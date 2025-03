L’M3 MacBook Air è stato ufficialmente dismesso, ma l’M2 continua a vivere altrove

Di solito, quando Apple lancia nuovi dispositivi, i modelli precedenti subiscono un calo di prezzo o vengono rimossi dal mercato. Tuttavia, con la gamma Mac, in particolare i MacBook, le cose non sono sempre così lineari, soprattutto da quando è arrivato Apple Silicon.

Con l’introduzione dei nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M4, Apple ha deciso di interrompere la produzione dei MacBook Air da 13 e 15 pollici con M3. Prima del lancio, si ipotizzava che la versione da 13 pollici potesse restare in commercio, ma la strategia di ribasso dei prezzi ha portato alla sua eliminazione.

Inoltre, poiché il nuovo MacBook Air da 13 pollici con M4 ha un prezzo di partenza di 999 dollari negli Stati Uniti, Apple ha rimosso anche il MacBook Air con M2 dai suoi negozi, sia online che fisici.

La vera sorpresa, però, riguarda la distribuzione alternativa. Così come il MacBook Air con M1 è ancora acquistabile presso alcuni rivenditori come Walmart, anche il MacBook Air con M2 rimarrà disponibile tramite alcuni canali autorizzati in mercati selezionati, compresi gli Stati Uniti. Inoltre, verrà venduto a un prezzo inferiore rispetto al nuovo modello con M4.

Questo significa che è possibile acquistare un MacBook Air dal design moderno con le prestazioni del chip M2 e diverse funzionalità interessanti a un prezzo vantaggioso. L’unico compromesso è l’assenza della colorazione Sky Blue, ma sono comunque disponibili altre opzioni, come Space Gray.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, Amazon offre il MacBook Air da 13 pollici con chip M2, circa 16 GB di RAM e circa 256 GB di archiviazione SSD nella colorazione Midnight a circa 650 euro, con uno sconto di circa il 30% rispetto al prezzo originale di circa 930 euro. Inoltre, gli abbonati Prime possono usufruire della spedizione veloce gratuita.

Per chi preferisce le colorazioni Starlight o Space Gray, lo stesso modello è disponibile a circa 740 euro, con uno sconto meno significativo. La versione Silver, invece, ha un prezzo più alto, fissato a circa 860 euro, con una riduzione più contenuta di circa l’8%.

Apple non ha ancora confermato il prezzo ufficiale del MacBook Air con M2 attraverso questi canali alternativi, ma il caso del modello con M1 offre un buon riferimento. Da quando è diventato esclusivo per alcuni rivenditori, il suo prezzo di listino è stato fissato a circa 650 euro, ma viene spesso scontato ulteriormente. Attualmente, nella colorazione Silver, Space Gray o Gold, il modello con chip M1, circa 8 GB di RAM e circa 256 GB di archiviazione SSD è disponibile a circa 580 euro.

Per chi non ha necessità dell’ultimo chip Apple, della nuova colorazione Sky Blue o della fotocamera con tecnologia CenterStage, il MacBook Air con M2 è comunque un'opzione da considerare. Inoltre, nella configurazione attuale, è dotato di circa 16 GB di RAM, un netto miglioramento rispetto ai circa 8 GB della versione precedente.