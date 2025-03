Il nuovo MacBook Air M4 corregge un errore durato 25 anni

Il pulsante di silenziamento su Mac ora è sincronizzato con l'indicatore visivo sullo schermo

Le tastiere per MacBook e iPad hanno ricevuto un aggiornamento

È la prima modifica al design del pulsante dal lontano 1999

Apple ha presentato i nuovi MacBook Air per il 2025 all'inizio della settimana, introducendo non solo i nuovi chip M4, ma anche una correzione a un dettaglio della tastiera rimasto invariato dagli anni ‘90.

Come segnalato da iCulture (tramite MacRumors), il pulsante di silenziamento ora mostra un'icona con un piccolo altoparlante barrato. In precedenza, l’icona rappresentava solo un altoparlante, senza le onde sonore presenti sui tasti per regolare il volume.

Perché è rilevante? Se usate un Mac, avrete notato che premendo il tasto mute, sullo schermo compare proprio l’icona dell’altoparlante con la linea di sbarramento. Ora la tastiera rispecchia finalmente la grafica di macOS.

Non si tratta di un cambiamento epocale, ma questa piccola modifica porta coerenza visiva all’esperienza d’uso. Il design del vecchio pulsante di silenziamento era rimasto invariato fin dai tempi del PowerBook G3, lanciato nel lontano 1999.

Sembra buono

(Image credit: Apple)

Apple non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla modifica dell’icona, ma lo stesso aggiornamento è stato applicato anche al nuovo Magic Keyboard, fornito con l’iPad Air di settima generazione, equipaggiato con il chip M3.

Questo suggerisce che il nuovo design diventerà lo standard e sarà presente anche sulle tastiere dei futuri Mac. Il prossimo aggiornamento hardware atteso da Apple riguarda i MacBook Pro con chip M5, previsti entro la fine dell’anno.

Dai commenti all’articolo di MacRumors, sembra che questa discrepanza non abbia mai causato particolari problemi agli utenti. Tuttavia, considerando l’attenzione ai dettagli per cui Apple è famosa, è curioso che questa incoerenza grafica sia rimasta per così tanto tempo.

La nostra recensione completa del MacBook Air M4 è ancora in lavorazione, ma abbiamo già avuto modo di provarlo e, tra le novità, il nuovo colore Sky Blue è sicuramente quello che salta più all’occhio.