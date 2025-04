Bruce Nesmith, senior game designer dell’originale The Elder Scrolls IV: Oblivion, ha condiviso le sue impressioni sul nuovo remaster sviluppato da Bethesda in collaborazione con Virtuos, esprimendo dubbi sull’adeguatezza del termine "remaster" per descrivere il progetto.

In un’intervista rilasciata a VideoGamer, Nesmith ha raccontato di aver lavorato per anni alla versione originale del gioco e di non essere stato informato del remaster fino alla diffusione del leak online. "Conoscevo in modo approfondito ogni scena mostrata, e sembravano straordinarie", ha commentato.

Il titolo è stato ricostruito con Unreal Engine 5 e presenta nuovi modelli dei personaggi, un sistema di illuminazione rinnovato, miglioramenti ambientali e una revisione delle meccaniche di gioco. Le modifiche sono tali che, secondo Nesmith, il termine “remaster” risulta riduttivo.

"Pensavo si trattasse solo di un aggiornamento delle texture", ha spiegato. "Ma rifare completamente le animazioni, il sistema di animazione, passare a Unreal Engine, modificare il sistema di progressione e l’interfaccia utente... significa intervenire su ogni aspetto del gioco. È un lavoro così esteso che, francamente, servirebbe un termine nuovo. Non sono sicuro che ‘remaster’ renda davvero l’idea."

Il gioco è stato pubblicato a sorpresa da Bethesda nel giorno stesso dell’annuncio e ha rapidamente superato i 190.000 giocatori simultanei su Steam. Di fronte a questo successo, Nesmith ha affermato di provare soprattutto orgoglio: "Un gioco a cui ho lavorato continua a generare interesse a distanza di 20 anni, al punto da giustificare l’enorme impegno profuso da Bethesda per ricostruirlo."

Secondo Nesmith, il termine più vicino per descrivere il risultato finale potrebbe essere "Oblivion 2.0".