Audio-Technica lancia le sue cuffie audiofili più esclusive: gli altoparlanti HXDT 58mm rivoluzionano il suono ad alta fedeltà
Audio-Technica presenta i suoi open-back di più alto livello mai realizzati
- • Audio-Technica ATH-ADX7000 con driver HXDT 58mm di nuova concezione
- • Costruzione in alluminio a nido d'ape e lega di magnesio
- • Disponibili dal 31 ottobre, $3.499 (circa £2.600 / AU$5.400)
Audio-Technica ha presentato le sue cuffie open-back più avanzate di sempre, le ATH-ADX7000. Secondo l'azienda offrono "un'esperienza di ascolto ad alta fedeltà straordinariamente naturale, spaziosa e confortevole". Le nuove cuffie sono equipaggiate con i driver HXDT di nuova concezione sviluppati dalla casa, che consentono a Audio-Technica di realizzare driver più grandi – di 58mm di diametro – con una concentricità precisa per quella che l'azienda definisce una riproduzione musicale eccezionalmente limpida e dettagliata. Il driver è posizionato nel suo alloggiamento con "estrema precisione" tramite la tecnologia Core Mount di Audio-Technica, che posiziona la bobina mobile del driver al centro dell'alloggiamento per garantire un posizionamento molto preciso, a quanto pare.
Audio-Technica ATH-ADX7000: caratteristiche principali e prezzi
Le cuffie presentano un design open-back in alluminio a nido d'ape che garantisce un flusso d'aria più efficiente, bassi "articolati" e purezza nelle alte frequenze. Questa costruzione, insieme alla struttura in lega di magnesio, rende le cuffie molto leggere: soli 270 grammi con i padiglioni in microfibra Alcantara, salendo leggermente a 275 grammi con i padiglioni in velluto inclusi. La struttura in lega di magnesio serve anche a scopi pratici: aiuta ad attenuare le vibrazioni indesiderate. Le ATH-ADX7000 vengono fornite con due cavi da 3,0 m (9,8 piedi) staccabili con A2DC (Audio Designed Detachable Cables) di Audio-Technica: un cavo bilanciato con connettore XLRM a 4 pin e un cavo non bilanciato con spina da 0,25 pollici (6,3 mm). Ogni ATH-ADX7000 è numerata individualmente e viene fornita con un'elegante custodia rigida. Le ATH-ADX7000 saranno disponibili dal 31 ottobre con un prezzo suggerito di $3.499. Questo equivale a circa £2.600 / AU$5.400, il che le posiziona oltre il prezzo della maggior parte delle migliori cuffie cablate – ma sono progettate per persone che dispongono di un setup amplificatore serio per alimentarle.
Contributor
Writer, broadcaster, musician and kitchen gadget obsessive Carrie Marshall has been writing about tech since 1998, contributing sage advice and odd opinions to all kinds of magazines and websites as well as writing more than twenty books. Her latest, a love letter to music titled Small Town Joy, is on sale now. She is the singer in spectacularly obscure Glaswegian rock band Unquiet Mind.