Microsoft Edge vuole mettere Copilot al centro della scena (ma potrebbe non essere una cattiva idea)

Microsoft Edge integra già l’assistente IA Copilot, ma nelle versioni di test più recenti sta assumendo un ruolo centrale all’interno della pagina Nuova Scheda (New Tab Page, o NTP). La novità è emersa nel canale Canary, la versione sperimentale più avanzata del browser, e richiede l’attivazione manuale di alcune funzionalità sperimentali.

Attualmente, nella versione stabile di Edge, la NTP presenta un campo centrale per le ricerche Bing e, facoltativamente, un feed informativo basato su contenuti di MSN. Gli utenti possono personalizzare l’interfaccia riducendo o espandendo la visibilità del feed.

Nel nuovo layout in fase di test, tutto ciò viene sostituito da un prompt centrale per Copilot, attraverso il quale è possibile digitare una ricerca tradizionale oppure interagire direttamente con l’assistente IA, come già avviene nel pannello laterale di Edge o tramite Copilot in Windows.

Sotto il prompt sono presenti pulsanti rapidi per avviare azioni comuni, come “scrivere una bozza” o “scoprire qualcosa di nuovo”. Inoltre, un menu a tendina consente di selezionare il comportamento della NTP:

- Default: una combinazione tra suggerimenti di ricerca e risposte AI, con Edge che sceglie dinamicamente il tipo di risposta in base all’input.

- Search and Navigate: modalità più tradizionale, focalizzata sulla ricerca web senza intervento dell’IA.

- Chat: esperienza conversazionale completa con Copilot.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Questa nuova impostazione mira a offrire agli utenti un controllo flessibile su come interagire con il browser, combinando funzioni di ricerca classiche con strumenti avanzati basati su intelligenza artificiale.

(Image credit: Windows Latest / Microsoft)

Analisi: Più IA, ma più snella (per ora)

È importante precisare che queste modifiche alla Nuova Scheda (NTP) di Microsoft Edge non sono ancora ufficialmente in fase di test: si trovano attualmente in una fase iniziale di sviluppo, in preparazione per il canale Canary. Alcune funzioni, come la modalità Chat, non sono ancora operative e attualmente restituiscono semplicemente risultati di ricerca tramite Bing. Anche i pulsanti rapidi, come quello per scrivere una bozza, non risultano ancora funzionanti. In sostanza, si tratta di un’idea embrionale, soggetta a cambiamenti prima di essere distribuita anche agli utenti tester.

Nonostante ciò, è chiara la direzione intrapresa da Microsoft. La nuova impostazione della pagina Nuova Scheda appare più ordinata, con un'interfaccia semplificata che elimina il feed di contenuti MSN, spesso considerato superfluo da molti utenti.

Alcuni osservatori potrebbero interpretare questo aggiornamento come un ulteriore tentativo di Microsoft di integrare e promuovere Copilot e le funzionalità basate su IA. Tuttavia, va riconosciuto che è possibile disattivare le risposte AI, selezionando l’opzione dedicata alla sola ricerca web. Se l’eliminazione del contenuto promozionale di MSN è una conseguenza di questa integrazione, per molti potrebbe rappresentare un compromesso accettabile.

Detto ciò, Windows Latest segnala che Microsoft sta testando l’integrazione di contenuti MSN personalizzati anche all’interno di Copilot su Android. È quindi plausibile che, in futuro, parte di questi contenuti venga reintrodotta attraverso il box Copilot nella NTP aggiornata. Sebbene la configurazione finale non sia ancora definita, è improbabile che Microsoft rinunci completamente alla promozione del proprio ecosistema editoriale.