Apple pronta a lanciare il MacBook Air M4: indiscrezioni sui modelli da 13 e 15 pollici

Secondo nuove indiscrezioni, Apple potrebbe lanciare quest'anno il MacBook Air con il chip M4, nonostante l'attenzione sia rivolta all'atteso chip M5, previsto per un annuncio più avanti nel 2025.

Mark Gurman, noto per le sue previsioni accurate su Apple, ha rivelato che i modelli da 13 e 15 pollici del MacBook Air M4, con i nomi in codice J713 e J715, sarebbero già in produzione. Questo suggerisce un possibile lancio entro pochi mesi, completando così la gamma di dispositivi M4, dopo il MacBook Pro aggiornato dello scorso anno.

Se le previsioni di Gurman sono corrette, Apple potrebbe mantenere l'attuale MacBook Air M2 come opzione entry-level, offrendo i nuovi modelli M4 a prezzi simili a quelli dell'M3 (che attualmente partono da circa 1.099 euro). La mossa consentirebbe ad Apple di diversificare ulteriormente la sua gamma di prodotti, in attesa del più potente chip M5 previsto per fine anno.

Cosa significa questo per i MacBook M5?

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple potrebbe svelare i MacBook con il chip M5 entro la fine dell'anno, sebbene non ci siano grandi aspettative per una riprogettazione significativa, che sarebbe invece prevista per i futuri MacBook M6. Questo suggerisce che la vera rivoluzione nel design arriverà solo nel 2026.

Con le prestazioni già impressionanti offerte dalla linea di chip M4, ci si aspetta che l'M5 rappresenti un altro passo avanti significativo. Tra le possibili migliorie, una delle più attese è l'abbandono definitivo della configurazione base con 8 GB di memoria unificata, un limite che negli anni ha penalizzato il multitasking e l'esperienza di gioco. L'incremento minimo a 16 GB come standard dovrebbe finalmente soddisfare sia i creativi che i giocatori.

Per quanto riguarda il gaming, l'attuale GPU a 10 core del MacBook Air M3 ha dimostrato di poter gestire titoli di alto profilo, come Resident Evil 4 Remake e Cyberpunk 2077, anche se con alcune limitazioni. Con l'M5, Apple potrebbe puntare a migliorare ulteriormente il supporto per i giochi tripla A, consolidando il MacBook come una piattaforma di gioco più competitiva.

Anche se si dovrà attendere un anno per vedere il MacBook Pro OLED, chi non ha ancora effettuato l'aggiornamento a un modello M4 potrebbe trovare nei MacBook M5 un'opzione valida, soprattutto se Apple riesce a mantenere un equilibrio tra prestazioni, efficienza energetica e prezzo competitivo.