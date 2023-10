YouTube ti blocca se ci tieni troppo alla tua privacy

Gli utenti di Microsoft Edge che utilizzano impostazioni di privacy online più rigide hanno scoperto che Google blocca loro la visualizzazione dei video di YouTube, almeno in alcuni casi.

Per fare un rapido punto della situazione, all'inizio di quest'anno Google ha iniziato a sperimentare il blocco degli utenti che utilizzavano ad-blocker. Come abbiamo visto all'epoca, se si utilizzava un ad-blocker, YouTube era in grado di rilevarlo e di rifiutarsi di mostrare i contenuti fino a quando non veniva disattivato.

Come riferisce Windows Latest, sembra che questo accada ora ad alcuni utenti di Edge che hanno scelto l'opzione con la funzione di prevenzione del tracciamento del browser, che blocca i tracker e garantisce che le pubblicità abbiano un livello minimo di personalizzazione. (In altre parole, limita i dati personali che Google può estrapolare dal browser per offrire annunci più mirati).

Il sito ha osservato personalmente questo comportamento e ha fatto notare che, se interessati, gli utenti di Edge dovranno passare dall'impostazione più severa alla modalità intermedia per la protezione dal tracciamento.

Cosa sta facendo Google?

Sembra quindi che Google abbia deciso che questa particolare scelta di privacy su Edge interferisca troppo con il suo lavoro pubblicitario su YouTube, e che quindi debba essere trattata di conseguenza, proprio come un ad blocker.

Google naturalmente sosterrà che coloro che guardano YouTube gratuitamente devono offrire qualcosa in termini di monetizzazione per l'azienda e che, se non vogliono gli annunci, devono abbonarsi a YouTube Premium (che purtroppo ha subito un aumento di prezzo non molto tempo fa).

Secondo il report, però, non tutti coloro che utilizzano Edge sembrano essere interessati, quindi è possibile che Google stia ancora facendo dei test.