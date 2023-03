Spiacente, Microsoft: nemmeno una pubblicità a tutta pagina convincerà le persone a usare Edge

Microsoft ha messo in campo una mossa parecchio aggressiva per convincerci a usare il suo browser Edge.

Come riportato da Neowin , dopo l'aggiornamento del browser, Microsoft Edge vi propone un annuncio a tutta pagina che recita: "Bentornato, abbiamo nuove cose da esplorare". E poiché la pagina occupa la barra del titolo, non è nemmeno possibile uscire da essa cliccando sulla X. Per andare avanti è necessario fare clic sul pulsante "Inizia" in fondo alla pagina.

Da lì si accede a un'altra pagina, che è un'altra pubblicità a schermo intero di Edge che cerca di convincere l'utente a farne il browser predefinito. Questa volta è possibile deselezionare la casella in basso che indica "Usa le impostazioni del browser consigliate da Microsoft", quindi fare clic sulla casella "Salva e continua" sotto di essa.

Dopo di che, si raggiunge finalmente la pagina che ringrazia per l'aggiornamento di Edge alla versione più recente, con la preoccupazione che l'intero processo potrebbe verificarsi dopo ogni aggiornamento invece che dopo una nuova installazione o il primo avvio del sistema operativo. È possibile che la frequenza di questo processo sia errata, ma è difficile dirlo visti i precedenti di Microsoft in materia.

Ovviamente - e Microsoft lo sa benissimo - saranno parecchi quelli che accetteranno senza pensarci, pur di levarsi questa seccatura dai piedi il più velocemente possibile. E così saranno moltissimi quelli che imposteranno Microsoft Edge come browser predefinito, e Bing come motore di ricerca predefinito.

Poi, ovviamente, alcuni di questi faranno il possibile per tornare indietro e recuperare il loro browser e Google. Ma tanti altri continueranno a usare Edge. Ed è su questi che Microsoft, forse, fa affidamento per aumentare il numero di utenti.

Una strategia piuttosto triste, oltre che eticamente discutibile. Ed è un vero peccato.

Microsoft deve fare meglio

Un peccato, sì, perché Microsoft Edge non è niente male come browser. È molto veloce (più veloce di Chrome in effetti, in molti casi), supporta le estensioni di Chrome, ha molte funzioni aggiuntive. Di recente, Microsoft ha anche integrato ChatGPT in Bing - una funzione non disponibile per tutti, e a dire il vero non è proprio un'esclusiva di Edge, visto che volendo si può visitare bing.com anche con altri browser.

La cosa più importante, nel confronto tra Microsoft Edge e Google Chrome è che il browser di Microsoft consuma parecchia meno RAM. E scusate se è poco.

Tuttavia, cercare di allontanare le persone da Chrome è un'impresa ardua, soprattutto se si considera l'attuale quota di mercato di quest'ultimo browser. Sicuramente la frustrazione di Microsoft è più che comprensibile: hanno tra le mani un prodotto eccellente, forse il migliore della categoria, ma la gente proprio non vuole saperne di cambiare. Una tremenda seccatura, non c'è dubbio.

Edge infatti ha molti altri meriti al di fuori delle sue prestazioni spesso superiori, come le funzioni di shopping online, l'eccellente funzione Collezioni, le sue funzioni di accessibilità, tra cui Read aloud, e il suo layout esteticamente molto gradevole. Per non parlare della funzione Video Super Resolution (VSR), che consente di migliorare i video online a bassa risoluzione (ce ne sono ancora alcuni, fidatevi), e dello strumento ChatGPT.

Quindi, invece di inserire fastidiosi annunci a tutta pagina, preferiremmo da Microsoft un qualche altro tipo di promozione. Qualcosa che, magari, ne metta in risalto le molte qualità.