Clair Obscur: Expedition 33 - Guida su come sfruttare Pictos e Luminas per ottimizzare i personaggi

In Clair Obscur: Expedition 33, i Pictos e le Luminas sono elementi chiave per potenziare i membri del vostro gruppo. Sebbene inizialmente il sistema possa sembrare complesso, una volta compreso, diventerà uno strumento potente per creare strategie efficaci. In questa guida, esplorerete come sfruttare al meglio questi strumenti per ottimizzare i vostri personaggi e affrontare le sfide del gioco.

Cosa sono i Pictos e le Luminas

I Pictos sono oggetti che potrete trovare esplorando le mappe di gioco. Ogni personaggio può equipaggiare fino a tre Pictos alla volta. Per equipaggiare un Pictos, basta aprire il Menu Spedizione quando non siete in combattimento (premendo Tab su PC o il tasto Options su console), selezionare il membro del gruppo e cliccare su uno degli slot Pictos in basso a sinistra. Da lì, potrete scegliere il Picto che desiderate equipaggiare.

Ogni Picto fornisce bonus aggiuntivi, come un incremento della salute, della velocità o altri miglioramenti specifici. Le statistiche vengono mostrate nel menu quando selezionate un Picto, consentendovi di decidere quale si adatti meglio al vostro stile di gioco.

Come si sbloccano e si equipaggiano le Luminas

Ogni Picto ha un effetto speciale associato, chiamato Lumina. Per sbloccare definitivamente una Lumina, dovrete completare quattro battaglie con quel Picto equipaggiato. Una volta completato questo passaggio, la Lumina sarà sbloccata e potrà essere assegnata a qualsiasi membro del gruppo senza bisogno di equipaggiare nuovamente il Picto.

Ad esempio, se ottenete il Picto “Dodger”, la cui Lumina vi fa guadagnare 1 AP con una schivata perfetta (una volta per turno), basta equipaggiarlo su un personaggio e combattere per quattro battaglie. Dopo aver completato le battaglie, la Lumina "Dodger" sarà sbloccata e potrete assegnarla a un altro membro del gruppo.

Per assegnare una Lumina già sbloccata, basta aprire il Menu Spedizione, selezionare un membro del gruppo e cliccare su uno degli slot Lumina in basso a destra. Da lì, potrete scegliere la Lumina che desiderate applicare.

Come funzionano i Punti Lumina

Ogni Lumina sbloccata ha un valore in Punti Lumina. Ad esempio, la Lumina "Dodger" costa 1 Punto Lumina. Ogni personaggio ha un limite massimo di Punti Lumina che può utilizzare. Se un personaggio ha 20 Punti Lumina, potrà attivare effetti che in totale non superano quel valore.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Con il proseguire del gioco, potrete aumentare il massimo dei Punti Lumina di un personaggio utilizzando particolari oggetti chiamati Colore di Lumina. Questi oggetti consentiranno ai vostri personaggi di potenziare ulteriormente le loro abilità.

Un aspetto interessante è che le Lumina attive grazie ai Pictos equipaggiati non consumano Punti Lumina. Ciò significa che potrete equipaggiare Pictos con Lumina costose senza ridurre i vostri Punti Lumina totali, lasciandoli liberi per altre Lumina tramite gli slot appositi.