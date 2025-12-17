Le immagini di ChatGPT ricevono un importante aggiornamento: ecco come potrebbe cambiare il nostro modo di creare

OpenAI ha lanciato all'interno di ChatGPT un modello di immagini più veloce e intelligente chiamato GPT Image 1.5

Il nuovo strumento consente agli utenti di apportare modifiche dettagliate e accurate alle foto e di creare elementi visivi personalizzati dai prompt

La nuova scheda Immagini aggiunge preset e filtri senza la necessità di prompt scritti

OpenAI ha aggiornato e potenziato le capacità di generazione di immagini IA di ChatGPT. Il miglioramento arriva poco dopo il rilascio del modello ChatGPT-5.2 per tutte le altre funzioni offerte dal chatbot IA. Il nuovo modello GPT Image 1.5 è fino a quattro volte più veloce del suo predecessore ed è progettato per essere più efficace nell'editing e più affidabile nel seguire le istruzioni.

Nel suo annuncio, OpenAI ha presentato il nuovo ChatGPT Images come un serio strumento creativo, con risultati di livello professionale. Pur con tutti gli avvertimenti sui limiti dei generatori di immagini IA, è un po' come uno studio di produzione visiva ad alta potenza, leggermente imperfetto ma gestito da qualcuno che comprende il linguaggio comune, così da non dover armeggiare con cursori e livelli.

Il nuovo modello porta con sé anche alcune modifiche a ChatGPT. Ora è presente una scheda dedicata "Immagini" all'interno di ChatGPT che funge da hub per la creazione di immagini, con filtri predefiniti e opzioni curate basate sulle tendenze attuali. Ci sono anche dei modelli che consentono di generare o modificare immagini senza nemmeno digitare un prompt. È possibile cliccare su "layout di rivista retrò" o "food styling futuristico" e vedere il risultato senza dover elaborare la formulazione migliore per un prompt, come parte degli sforzi di OpenAI per rendere lo strumento il più accessibile possibile.

Ci sono anche molti altri sottili miglioramenti nel nuovo modello. Può produrre testi più densi senza scadere nel non-senso, mostrare una folla di piccoli volti senza produrre troppi elementi anomali e può tenere traccia degli elementi attraverso modifiche multiple, in modo da poter cambiare un aspetto di un'immagine senza che l'IA decida di stravolgere altre parti. I modelli passati venivano facilmente confusi da modifiche a catena o istruzioni sovrapposte.

L'aggiornamento permette inoltre di combinare e trasformare meglio le immagini. È possibile chiedere di fondere stili, spostare un aspetto di un'immagine in un'altra o rimuovere tutto tranne un singolo componente e spostarlo in un nuovo scenario. Inoltre, non bisogna più preoccuparsi troppo che lo spazio tra persone o oggetti venga confuso.

Miglioramento delle immagini IA

Tuttavia, non è perfetto. Alcuni risultati mancano il bersaglio. Occasionalmente, il modello interpreta male una frase o renderizza qualcosa in modo troppo letterale. Ma la differenza ora è che quei momenti sembrano eccezioni piuttosto che la norma. O almeno questo è quanto afferma OpenAI.

C'è dell'altro oltre a ciò che si può fare con il modello di OpenAI. Adobe ha recentemente rivelato che sta integrando Photoshop e Acrobat all'interno di ChatGPT. Ciò significa che ci stiamo avvicinando a un futuro in cui più piattaforme di editing convivono fianco a fianco. Potreste chiedere a ChatGPT di progettare un poster e poi passare a Photoshop per rifinirlo, senza mai lasciare la stessa finestra.

ChatGPT non manca di concorrenza nel campo delle immagini IA da parte di realtà come Google Gemini e Midjourney, ma l'accesso immediato a ChatGPT Images significa che potreste rivolgervi ad esso per produrre elementi come una foto profilo migliore per LinkedIn prima ancora di aprire specificamente Midjourney.

L'interpretazione più positiva del potenziamento di ChatGPT Images è che un ulteriore livello di creatività visiva di alta qualità non sia più precluso dalla mancanza di competenze tecniche o da software costosi. Ma questo porta con sé tutti gli avvertimenti e le incertezze su quanta parte di ciò che ChatGPT produce sia semplicemente contenuto rimescolato, raccolto senza consenso da artisti umani, per non parlare di quanto il suo utilizzo sottragga opportunità ai professionisti del settore. Per quanto i risultati possano essere divertenti e impressionanti, ciò significa comunque che gli utenti devono decidere cosa significhi esattamente "creare" qualcosa, in primo luogo.