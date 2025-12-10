Sam Altman a Jimmy Fallon: l'IA è la "forza equilibratrice" di cui il mondo ha bisogno

Sam Altman è apparso al Tonight Show per sottolineare la crescita globale e l'impatto positivo di ChatGPT.

Ha definito l'IA una "forza equilibratrice" che fornisce strumenti potenti alle persone comuni.

Pur riconoscendo i rischi, Altman è rimasto ottimista riguardo al futuro dell'IA e alla responsabilità di OpenAI.

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha fatto una sorta di giro d'onore misto a moniti cautelativi questa settimana al Tonight Show, dicendo al conduttore Jimmy Fallon che l'ascesa folgorante di ChatGPT è stata una grande benedizione, ma che comporta anche alcuni "dolori della crescita".

Altman si è concentrato sull'ottimismo, anche se forse non su un cieco entusiasmo. Ha condiviso la sua convinzione che l'IA, in particolare i sistemi sviluppati da OpenAI, stia contribuendo a rimodellare la società in modi profondamente positivi. Ha paragonato l'ascesa di ChatGPT alla diffusione globale dello smartphone.

"Penso che la tecnologia abbia molti lati negativi, ma anche molti lati positivi. E uno dei lati positivi è che è in molti modi una sorta di forza equilibratrice", ha detto Altman. "La persona più ricca e potente del mondo ha ricevuto lo stesso pezzo di hardware che hanno ricevuto, sai, miliardi di altre persone. E penso che l'IA stia spingendo nella stessa direzione."

Sam Altman Says Technology Is the Greatest Equalizing Force in Society | The Tonight Show - YouTube Watch On

Sebbene sia uno degli architetti dell'attuale boom dell'IA, Altman non è necessariamente un volto noto al pubblico televisivo generalista. Tuttavia, ha voluto cambiare questa percezione presentando di persona la sua tesi a favore dell'IA a Fallon, spiegando che oltre 800 milioni di persone utilizzano ChatGPT ogni settimana.

"È una tecnologia di tre anni", ha aggiunto. "Nessun'altra tecnologia è mai stata... adottata dal mondo così velocemente. È una cosa davvero general-purpose."

Per Altman, questa rapidità significa che le persone stanno votando con il loro tempo e la loro fiducia. Stanno usando ChatGPT non come una novità, ma come uno strumento per ogni tipo di attività nella loro vita. L'IA li sta aiutando a scrivere curriculum, programmare software, generare piani di viaggio e gestire la loro quotidianità.

Egli vede l'IA, specialmente come implementata in ChatGPT, come una distribuzione di potere, non una sua concentrazione. Sì, OpenAI è supportata da Microsoft e armata di miliardi in potenza di calcolo cloud. Ma l'output, ha sostenuto, è condiviso.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

AI all over

In particolare, Altman non è arrivato sul palco di Fallon per fare un annuncio o presentare un prodotto, nonostante le voci di rilascio di GPT-5.2 questa settimana. Non avere nulla da promuovere suggerisce che voglia solo convincere le persone che ChatGPT e l'IA nel suo insieme sono innovazioni utili.

Altman non ha comunque ignorato le complicazioni dell'IA durante la sua intervista.

"Una delle cose che mi preoccupano," ha ammesso, "è semplicemente il tasso di cambiamento che sta avvenendo nel mondo in questo momento". Ma vuole che le persone si adattino, dicano la loro, costruiscano delle "barriere protettive" (guardrail). "Potrebbe capitare di sbagliare in questo senso."

A un livello superficiale, Altman ha presentato un caso eloquente, sebbene non fosse il contesto adatto per esplorare le questioni più grandi che circondano il modo in cui gli strumenti di IA vengono sviluppati e utilizzati. Non c'è stato spazio per discutere problemi di privacy, proprietà e uso dei contenuti, o le risorse dedicate all'IA e il destino economico potenzialmente pericoloso della tecnologia.

La visita di Altman al late-night show non è stata appariscente, ma la sua visione dell'IA come un equalizzatore utopico è certamente suggestiva. Se questo si tradurrà in successo a lungo termine potrebbe dipendere da ciò che farà dopo.