Audio-Technica lancia le sue cuffie audiofili più esclusive: gli altoparlanti HXDT 58mm rivoluzionano il suono ad alta fedeltà

• Audio-Technica ATH-ADX7000 con driver HXDT 58mm di nuova concezione

• Costruzione in alluminio a nido d'ape e lega di magnesio

• Disponibili dal 31 ottobre, $3.499 (circa £2.600 / AU$5.400)

Audio-Technica ha presentato le sue cuffie open-back più avanzate di sempre, le ATH-ADX7000. Secondo l'azienda offrono "un'esperienza di ascolto ad alta fedeltà straordinariamente naturale, spaziosa e confortevole". Le nuove cuffie sono equipaggiate con i driver HXDT di nuova concezione sviluppati dalla casa, che consentono a Audio-Technica di realizzare driver più grandi – di 58mm di diametro – con una concentricità precisa per quella che l'azienda definisce una riproduzione musicale eccezionalmente limpida e dettagliata. Il driver è posizionato nel suo alloggiamento con "estrema precisione" tramite la tecnologia Core Mount di Audio-Technica, che posiziona la bobina mobile del driver al centro dell'alloggiamento per garantire un posizionamento molto preciso, a quanto pare.

(Image credit: Audio-Technica)

Audio-Technica ATH-ADX7000: caratteristiche principali e prezzi

Le cuffie presentano un design open-back in alluminio a nido d'ape che garantisce un flusso d'aria più efficiente, bassi "articolati" e purezza nelle alte frequenze. Questa costruzione, insieme alla struttura in lega di magnesio, rende le cuffie molto leggere: soli 270 grammi con i padiglioni in microfibra Alcantara, salendo leggermente a 275 grammi con i padiglioni in velluto inclusi. La struttura in lega di magnesio serve anche a scopi pratici: aiuta ad attenuare le vibrazioni indesiderate. Le ATH-ADX7000 vengono fornite con due cavi da 3,0 m (9,8 piedi) staccabili con A2DC (Audio Designed Detachable Cables) di Audio-Technica: un cavo bilanciato con connettore XLRM a 4 pin e un cavo non bilanciato con spina da 0,25 pollici (6,3 mm). Ogni ATH-ADX7000 è numerata individualmente e viene fornita con un'elegante custodia rigida. Le ATH-ADX7000 saranno disponibili dal 31 ottobre con un prezzo suggerito di $3.499. Questo equivale a circa £2.600 / AU$5.400, il che le posiziona oltre il prezzo della maggior parte delle migliori cuffie cablate – ma sono progettate per persone che dispongono di un setup amplificatore serio per alimentarle.

