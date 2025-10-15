MacBook Pro M5 ufficiale: 5 cose essenziali da sapere

• Apple ha annunciato ufficialmente il MacBook Pro M5 da 14 pollici.

• È uno dei primi prodotti Apple con chip M5, insieme all’iPad Pro M5.

• Tuttavia, dovremo aspettare ancora per le versioni M5 Pro e M5 Max.

L'attesa è finita! Apple ha presentato ufficialmente il nuovo MacBook Pro M5 da 14 pollici, uno dei primi prodotti dell'azienda dotato della nuova generazione di Apple Silicon, insieme al nuovo iPad Pro M5. Il principale miglioramento del nuovo MacBook Pro è il chip M5, che promette di aumentare velocità, prestazioni ed efficienza. Ma a differenza del MacBook Pro M4 dello scorso anno, per ora è disponibile solo un modello M5 da 14 pollici; sembra che dovremo attendere ancora un po' per le versioni più potenti M5 Pro e M5 Max del modello da 16 pollici, che attualmente mantiene l'M4 Pro e l'M4 Max. Il MacBook Pro M5 può essere preordinato da oggi, con prezzi a partire da 1599 $ / 1599 £ / 2499 $, e le spedizioni sono previste per il 22 ottobre. State valutando l'acquisto? Di seguito vi illustriamo le novità e vi offriamo il nostro verdetto preliminare basato sulle specifiche.

1. Debutta il nuovo chip M5 di Apple

(Image credit: Apple)

Il nuovo chip M5 di Apple prende il posto della serie M4, arrivata lo scorso anno (M4 a maggio 2024, M4 Pro e M4 Max a ottobre 2024). Naturalmente, ci si aspetta che l'M5 rappresenti un miglioramento considerevole rispetto all'M4, se non un salto qualitativo. Una fuga di notizie sull'iPad Pro M5 aveva anticipato un aumento del 12% nelle prestazioni single-core e un miglioramento di circa il 15% nelle prestazioni multi-core. In realtà, Apple sta promuovendo soprattutto i miglioramenti nelle attività di intelligenza artificiale, affermando che le prestazioni IA sono fino a 3,5 volte più veloci rispetto al chip M4 e fino a 6 volte più veloci rispetto all'M1. Tutto questo grazie a una GPU da 10 core di ultima generazione che, a quanto pare, include un acceleratore neurale in ogni core. Per scenari specifici, Apple afferma che il MacBook Pro M5 offre prestazioni di miglioramento video con IA 7,7 volte più veloci in Topaz Video rispetto a un modello M1, o 1,8 volte più veloci rispetto alla versione M4. In altre parole, il miglioramento rispetto all'M1 sarà molto evidente, ma sarà minore rispetto al MacBook Pro precedente.

2. Ora disponibile l'opzione da 4 TB

(Image credit: Apple)

Un'altra novità di questo aggiornamento relativamente minore è che, a quanto pare, le prestazioni dell'SSD sono il doppio più veloci rispetto al modello M4, il che, secondo Apple, significa che si potrà «caricare un LLM locale più rapidamente». Si può anche configurare una versione del MacBook Pro M5 con un SSD da 4 TB, ma inevitabilmente avrà un costo aggiuntivo di 1000 $/1000 £/1500 AU$ al prezzo finale. Ahia! Questa opzione era disponibile in precedenza solo nel chip M4 Pro, ma ora anche i possessori del MacBook Pro M5 base possono permetterselo.

3. Per il resto, il design rimane pressoché invariato

(Image credit: Apple)

Come anticipato dai rumors, il MacBook Pro M5 è fisicamente molto simile al MacBook Pro M4 da 14 pollici. Non è un male: nella nostra recensione abbiamo dato un punteggio perfetto al design di quel laptop, definendolo «come se fosse scolpito da un paio di pezzi di alluminio nero riciclato al 100%» e sottolineando che «nulla sembra lasciato al caso». Come prima, pesa 1,55 kg, il che significa che non è leggero come il MacBook Air, ma resta molto portatile. Anche le porte sono le stesse: uscita HDMI, tre porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe, uno slot per schede SD e un jack per cuffie da 3,5 mm. Ha lo stesso display Liquid Retina XDR con opzione nanotexture (che costa 150 dollari/150 sterline/230 dollari australiani in più), che offre 1600 nit di luminosità HDR massima e 1000 nit per contenuti SDR. Sebbene questo display sia eccellente di per sé, nella nostra recensione del MacBook Pro M4 abbiamo definito il rivestimento nanotexture una "tecnologia trasformativa".

4. Il prezzo è identico a quello del modello M4

(Image credit: Apple)

Temevamo un leggero aumento del prezzo del MacBook Pro M5, ma fortunatamente tutte le versioni costano come prima, come si può vedere di seguito. Le uniche differenze riguardano gli extra opzionali; per esempio, ora è possibile acquistare una versione da 4 TB per 1000 $ / 1000 £ / 1500 AU$ aggiuntivi. Naturalmente, quel prezzo base può aumentare rapidamente una volta aggiunte memoria unificata aggiuntiva e altre caratteristiche...

Swipe to scroll horizontally Prezzi MacBook Pro M5 vs MacBook Pro M4 Row 0 - Cell 0 MacBook Pro M5 14 pollici MacBook Pro M4 14 pollici 16 GB di memoria unificata / 512 GB di archiviazione €1.949 €1.949 16 GB di memoria unificata / 1 TB di archiviazione €2.199 €2.199 24 GB di memoria unificata / 1 TB di archiviazione €2.449 €2.449

5. Puoi già prenotarlo

Se avete atteso per acquistare un MacBook Pro M5, potete già preordinarlo sull'Apple Store. Apple afferma che arriverà ai clienti a partire dal prossimo mercoledì 22 ottobre, quindi dovrete attendere solo una settimana se lo prenotate subito.

Dovresti comprarlo?

Chiaramente, si tratta di un aggiornamento relativamente minore per il MacBook Pro, ma rimane un'opzione molto interessante per i creativi che, con tutta certezza, darà filo da torcere ai modelli di fascia alta della nostra guida ai migliori laptop. Se dobbiate preordinarne uno o meno dipende dalla vostra situazione attuale. Se, come me, state lottando con un vecchio MacBook Pro con processore Intel i cui giorni sono contati, si profila senza dubbio come un acquisto molto solido, soprattutto se svolgete abitualmente attività basate sull'intelligenza artificiale, come l'editing di video o foto. Tuttavia, se avete già un MacBook Pro della serie M, o preferite opzioni più leggere come il MacBook Air, potrebbe valere la pena aspettare per un paio di ragioni. In primo luogo, i primi rumors sul MacBook Pro M6 suggeriscono che quel modello potrebbe essere un aggiornamento più importante, con un display OLED (forse anche con funzioni touch), un design più sottile e, naturalmente, chip M6 prodotti con il processo più piccolo da 2 nm. Inoltre, una roadmap Apple Mac trapelata di recente suggerisce che è probabile che avremo un aggiornamento del MacBook Air M5 da 13 e 15 pollici all'inizio del 2026. Naturalmente, al momento si tratta solo di rumors, ma è qualcosa da considerare se siete indecisi sul preordine del MacBook Pro M5. Decisioni, decisioni...

