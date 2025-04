Bowers & Wilkins Px7 S3: le nuove cuffie wireless con amplificatore dedicato e audio spaziale

Bowers & Wilkins ha presentato le nuove Px7 S3, definite dalla stessa azienda come “le cuffie wireless più avanzate e performanti mai realizzate dal brand”. Evoluzione diretta dei modelli PX7 S2 e PX7 S2e, le Px7 S3 introducono numerosi miglioramenti tecnici e di design.

Le cuffie sono dotate di driver completamente riprogettati, supportano l’audio lossless e aptX Adaptive, e offrono una cancellazione attiva del rumore (ANC) significativamente potenziata. A differenza di molte altre cuffie sul mercato, le Px7 S3 integrano un amplificatore dedicato indipendente dalla piattaforma del chip, con l’obiettivo di garantire una qualità sonora superiore.

Sul fronte del design, il modello è visibilmente più sottile rispetto al PX7 S2e, con una custodia da trasporto più compatta. Il meccanismo del braccio è stato ridisegnato e l’archetto ottimizzato per una migliore aderenza. Anche i padiglioni in memory foam sono stati migliorati per offrire maggiore comfort durante sessioni prolungate di ascolto.

Per chi desidera una panoramica approfondita, è disponibile la recensione completa delle Bowers & Wilkins Px7 S3. In breve, le prestazioni complessive hanno già ottenuto il massimo dei voti. Per una sintesi delle caratteristiche principali, basta proseguire nella lettura.

(Image credit: Bowers & Wilkins)

Bowers & Wilkins Px7 S3: caratteristiche principali e prezzi

Le nuove Bowers & Wilkins Px7 S3 rappresentano una novità assoluta per il marchio: sono le prime cuffie dell’azienda a integrare driver da 40 mm in biocellulosa alimentati da un amplificatore dedicato, progettato specificamente per il design dei trasduttori. Questa soluzione, secondo Bowers & Wilkins, garantisce maggiore ampiezza, energia e dettaglio rispetto agli impianti standard integrati nei modelli wireless concorrenti.

I driver sono stati completamente riprogettati, con un nuovo chassis, bobina mobile, sospensione e magnete, elementi che contribuiscono a una distorsione ridotta, una colorazione sonora più contenuta e una gamma dinamica superiore. Come nei modelli precedenti, i driver sono leggermente inclinati per mantenere una distanza uniforme tra la loro superficie e l’orecchio, migliorando così la resa stereofonica.

Per la prima volta su un modello Bowers & Wilkins, sarà disponibile anche l’audio spaziale, previsto tramite aggiornamento software entro la fine del 2025. Le cuffie supportano già aptX Adaptive (24-bit/96kHz) e aptX Lossless per un audio Bluetooth ad alta qualità, e il DSP integrato consente una riproduzione fino a 24 bit / 96 kHz. È inoltre possibile utilizzarle in modalità cablata tramite connessioni analogiche da 3,5 mm o USB-C (entrambi i cavi sono inclusi).

Bluetooth LE Audio e Bluetooth Auracast verranno abilitati con un ulteriore aggiornamento nel corso dell’anno.

Un altro aspetto fortemente migliorato è la cancellazione attiva del rumore (ANC). Secondo l’azienda, il sistema delle Px7 S3 è il più potente ed efficace mai sviluppato da Bowers & Wilkins. Ogni padiglione ospita otto microfoni: due misurano l’uscita dei driver, quattro rilevano il rumore ambientale e due sono dedicati alla chiarezza vocale.

Con la cancellazione attiva attiva, l’autonomia raggiunge le 30 ore. Inoltre, con una ricarica rapida di 15 minuti si ottengono fino a 7 ore di riproduzione.

Le Bowers & Wilkins Px7 S3 sono disponibili a partire dal 24 aprile in tre colorazioni: Anthracite Black, Indigo Blue e Canvas White, al prezzo di 429 euro circa. Al momento, il lancio riguarda la maggior parte dei mercati globali, con eccezione del Nord e Sud America, dove la disponibilità sarà annunciata prossimamente a causa di "condizioni di mercato in evoluzione".