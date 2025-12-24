ChatGPT Wrapped, il riassunto dell'anno più imbarazzante che avrete

ChatGPT ha lanciato un resoconto di fine anno chiamato "Your Year with ChatGPT".

La funzione è progettata per replicare l'esperienza di Spotify Wrapped, adattandola però alla cronologia delle conversazioni avvenute con ChatGPT.

Il riepilogo include premi personalizzati, poesie e illustrazioni in pixel art basate sulle chat del 2025.

ChatGPT è ufficialmente entrato a far parte della parata dei resoconti di fine anno che caratterizza ogni mese di dicembre, lanciando la propria versione di Spotify Wrapped: "Your Year with ChatGPT". Il riepilogo visualizza le interazioni dell'utente con il chatbot nel corso del 2025, mescolando statistiche e un pizzico di umorismo. La funzione è attualmente disponibile per gli utenti idonei negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Se avete mantenuto attive le funzioni di cronologia e memoria e avete interagito con l'assistente IA con sufficiente frequenza, avrete l'opportunità di scoprire che aspetto ha avuto il vostro anno visto "dall'altra parte".

Per accedere al servizio, potreste trovare un tasto dedicato direttamente nella homepage, oppure potrete attivarlo scrivendo il comando "/Your Year with ChatGPT" nel campo del prompt.

(Image credit: ChatGPT)

Your Year with ChatGPT non punta sull'eccesso, ma sfrutta abilmente le diverse potenzialità del chatbot. L'esperienza include una poesia personalizzata, un riconoscimento basato sulle interazioni e persino un archetipo della propria personalità da confrontare con quello degli altri utenti.

Ad esempio, io sono stato classificato come "Navigator", mentre tra le altre opzioni disponibili figurano "Creative Debugger" e "Visionary Voyager".

Le caratteristiche principali includono:

Poesie su misura: Versi creati ad hoc che riassumono il tono delle vostre sessioni.

Premi tematici: Riconoscimenti unici derivanti dalla frequenza e dalla tipologia di domande poste.

Profili utente: Archetipi che definiscono il modo in cui vi siete approcciati all'intelligenza artificiale.

Profili utente: Archetipi che definiscono il modo in cui vi siete approcciati all'intelligenza artificiale.

ChatGPT Wrapped

Sebbene il formato tragga chiaramente ispirazione da Spotify Wrapped, questa versione punta più sulla profilazione della personalità che su classifiche o confronti. ChatGPT propone alcuni dati percentuali interessanti: a quanto pare, rientro nel primo 0,7% degli utenti storici di ChatGPT e quest'anno ho inviato oltre 8.000 messaggi.

L'approccio emotivo, con personaggi stilizzati e immagini che illustrano, ad esempio, la frequenza con cui testate e confrontate i modelli IA, è geniale. L'esperienza funge da rappresentazione viscerale di quanto e come utilizziate ChatGPT, specialmente se non avete tenuto il conto di ogni singola conversazione. Potreste non ricordare quante volte avete chiesto di riassumere il verbale di una riunione, spiegare una sentenza della Corte Suprema o fare da dungeon master in un gioco di ruolo, ma il recap lo ricorda.

La documentazione di OpenAI sottolinea che si tratta di uno strumento opzionale che non attinge alle chat eliminate per generare il riepilogo. Si tratta di un netto contrasto con le esperienze guidate dai dati, decisamente più opache, di altre app. È il motivo per cui parodie come lo sketch "Uber Eats Wrapped" del Saturday Night Live hanno avuto tanto successo: nessuno vuole un algoritmo che dia l'impressione di sapere più del dovuto.

Tutto ciò suggerisce come OpenAI stia pensando al coinvolgimento futuro: meno come uno strumento, più come un compagno. "Your Year with ChatGPT" non si limita a chiedere come avete usato il modello, ma si interroga su che tipo di persona siate diventati utilizzandolo — una domanda più filosofica di quanto sembri, a cui difficilmente i grafici a barre possono rispondere. Proprio come Spotify, Duolingo o persino Google Maps, ChatGPT si sta posizionando come parte della vostra storia personale. Ma per quanto le vostre abitudini d'ascolto possano imbarazzarvi o la vostra "età musicale" possa farvi sentire vecchi, almeno Spotify non scrive una poesia su quanto siate ossessionati dal testare in anteprima ogni nuova funzione dell'intelligenza artificiale.