ChatGPT Plus raddoppia i limiti: più messaggi per tutti con o3 e o4-mini

OpenAI ha aggiornato i limiti d’uso per gli utenti ChatGPT Plus, Team ed Enterprise, offrendo maggiore accesso ai suoi modelli più avanzati, tra cui ChatGPT-o3 e ChatGPT o4-mini.

Con un abbonamento attivo, è ora possibile utilizzare:

- 100 messaggi a settimana con il modello ChatGPT-o3

- 300 messaggi al giorno con il modello o4-mini

- 100 messaggi al giorno con o4-mini-high, versione ottimizzata per la programmazione

Secondo OpenAI, ChatGPT-o3 e o4-mini sono i modelli “più intelligenti e avanzati” disponibili finora e offrono accesso completo agli strumenti di ChatGPT, inclusa la possibilità di utilizzarli in modo agentico per compiti complessi e interattivi.

Questi modelli offrono l’accesso a strumenti avanzati, tra cui ricerca sul web, analisi di file tramite Python, ragionamento avanzato e quella che OpenAI definisce “reasoning with images”: la capacità di analizzare e persino generare immagini come parte del processo di ragionamento.

Durante i test, i modelli ChatGPT-o3 e o4-mini si sono distinti soprattutto per la velocità di risposta.

I nuovi limiti rappresentano un raddoppio rispetto ai precedenti per questi modelli, permettendo un utilizzo più esteso agli abbonati ChatGPT Plus, il cui costo è di 20 euro circa al mese.

(Image credit: Apple/OpenAI)

Come faccio a sapere quanto rimane?

Attualmente non è possibile visualizzare il numero esatto di messaggi rimanenti nella settimana per gli utenti ChatGPT Plus. Tuttavia, è possibile controllare in qualsiasi momento la data di reset del limite settimanale semplicemente passando il cursore sul nome del modello nel menu a tendina di selezione.

Una volta raggiunto il limite settimanale per un determinato modello, questo non sarà più selezionabile nel menu fino al successivo rinnovo del conteggio.

Qual è il prossimo passo di ChatGPT?

La prossima novità in arrivo da OpenAI sarà il modello o3-pro. In un aggiornamento alla pagina dedicata ai limiti d’uso, l’azienda ha dichiarato: “Ci aspettiamo di rilasciare OpenAI o3‑pro nelle prossime settimane, con supporto completo agli strumenti.” Attualmente, gli utenti Pro possono ancora utilizzare il modello o1-pro.

Sebbene questa novità non influenzi direttamente gli utenti di ChatGPT.com, i limiti di utilizzo aggiornati si applicano anche agli sviluppatori tramite API, che ora includono anche funzionalità di generazione di immagini.