ChatGPT 5.2 è arrivato, ecco 3 cose da sapere

OpenAI ha rilasciato il suo nuovo modello GPT-5.2 (un paio di giorni dopo quanto previsto) e ChatGPT 5.2 è stato lanciato in parallelo. Il nuovo modello arriva relativamente presto dopo ChatGPT-5.1, ma mentre l'ultimo aggiornamento mirava a ripristinare il fascino e la personalità che molti ritenevano assenti in ChatGPT-5, l'ultima release si concentra su obiettivi più "ascetici".

OpenAI presenta GPT-5.2 come un modello in grado di spiegarsi meglio, lavorare in modo più affidabile e gestire compiti lunghi, complicati e persino disordinati. Tuttavia, OpenAI sa che la persona media non si interessa ai grafici di benchmark o ai documenti accademici che decantano le nuove capacità del modello. Per questo, l'azienda sta incoraggiando gli utenti a considerare i grandi miglioramenti tecnici come una porta d'accesso all'utilità quotidiana.

Come il suo predecessore, ChatGPT-5.2 è disponibile in tre varianti che aumentano in dimensioni e potenziale di abilità: Instant, Thinking e Pro.

Poiché l'IA generativa si è trasformata da novità sperimentale ad abitudine quotidiana, le persone si affidano a ChatGPT per ogni tipo di esigenza accademica e professionale, incluse molte che nessuno in OpenAI aveva previsto. ChatGPT-5.2 è stato costruito per resistere a tale carico, quindi ecco cosa c'è da sapere sull'ultima esperienza.

GPT-5.2 is here! Available today in ChatGPT and the API.It is the smartest generally-available model in the world, and in particular is good at doing real-world knowledge work tasks.December 11, 2025

Pensare chiaramente

(Image credit: Getty Images / Surasak Suwanmake)

OpenAI ha mostrato test che dimostrano come GPT-5.2 si comporti a un livello pari o superiore a quello degli esperti umani in un'ampia gamma di attività che coinvolgono grandi quantità di informazioni, un primato per i modelli di OpenAI. Sulla valutazione GDPval, che testa 44 diverse categorie di lavoro professionale dalla finanza al diritto alla consulenza, GPT-5.2 Thinking supera o pareggia gli esperti di alto livello in quasi tre quarti dei compiti, come la creazione di fogli di calcolo e presentazioni, oltre ad analisi più complesse.

Il cambiamento più significativo è la capacità del modello di coordinare il ragionamento multi-step. GPT-5.2 Thinking può prendere una domanda complicata, scomporla in parti, pianificare il percorso attraverso il problema e fornire una risposta che riflette una catena di pensiero coerente. Non sta semplicemente prevedendo la frase successiva plausibile, ma il prossimo plausibile progetto di più giorni.

Potreste notare questa caratteristica quando ChatGPT spiega un concetto in modo più chiaro di quanto ci si aspetterebbe, o quando rimane in carreggiata durante una conversazione lunga, o semplicemente quando offre una logica passo-passo che rimane effettivamente coerente.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Più memoria

Il ragionamento più chiaro si lega all'aggiornamento della memoria offerto da GPT-5.2. OpenAI afferma che GPT-5.2 Thinking raggiunge una precisione quasi perfetta nel tracciare le informazioni su centinaia di migliaia di parole. È possibile caricare un'intera cartella di progetto, un lungo rapporto, un contratto legale, un articolo scientifico o trascrizioni estese in ChatGPT, e invece di perdere il filo a metà, il modello tiene traccia dei dettagli e tratta l'intero contenuto come interconnesso.

Se siete studenti, potete caricare letture multiple e chiedere un'analisi comparativa, oppure inserire i rapporti finanziari di una piccola azienda e chiedere trend o suggerimenti strategici. Il modello può gestire il tipo di contesto multi-file che sopraffaceva le versioni precedenti.

L'aggiornamento della memoria si estende anche alla sua vision. ChatGPT-5.2 è molto più bravo a comprendere grafici, diagrammi e software. È anche in grado di distinguere meglio i dettagli in immagini sfocate o complesse. La memoria più lunga di solito non è la funzionalità di punta che entusiasma le persone, ma potrebbe essere un fattore decisivo nel modo in cui il pubblico percepirà ChatGPT-5.2.

Più affidabile

(Image credit: Shutterstock)

Il terzo miglioramento che definisce ChatGPT-5.2 è l'affidabilità. Le allucinazioni sono molto più rare con GPT-5.2 che con GPT-5.1, con un calo del 30%, secondo OpenAI. Gli errori capitano ancora, ma non dovrete dedicare tanto tempo a controllarli e correggerli.

La maggiore affidabilità è evidente anche nel modo in cui utilizza gli strumenti. OpenAI ha citato l'esempio di uno scenario complesso di servizio clienti che coinvolgeva un volo in ritardo, coincidenze perse, un pernottamento inatteso e richieste di posti speciali per motivi medici. GPT-5.2 è riuscito a riprenotare il viaggiatore con il posto giusto e a fargli ottenere un risarcimento, mentre GPT-5.1 si era "bloccato" a metà.

Un modello ChatGPT che ha meno probabilità di deragliare durante una chat è un modello che le persone apprezzeranno e di cui si fideranno di più, ma OpenAI si è anche impegnata a rendere GPT-5.2 più affidabile come partner di conversazione sicuro. ChatGPT-5.2 risponderà in modo più appropriato quando si discuterà di argomenti come la salute mentale e il turbamento emotivo, con suggerimenti migliori e più di supporto.

ChatGPT-5.2 sarà implementato gradualmente su tutti gli abbonamenti ChatGPT Plus, Pro, Go, Business ed Enterprise. L'accesso a GPT-5.1 terminerà tra tre mesi, per chiunque utilizzi molto gli strumenti di intelligenza artificiale. L'ultimo modello sembrerà probabilmente atteso da tempo come partner di conversazione AI in grado di simulare meglio la riflessione. ChatGPT-5.2 non è appariscente, ma le persone che desiderano un'IA che pensi con la stessa attenzione con cui parla saranno probabilmente soddisfatte.