Recensione Acer Swift Edge

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Acer Swift Edge: in breve

Ci troviamo spesso a confrontare prodotti di nuova generazione con i loro predecessori, ma Acer Swift Edge è in realtà un portatile completamente nuovo, che entra a far parte della gamma Swift dell'azienda taiwanese.

Il nuovo notebook porta a un nuovo livello gli standard top di gamma a cui Acer di aveva abituati, ed è chiaramente pensato per competere in maniera diretta con i MacBook di Apple, da sempre considerati per molti versi il riferimento principale per quanto riguarda i portatili.

Acer non ha dichiarato apertamente la tipologia dei materiali, ma la costruzione parla chiaro: la scocca è ultrasottile e realizzata in una lega di alluminio rinforzata, il che consente di ridurre il peso rispetto ai precedenti Swift, senza sacrificare la capienza della batteria. Il tutto è completato da uno splendido display OLED 4K da 16 pollici e da una potente CPU AMD Ryzen della serie 6000. A un certo punto dello sviluppo, Acer stava anche pensando di chiamarlo con il nome "Swift Air", il che oltre a suonare abbastanza familiare, conferma definitivamente l'obiettivo concorrenziale di questo dispositivo.

(Image credit: Future)

Esattamente come per i MacBook di Apple, Swift Edge non si rivolge a una nicchia di potenziali clienti. Sul suo sito web, Acer indica che è "progettato per la produttività, la creatività e la sicurezza": un'affermazione volutamente ampia che mette in risalto la flessibilità dell'Edge e il suo design molto elegante, pensato per soddisfare qualsiasi tipologia di utente.

La straordinaria riproduzione dei colori e il contrasto dello schermo OLED lo rendono ideale per attività che riguardano la fotografica, mentre se avete bisogno di potenza computazionale pura, i 32 GB di memoria RAM e il Ryzen 7 6800U vi verranno in aiuto. Chi invece fa spesso uso di videoconferenze, può servirsi della webcam da 1080p, con riduzione del rumore di fondo IA.

Il display da 16 pollici rimanda subito al MacBook Pro dotato di uno schermo dalle dimensioni analoghe. Risulta al tempo stesso più grande della maggior parte degli Ultrabook: solo pochi portatili con quella certificazione ha uno schermo più grande, mentre il resto si ferma a 15,6 pollici.

Nonostante gli immancabili difetti (tra cui un'autonomia appena sufficiente e un layout della tastiera alquanto strano), Acer Swift Edge si fa apprezzare. È senza dubbio un ottimo risultato per l'azienda, che ne migliorerà sicuramente il design in un prossimo modello, e non vediamo l'ora di vedere come lo farà.

(Image credit: Future)

Acer Swift Edge: Prezzo e disponibilità

La versione da noi recensita ha un prezzo di 1599€

La disponibilità è al momento molto limitata

Il prodotto non risulta ancora presente nel negozio ufficiale Acer

Acer Swift Edge carateristiche Le specifiche del modello di Acer Swift Edge inviato a TechRadar per la recensione: CPU: AMD Ryzen 7 6800U

Grafica: Integrata AMD Radeon

RAM: 32GB LPDDR5

Schermo: 16 pollici, 3840x2400, 16:10, 60Hz, OLED

Archiviazione: 1TB PCIe SSD

Porte: 2x USB-C 4, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.1, jack audio combo

Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Webcam: 1080p IR

Peso: 1.17 kg

Dimensioni: 1.4 x 35.7 x 24.2 cm

Acer Swift Edge è acquistabile in Italia presso il negozio online ufficiale dell'azienda, al prezzo di 1.599€. Attualmente, tuttavia, la disponibilità è veramente scarsa ed è quasi impossibile trovarlo presso altri negozi.

Nonostante il costo sia particolarmente alto non sembra particolarmente esoso, se paragonato al ben più costoso MacBook Pro da 16 pollici di Apple, venduto a partire da ben 3.099€.

Quello dell'Edge rimane però un prezzo molto elevato, non accessibile a tutti. Tuttavia, non possiamo negare che il rapporto qualità/prezzo sia ottimo, dall'elegante chassis all'incredibile schermo e al buon assortimento di porte. Prendendo inoltre spunto, ancora una volta, da Apple, apprezziamo anche come Acer abbia deciso di realizzare un solo modello (almeno per la versione iniziale), senza perdersi troppo in decine di varianti difficili da distinguere tra loro e che, spesso e volentieri, disorientano l'acquisto.

Voto: 4.5 / 5

(Image credit: Future)

Migliori offerte Acer Swift Edge di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) No price information (Si apre in una nuova scheda) Vedi Amazon (Si apre in una nuova scheda)

Acer Swift Edge: Design

(Image credit: Future)

Scocca elegante e resistente

Trackpad ampio e reattivo

Tastiera troppo piccola

Quando abbiamo visto per la prima volta questo portatile alla conferenza stampa di Acer, siamo da subito rimasti incuriositi. Swift Edge è un portatile da 16 pollici ultraleggero che arriva a pesare meno del MacBook Air da 13,3. La sensazione di leggerezza che si prova sollevandolo è incredibile, quasi come se avessimo in mano un tovagliolo.

Nonostante il design sottile e leggero, però, lo chassis in metallo è incredibilmente resistente e non raccoglie le impronte digitali come temevamo. L'unità da noi recensita ha una finitura nera lucida, ma è disponibile anche una versione bianca perlata molto accattivante. Entrambe hanno un aspetto gradevole, con il logo Acer argentato in rilievo nella parte inferiore del coperchio.

(Image credit: Future)

Aprendo il notebook però, si iniziano a notare quegli inevitabili difetti che però fanno storcere il naso. Tanto per cominciare, la cerniera non sembra particolarmente robusta, facendo oscillare il portatile un po' troppo per i nostri gusti. Ma a lasciare l'amaro in bocca è la tastiera, veramente troppo piccola! La dimensione del dispositivo rende a disposizione un ampio spazio nella parte inferiore dello Swift Edge, ma nonostante ciò, Acer ha preso la cattiva decisione di inserire una tastiera senza tastierino numerico, nonostante lo spazio disponibile da entrambi i lati. Probabilmente qui si è voluti inseguire a tutti i costi Apple.

Quello che lascia perplessi è che gli spazi laterali sono praticamente inutilizzati. Alcuni produttori li utilizzano per posizionare gli altoparlanti, ma su Swift Edge questi si trovano sopra la tastiera. Le dimensioni poco comode di alcuni tasti richiedono in questo modo un certo periodo di adattamento, qualcosa che si fa particolarmente sentire nel caso si utilizzi il portatile per il lavoro.

Fortunatamente, il trackpad è tutt'altra cosa. In questo caso abbiamo a disposizione un ampio rettangolo, il quale offre anche un'eccellente reattività e clic piacevolmente tattili. Il materiale vetroso permette alle dita di scivolare agilmente sulla superficie ed è anche presente il medesimo rivestimento antimicrobico già utilizzato in altri portatili Acer.

Design: 4 / 5

Acer Swift Edge: Caratteristiche

(Image credit: Future)

Splendido display OLED 4K

Colmo di porte (anche se manca la Thunderbolt 4)

Il webcam e il microfono sono ottimi, ma le casse non sono eccezionali

La prima cosa che colpisce di Acer Swift Edge è il suo schermo, veramente pochi portatili hanno una dotazione simile per competervi: il pannello, di tipologia OLED, ha una risoluzione 4K (tecnicamente appena superiore al 4K per via dell'aspect ratio 16:10, particolarmente pensato per la produttività), una copertura cromatica DCI-P3 del 100%, il pieno supporto all'HDR e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1, oltre alla certificazione TÜV Rheinland Eyesafe Display, il che si traduce in una calibrazione che garantisce un minor affaticamento degli occhi e, al tempo stesso, di preservare l'ottima densità dei colori.

Con queste caratteristiche, il display di Acer Swift Edge è uno dei migliori mai visto finora su un portatile. I colori sono incredibilmente vividi, i neri sono profondi e nitidi e la luminosità complessiva è eccellente per l'utilizzo in qualsiasi condizione ambientale.

(Image credit: Future)

Oltre lo schermo, è anche presente una solida quantità di porte, nonostante la scocca sottile; nello specifico due USB Tipo-C e due USB Tipo-A, per unità esterne e dispositivi, e una HDMI per il collegamento a monitor secondari. Non c'è il supporto Thunderbolt 4, il che è un po' un peccato, anche se la maggior parte degli utenti non ne sentirà la mancanza.

Per quanto riguarda la connettività non manca il WiFi 6GHz 6E, insieme al Bluetooth 5.2, entrambi punti fermi di qualsiasi attuale ultrabook top di gamma attuale. È presente anche un sensore di impronte digitali per una maggiore sicurezza durante l'accesso.

Per chi utilizza spesso il portatile per le videoconferenze non manca la webcam FHD, con scanner IR integrato per il riconoscimento facciale tramite Windows Hello. Il microfono ha anche la tecnologia "PurifiedVoice" di Acer, per eliminare i rumori di fondo dall'input audio con l'ausilio dell'IA. Gli altoparlanti non risultano tuttavia all'altezza del resto: non sono certamente terribili, ma la chiarezza dell'audio al massimo del volume non ci ha impressionato. Vanno comunque bene per guardare contenuti multimediali video e in streaming, ma non aspettatevi un'esperienza musicale di alto livello.

Caratteristiche: 4 / 5

(Image credit: Future)

Acer Swift Edge: Prestazioni

Superato, ma solo marginalmente, dai nuovi portatili di Intel e Apple

Prestazioni generalmente ottime

Le ventole sono a volte rumorose

Benchmark Le prestazioni di Acer Swift Edge nei nostri test: 3DMark Night Raid: 21,671; Fire Strike: 5,626; Time Spy: 2,233

Cinebench R20 multi-core: 4,052

GeekBench 5: 1,504 (single-core); 7,743 (multi-core)

PCMark 10 (Modern Office): 6,498

PCMark 10 (Battery life test): 8 ore e 43 minuti

TechRadar Battery Life Test: 9 ore e 39 minuti

Total War: Warhammer III (1200p, Ultra): 19 fps; (1200p, Low): 33 fps

Cyberpunk 2077 (1200p, Ultra): 18 fps; (1200p, Low): 34 fps

Dirt 5 (1200p, Ultra): 20 fps; (1200p, Low): 40 fps

Ci piacerebbe dire che Acer Swift Edge ci ha stupito con le sue prestazioni, ma la CPU AMD Ryzen 6800U che equipaggia questo portatile non è all'altezza delle ultime offerte di Intel e Apple.

Questo non vuol dire naturalmente che sia scadente: per il lavoro di tutti i giorni, l'Edge ci è sembrato veloce e reattivo, sia che stessimo guardando video o rispondendo a e-mail. L'SSD da 1 TB è velocissima, quindi trasferire file di grandi dimensioni è stata un'operazione rapida e non abbiamo notato colli di bottiglia da parte di nessun altro componente.

Sia sui carichi di lavoro sintetici single-core e multi-core, Acer Swift Edge si è dimostrato leggermente inferiore rispetto ai notebook con processori come l'M2 di Apple o il Core i7 di 12a generazione di Intel. Si tratta di prestazioni decisamente ragionevoli, considerato il prezzo, ma è comunque un fattore da tenere a mente nel caso cercaste di ottenere delle performance elevate.

La grafica integrata Radeon presente sul Ryzen 6800U fa il suo lavoro abbastanza bene, ma non aspettatevi di poter svolgere attività pesanti come l'editing: in tal caso è meglio optare per una soluzione con una scheda video dedicata (oppure uno degli ultimi MacBook Pro).

A parte ciò, siamo rimasti relativamente colpiti dalle prestazioni grafiche della Radeon nei giochi: è possibile giocare la maggior parte dei moderni titoli a più di 30 fps, a patto di abbassare la risoluzione a FHD (tecnicamente 1200p, per via dell'aspect ratio del display) e di ridurre le impostazioni grafiche. Non riesce ovviamente a competere con i più potenti portatili da gioco, ma Swift Edge se la cava benissimo nelle partite occasionali.

L'unica critica che rivolgiamo è alle ventole, a volte un po' rumorose. Nonostante non siano sempre attive, la scocca sottile fa si che queste entrino in funzione a un certo regime nelle attività più impegnative, per via degli spazi ridotti all'interno, producendo un fruscio abbastanza percepibile.

Prestazioni: 4 / 5

(Image credit: Future)

Acer Swift Edge: Autonomia

Non supera le 10 ore di autonomia

Una luminosità alta ridurrà drasticamente la batteria

Il caricabatterie incluso utilizza la porta USB Tipo-C

La durata della batteria di Acer Swift Edge è buona, ma non straordinaria: si allinea a molti prodotti simili, i quali anch'essi hanno superato 10 ore di autonomia. È una durata sufficiente per una giornata di lavoro, a patto che non impostiate lo schermo al massimo della luminosità.

Il caricabatterie adotta inoltre la porta USB Tipo-C, standardizzando le connessioni e permettendo di utilizzare qualsiasi altro caricabatterie con questa porta, oppure utilizzarne uno già acquistato in precedenza. Sicuramente qualcosa che risulta molto comodo!

Autonomia: 4 / 5

(Image credit: Future)

Acer Swift Edge è il portatile che fa per voi?

Compratelo se...

Volete un portatile superleggero Con un peso di soli 1,17 kg, Acer Swift Edge è straordinariamente leggero se si considera anche lo schermo da 16 pollici. Se vi muovete molto, può sicuramente essere un buon acquisto.

Avete bisogno di un buon display Lo schermo è uno dei punti di forza di questo dispositivo, con una riproduzione dei colori vivida e un'eccellente nitidezza del pannello OLED. L'assenza di una GPU dedicata non lo rende adatto all'editing video e, in generale, a compiti pesanti, ma rimane ottimo per il disegno e la grafica 2D.

Amate i MacBook, ma non macOS Il MacBook Air e il MacBook Pro sono dispositivi splendidi, ma macOS è un argomento che divide molti utenti. Se siete amanti di Windows e non volete uscire dalla vostra zona di comfort (e perché dovreste?), Swift Edge non è che la scelta giusta.

Non compratelo se...

Volete un portatile portatile economico Swift Edge e un notebook caratterizzato sicuramente da un buon rapporto qualità-prezzo, ma si tratta innegabilmente di un prodotto di fascia alta. Se avete un budget limitato, esistono opzioni molto più economiche.

Avete bisogno di qualcosa di piccolo Sebbene sia incredibilmente sottile, lo schermo da 16 pollici rende lo Swift Edge per forza di cose ampio, il che rende necessario l'acquisto di una borsa adatta. Se cercate qualcosa di super compatto, prendete in considerazione un portatile da 13 o 14 pollici.

Considerate anche

(Si apre in una nuova scheda) Apple MacBook Pro (2023) 16 pollici (Si apre in una nuova scheda)

Il concorrente più diretto di Acer Swift Edge. È potente e ha molta autonomia, ma è anche molto più pesante.

(Si apre in una nuova scheda) HP Elite Dragonfly G2 (Si apre in una nuova scheda)

Dopo il passo falso fatto con Dragonfly G3, il G2 rimane uno dei migliori ultrabook HP disponibili sul mercato in questo momento, un'ottima scelta per qualsiasi professionista alla ricerca di un nuovo portatile.

(Si apre in una nuova scheda) Dell XPS 15 (2022) (Si apre in una nuova scheda)

Probabilmente il miglior ultrabook in circolazione, Dell XPS 15 è perfetto per la produttività e ha un design elegante. I modelli di fascia alta sono costosi, ma si tratta di un'ottima scelta se avete bisogno di una GPU dedicata per il gioco o il lavoro.

Acer Swift Edge: Voti