotka lupaavat jopa 3,5-kertaisen suorituskyvyn M4:ään verrattuna. Ero M1-suorittimeen on jo kuusinkertainen. Uutuusmallin näytönohjaimessa on kymmenen ydintä, joista jokaisessa on oma Neural Accelerator ‑kiihdytin

Apple lupaa MacBook Pro (M5) -kannettavan pystyvän jopa 7,7-kertaiseen vauhtiin tekoälypohjaisen videotyökalu Topaz Videon kanssa verrattuna M1-siruun. Ero M4-edeltäjään on 1,8-kertainen. Lukemat ovatkin siis todella suuret muutaman sukupolven takaiseen M1-läppäriin, mutta edeltävä MacBook Pro on tältä osin vain muutaman napsun jäljessä.

2. Jopa 4 teratavua tallennustilaa

Toinen merkittävä muutos koskee SSD-tallennustilaa. Sen nopeuden luvataan olevan tuplasti aiempaa parempi.

Halutessaan MacBook Pro (M5) -kannettava on saatavissa peräti neljän teratavun SSD:llä, mutta tällöin hintalappu nousee melkoiseksi. Oletuksena olevan 512 gigatavun kasvattaminen neljään teratavuun kustantaa peräti 1 500 euroa. Auts!

Aiemmin neljän teratavun tallennustila oli saatavissa vain M4 Pro -sirun kera, mutta nyt tämä variantti koskee myös muita MacBook Pro -malleja.

3. Tuttu muotoilu

Kuten huhut antoivat ymmärtää, MacBook Pro (M5) näyttää lähes identtiseltä kuin MacBook Pro 14 (M4).

Tämä ei ole huono asia, sillä nykyinen versio sai meiltä arvostelussa pelkkää kiitosta. Sen laadukas ja hiottu muotoili hyödyntää avokätisesti kierrätysmateriaaleja.

Malli painaa tutusti 1,55 kilogrammaa. Se ei siis ole yhtä kevyt kuin MacBook Air, mutta kuljettaminen on silti vaivatonta. Mukana on tutusti HDMI-liitäntä, kolme Thunderbolt 4 -väylää, MagSafe-latausliitäntä, SD-korttipaikka sekä kuulokeliitäntä.

Myös Liquid Retina XDR -näyttö tekee paluun. Siihen on saatavissa 190 lisäeuroa maksava nanopinnoitettu näyttö. Ruudun maksimikirkkaus on HDR-sisällöllä 1 600 nitiä ja SDR-materiaalilla 1 000 nitiä.

4. Hintalappu pysyy ennallaan

Pelkäsimme Applen ruuvaavan hintalappua ylöspäin, mutta onneksi MacBook Pro (M5) -mallisto maksaa saman verran kuin edeltäjänsä.

Kaikkiin malleihin on saatavissa lisäherkkuja. Kuten mainittua, tallennustila maksaa lisää 250 € (1 Tt), 750 € (2 Tt) tai 1 500 € (4 Tt). Lisämuistista taasen saa pulittaa 250 € (24 Gt) tai 500 € (32 Gt), mikäli oletuksena oleva 16 gigatavua ei riitä.

Paketti ei sisällä virtalähdettä, joten se nostaa hintaa 65 € (70 W) tai 85 € (96 W). Ja aiemmin mainittu nanopinnoitettu näyttö maksaa tosiaan sen 190 €.

Hintalappu nouseekin siis lisäherkuilla nopeasti, kun Final Cut Pron (349,99 €) ja Logic Pron (229,99 €) lyö vielä kaupan päälle mukaan.

Swipe to scroll horizontally M5 MacBook Pron hinta Row 0 - Cell 0 MacBook Pro 14" (M5) 16 Gt / 512 Gt 1 899 € 16 Gt / 1 Tt 2 149 € 24 Gt / 1 Tt 2 399 €

5. Ennakkotilattavissa nyt

MacBook Pro on ennakkotilattavissa nyt ja sen varsinainen julkaisupäivä on 22. lokakuuta 2025. Ostohousut voi pukea jalkaan Apple Store -nettikaupassa.

Kannattaako Apple MacBook Pro 14" (M5) ostaa?

Kyseessä on varsin maltillinen päivitys edeltävään MacBook Pro -kannettavaan nähden, mutta samalla sen parannukset tekevät siitä eittämättä loistavan valinnan parasta kannettavaa etsiville.

Ennakkotilauksen tarpeellisuus riippuu täysin omasta tilanteesta. Mikäli käytössä on vanha Intel-pohjainen MacBook Pro, kannattaa päivittämistä harkita mahdollisimman pian. Erityisesti AI-toimintojen käyttäminen sekä videoeditointi muuttuvat rutkasti helpommiksi.

Jos kuitenkin omistat jo M-sirullisen MacBook Pron tai kevyemmän MacBook Airin, saattaa tilanne olla hieman toisin. Huhujen mukaan ensimmäisen M6-sirulliset MacBook Prot saattavat tuoda mukanaan isoja muutoksia OLED-näytöstä, ohuemmasta muotoilusta sekä paremmasta suorituskyvystä lähtien.

Lisäksi Applen tulevien vuosien Mac-suunnitelmat saattoivat paljastua vasta muutama päivä sitten, ja sen pohjalta uskomme näkevämme 13- ja 15-tuumaiset MacBook Air (M5) -läppärit alkuvuodesta 2026. Tämä on toki epävarmaa ja vielä huhun asteella, mutta ne voivat olla monille kiinnostavampia valintoja.